Quần thể Tràng An trở thành di sản thế giới kép

Quần thể Tràng An chiều nay được UNESCO công nhận đồng thời là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam.

Cuộc họp của Ủy ban di sản thế giới UNESCO lần thứ 38 tại Doha, Qatar, công bố quần thể danh thắng Tràng An trở thành di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới theo các tiêu chí về giá trị văn hoá, thẩm mỹ và giá trị địa chất, địa mạo. Như vậy, Tràng An trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam được công nhận.

Quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh: dulichninhbinh

Tràng An cũng là di sản hỗn hợp duy nhất trong số 36 hồ sơ được đệ trình lên kỳ họp của UNESCO lần này, diễn ra từ ngày 15 đến 25/6. Cuộc bỏ phiếu cho các di sản thế giới mới được tiến hành dựa trên 10 tiêu chí, trong đó có những tiêu chí như "là một kiệt tác được sáng tạo bởi con người" hay "mang vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt".

Nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, ở phía nam của Đồng bằng Sông Hồng, quần thể danh thắng Tràng An gồm 3 khu vực bảo tồn chính là: Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Tràng An – Tam Cốc – Bích Động và Khu rừng đặc dụng Hoa Lư. Tổng diện tích của quần thể là 4.000 ha, chiếm toàn bộ khối đá vôi Tràng An và được bao quanh bởi vùng đệm rộng 8.000 ha, gồm chủ yếu là các cánh đồng lúa.

Việt Nam từng có 5 di sản văn hóa thế giới do UNESCO công nhận gồm: quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long và thành nhà Hồ. Ngoài ra còn có hai di sản thiên nhiên thế giới là Vịnh Hạ Long và Rừng quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.

Ngoài ra, đến nay UNESCO đã công nhận 8 di sản phi vật thể thế giới tại Việt Nam gồm: Nhã nhạc cung đình Huế; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca quan họ Bắc Giang và Bắc Ninh; Nghệ thuật ca trù; Lễ hội Gióng ở Đền Phù Đổng và đền Sóc; Nghệ thuật hát xoan; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Đoàn Việt Nam vui mừng với kết quả công bố của UNESCO về quần thể Tràng An tại Qatar.

VnExpress