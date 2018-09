Sa mạc Wadi Rum ở Jordan - bối cảnh của hàng loạt phim bom tấn Hollywood

Đến Wadi Rum, bạn sẽ đi bộ trên sa mạc, leo lên những vòm đá cao chót vót và cưỡi lạc đà.

Nói đến Jordan, có lẽ nổi tiếng nhất là thành phố cổ trong lòng núi đá Petra, đa số khách du lịch thường chỉ tới Jordan để thăm thú thành phố này mà ít biết rằng Jordan còn rất nhiều địa điểm thú vị khác. Một trong những địa điểm thú vị là sa mạc Wadi Rum ở phía nam của Jordan, cách thủ đô Amman khoảng 300 km.

Đón bình minh ở sa mạc.

Sa mạc khô cằn nhưng có các ngọn núi sa thạch bao phủ xung quanh tạo thành một thung lũng với những nét đẹp huyền ảo. Qua hàng triệu năm, tác động của mưa gió, cát bụi… những ngọn núi sa thạch ở đây đã được bào mòn tạo thành các hình thù vô cùng độc đáo, kỳ bí.

Wadi Rum trong tiếng Ảrập có nghĩa là thung lũng cát, nơi đây được mệnh danh là "thung lũng của ánh trăng". Có thể bạn chưa biết, Wadi Rum là địa điểm quay những bộ phim bom tấn của Hollywood như Lawrence of Arabia, The Martian do Matt Demon đóng, Rogue One: A Star Wars, Transformers: Revenge of the Fallen hay Prometheus. Không có các tòa nhà không có những con đường đá lát, ở Wadi Rum phương tiện di chuyển chính là những chiếc xe địa hình vượt cát hoặc trên những con lạc đà. Wadi Rum là nơi sinh sống của hàng chục gia đình Bedouin sống trong lều. Một số gia đình có tổ chức tour cho khách du lịch muốn trải nghiệm văn hóa Bedouin và tham quan Wadi Rum.

Để khám phá Wadi Rum và trải nghiệm cuộc sống ở sa mạc, các bạn nên dành thời gian ít nhất là 2 ngày. Bạn sẽ được ngủ lều ở giữa sa mạc, những lều này có đầy đủ tiện nghi như giường, chăn nệm, điện, ổ cắm sạc... Tận hưởng cảm giác nóng, tham quan những cảnh vật đặc sắc trên chiếc xe chuyên dụng 4WD, đi bộ trên sa mạc và leo lên những vòm đá cao chót vót, cưỡi lạc đà.

Ngày đầu tiên các bạn sẽ khám phá Lawrence’s Spring - nơi để cho động vật uống nước trên sa mạc khô cằn, hẻm núi Khaz’ali và một vài hang đá bên trong có những dòng chữ tượng hình được khắc từ cách đây 2.000 năm. Bạn sẽ đi bộ một quãng đường ngắn tới Lawrence’s House. Có thể thấy ở Wadi Rum có rất nhiều địa danh gắn với TE Lawrence - người đã đặt căn cứ của mình ở đây cùng với Hoàng tử Feisal bin Al-Hussein trong cuộc nổi dậy Ảrập năm 1917-1918. Năm 1932, pháo đài Cảnh sát sa mạc được xây dựng ở trung tâm của làng Wadi Rum. Năm 1962, David Lean quay bộ phim nổi tiếng Lawrence of Arabia, bộ phim đã giành tới 7 giải thưởng Oscar khiến rất nhiều người biết tới Wadi Rum. Buổi tối bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon đậm chất Trung Đông và ca hát quanh lều trại.

Lawrence’s Spring.

Ngày thứ 2 bạn sẽ tập trung đi bộ trên sa mạc và leo lên vòm đá Umm Fruth Land, thưởng thức phong cảnh xung quanh khu vực này. Bạn sẽ phải trầm trồ thán phục vì cảnh quan rất đẹp và hùng vĩ. Trong suốt 2 ngày bạn sẽ thường xuyên được uống trà Bedouin rất đặc biệt. Lá trà đen pha với nước sôi, cho thêm đường và một gia vị đặc biệt, họ gọi là marmaraya/maramia, có mùi thơm của xạ hương.

Thông tin thêm:

- Bạn có thể mua tour của những công ty ở tại Jordan, giá 2 ngày trải nghiệm ở Wadi Rum dao động từ 150-250 USD/người tuỳ theo bạn đi nhóm đông hay ghép theo đoàn.

- Trời rất nắng và nóng nên bạn nhớ mang theo mũ rộng vành, kính mát, kem chống nắng, mặc quần áo dài tay thoáng mát.

- Thời tiết ở sa mạc chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm, bạn nên mang theo một áo khoác để mặc buổi tối.

Hạ An (Theo Erica Meyer)