Phiên đấu giá cuối cùng của chợ cá lớn nhất thế giới ở Nhật

Sau 83 năm, chợ cá Tsukiji sẽ ngừng hoạt động tại vị trí cũ trước khi chuyển sang địa điểm mới.

Chợ cá lớn nhất thế giới Tsukiji ở Tokyo, Nhật Bản vừa có phiên đấu giá cuối cùng vào ngày 15/9 trước khi tạm ngừng hoạt động để chính thức chuyển đến vị trí khác gần bờ sông Toyosu, cách vị trí cũ khoảng 4 km. Chợ mới sẽ khai trương vào ngày 11/10 tới.

Phiên đấu giá cuối cùng ở chợ Tsukiji

Chợ Tsukiji thuộc quận Tsukiji, giữa sông Sumida và khu mua sắm cao cấp Ginza. Hơn 80 năm trôi qua, nó dần xuống cấp, ngày càng trở nên chật hẹp hơn so với nhu cầu thực tế. Các loại xe tải thường bị tắc nghẽn và không có đủ chỗ trống để đặt hàng. Bên cạnh đó, vấn đề về an toàn cháy nổ cũng đáng lưu tâm. Kế hoạch di dời chợ đã có từ nhiều năm trước, dự định sẽ thực hiện vào tháng 11/2016 rồi liên tục trì hoãn cho đến nay do địa điểm xây dựng chợ mới bị nhiễm độc từ nhà máy gas Tokyo. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi, vị trí hiện tại của chợ Tsukiji sẽ được cải tạo thành nơi phục vụ cho Thế vận hội Mùa hè Tokyo và Paralympics 2020.

Nhiều đơn vị truyền thông được mời đến để chứng kiến thời khắc lịch sử của ngôi chợ 83 tuổi này vào thứ 7 vừa qua. Từ tờ mờ sáng, 120 khách mua cá đầu tiên đã có mặt để tham gia đấu giá, đến 2h sáng là hết nhận khách mua hàng. Tầm 6h sáng, phiên đấu giá bắt đầu. Tiếng chuông, tiếng ra giá nhộn nhịp cả khu chợ, 253 con cá ngừ đông lạnh trưng bày ngay khu trung tâm chợ lần lượt tìm được chủ nhân, kết thúc phiên đấu giá cuối cùng ở Tsukiji. Tại đây, bạn được xem trực tiếp các phiên đấu giá ở khoảng cách gần, tuy nhiên khi chuyển sang chợ mới, khách du lịch chỉ có thể đứng phía sau một tấm kính trên tầng 2 nhìn xuống bên dưới. Chính vì vậy mà dù không được phép tham gia đấu giá nhưng khá đông du khách đến, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Ảnh: The Japan Times

Bắt đầu hoạt động từ năm 1935, chợ Tsukiji được thành lập trong thời kỳ Edo nhằm cung cấp thực phẩm cho lâu đài Edo (nay là Tokyo). Mỗi năm, chợ tiêu thụ khoảng 700.000 tấn hải sản, nhiều loại có giá rất cao. Một con cá ngừ rao bán với giá hàng triệu USD là chuyện thường, thậm chí người ta phải tranh giành mới được sở hữu nó. Ngày nay, Tsukiji là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Tokyo. Vé vào cửa miễn phí nhưng bạn phải xếp hàng từ sáng sớm thì mới mong có cơ hội xem đấu giá. Sau khi cá được bán hết, chợ vẫn mở cửa cho khách tham quan thoải mái, thưởng thức đồ ăn tươi sống tại chỗ như sushi, sashimi...

Vi Yến

Theo The Japan Times