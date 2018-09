Resort bên bờ biển Hà My được sao Hàn yêu thích

Cuối tháng 11/2017, người hâm mộ Việt Nam từng xôn xao khi nam tài tử So Ji Sub bị chụp trộm khi đang ngồi ăn lẩu vỉa hè ở Hội An, sau khi tham gia một sự kiện ở TP HCM. Danh tính quán lẩu bình dân đó nhanh chóng được "phát giác". Fan Việt cũng tình cờ phát hiện ra, nam diễn viên phim "Giày thủy tinh" cũng lựa chọn Four Seasons Resort The Nam Hai làm nơi dừng chân và nghỉ ngơi.