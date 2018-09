Rặng xương rồng sát biển nơi Hari Won check in bí mật

Từ TP Tuy Hòa, bạn chạy thẳng theo con đường Lê Duẩn gần biển để tới huyện Tuy An (hướng Bắc). Cung đường sát biển nên dù chạy xe máy cũng khá mát mẻ, dọc hai bên đường là những rặng dương biển. Hoặc bạn có thể chạy theo quốc lộ 1A đến xã An Chấn, Tuy An rồi rẽ phải vào Khu du lịch Sao Việt để đến với Bãi Xép.