Quán trà đặc biệt nằm bình yên giữa lòng Hội An

Trên bức tường sơn màu xanh của quán có treo một bức thư pháp ghi dòng chữ "the beauty of silence" - vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Đúng với ý nghĩa của bức thư pháp, ở Reaching Out bạn luôn được đắm mình trong không gian tĩnh lặng đầy thanh nhã, cảm giác như mọi thứ xô bồ ồn ã của cuộc sông dường như đều tan biến.