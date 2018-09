Phi công giải thích về 10 bí mật trên máy bay ít được tiết lộ

Phi công không được để râu, đi vệ sinh phải lần lượt từng người và bình oxy chỉ đủ thở trong 15 phút là điều hiếm ai ngờ tới.

Phi công không được để râu

Khá nhiều hãng hàng không quy định các phi công của họ không được phép để râu. Lý do là nếu nuôi râu, đặc biệt là rau quai nón, trong trường hợp khẩn cấp buộc phải đeo bình oxy thì bộ râu sẽ khiến bình không ôm khít vào khuôn mặt. Điều đó dẫn đến sự thoát khí, gây nguy hiểm cho phi công. Sức khoẻ của phi công luôn được đặt lên hàng đầu bởi anh ta nắm trong tay sinh mạng cả trăm người, do đó quy định với phi công cũng nghiêm ngặt hơn.

Máy bay không bay thành đường thẳng

Nhiều người có suy nghĩ rằng máy bay sẽ bay thẳng như đường chim bay nhưng thực tế không phải vậy, nhất là khi nhìn vào bản đồ bay. Đa phần là các đường vòng cung, đôi khi cũng bay theo đường zigzag. Đầu tiên là bởi trái đất hình cầu và máy bay bay bám theo bề mặt Trái đất, trong khi đó bản đồ lại là mặt phẳng nên hình vẽ thể hiện sẽ thường là đường cong hoặc ngoằn ngoèo. Ngoài ra, vì các lý do về thời tiết, đường bay, an toàn bay, an ninh hàng không của từng khu vực mà máy bay sẽ bay theo quỹ đạo riêng của nó.

Phi công đi vệ sinh thế nào

Khi một trong các phi công cần sử dụng nhà vệ sinh, tiếp viên hàng không sẽ đi vào buồng lái và đợi cho đến khi người này trở lại. Điều này tránh cho các trường hợp phi công còn lại ở khoang lái khoá trái cửa và khống chế máy bay.

Đồ ăn trên máy bay thật "vô vị"

Đây là nhận xét khoa học chứ không hề chủ quan. Và đây không phải là "tội lỗi" của bộ phận mặt đất mà do khi ở áp suất cao, vị giác, khứu giác của chúng ta sẽ giảm chức năng, do đó không thể ngửi hay cảm nhận chính xác mùi vị món ăn được phục vụ. Khi hạ độ cao, tình trạng này sẽ được cải thiện và ăn đồ ăn lúc này sẽ thấy ngon hơn.

Phi công giao tiếp với tiếp viên hàng không thông qua cửa chống đạn

Với nhiều hãng hàng không và ở các dòng máy bay hiện đại, tàu bay luôn được trang bị cửa chống đạn ở khoang lái với một mã bảo vệ. Mã sẽ hoạt động nếu phi công không thực hiện bất kỳ hành động nào trong vòng 120 giây sau khi nhập mã, nhằm đảm bảo an toàn cho không chỉ phi công mà còn cho toàn bộ hành khách, trong trường hợp có khủng bố tấn công, không chế phi công. Ngoài ra, tiếp viên hàng không còn phải thường xuyên kiểm tra chéo với phi công, chuyến bay ban ngày là 40 phút và ban đêm là 20 phút một lần để đảm bảo mọi việc trong khoang lái vẫn ổn.

Chỗ ngồi êm ái nhất là gần cánh

Đây là kinh nghiệm được tiết lộ bởi các phi công. Máy bay giống như một chiếc xe khách trên không, và vị trí xóc nhất là ở phía sau máy bay. Vì vậy, nếu bạn muốn có một chuyến bay êm ái, không bị xóc nảy quá nhiều thì hãy chọn vị trí ở giữa máy bay, gần khu vực cánh.

Hạ cánh "nặng nề" đôi khi là cố ý

Hành khách luôn mong mỗi cú đáp đều êm ru, nhẹ nhàng và đây cũng chính là nỗ lực và là tiêu chuẩn đánh giá kinh nghiệm của phi công. Tuy nhiên, đôi khi một cú hạ cánh nặng nề cũng là có chủ đích. Bởi nếu sân bay bị trơn sau các cơn mưa hay độ ẩm sân băng quá cao thì việc làm này sẽ góp phần giảm sự trượt quá kiểm soát của máy bay.

Đèn ban đêm luôn được giảm độ sáng

Ngoài lý do tiết kiệm nhiên liệu, để khách chìm vào giấc ngủ dễ dàng thì việc giảm ánh sáng sẽ giúp mắt thích nghi tốt với môi trường tối. Điều này có ích khi trong trường hợp khẩn cấp, phải di chuyển ra ngoài thì mắt của hành khách không bị choáng ngợp và điều hướng tốt hơn.

Bình oxy chỉ đủ cho khách thở trong 15 phút

Sự thật này khiến nhiều người lo sợ và bất ngờ bởi người ta luôn cho rằng bình oxy là giải pháp an toàn duy trì không khí trong nhiều giờ. Nhưng bạn không cần phải lo lắng quá nhiều bởi 15 phút là đủ để phi công hạ độ cao máy bay đến nơi có áp suất tốt hơn để bạn có thể thở được bình thường mà không cần bình oxy.

Hoãn chuyến ảnh hưởng đến cả tiếp viên

Đừng trút sự cáu giận của bạn lên tiếp viên hàng không mỗi khi bị delay chuyến bay bởi lẽ phần lớn các hãng hàng không đều tính lương cho tiếp viên dựa trên số giờ bay. Thời gian trên mặt đất của họ được tính với mức tiền phụ cấp nhỏ. Do đó, việc hoãn chuyến chậm chuyến cũng ảnh hưởng trực tiếp với các tiếp viên hàng không và họ cũng phải chịu sự khó khăn giống như bạn.

