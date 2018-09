Pha Luông - nóc nhà của cao nguyên Mộc Châu

Quãng đường chinh phục Pha Luông (Mộc Châu, Sơn La) không dễ dàng, nhưng ngày càng nhiều người muốn tới đây.

Địa danh Pha Luông trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng ngày nào Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống/ Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi... chính là nơi được coi là nóc nhà của thị trấn Mộc Châu (tỉnh Sơn La), với độ cao hơn 2.000 m, cách trung tâm thị trấn khoảng 40 km và nằm trong khu vực biên giới Việt - Lào. Quãng đường chinh phục Pha Luông không quá khó như nhiều đỉnh núi khác, nhưng cũng không dễ dàng khi không có sự chuẩn bị kỹ càng.

Trên đỉnh Pha Luông. Ảnh: Huy Hòa

Khám phá Pha Luông thường chỉ cần 2 ngày nên du khách có thể tận dụng kỳ nghỉ cuối tuần. Bạn có thể khởi hành bằng ôtô hoặc xe máy từ Hà Nội đến Mộc Châu (gần 200 km, khoảng 4 tiếng) từ chiều tối thứ sáu để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nếu không có ôtô riêng, bạn có thể đón xe khách chạy tuyến Hà Nội - Mộc Châu tại các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, giá vé một chiều dao động từ 130.000 đến 160.000 đồng, có thể đi chuyến muộn. Thuê xe máy tại Mộc Châu giá khoảng 200.000 đồng/ngày, thuê phòng khoảng 300.000 đến 400.000 đồng/đêm.

Thời điểm khởi hành thích hợp nhất là cuối năm vào mùa hoa cải hoặc trước và sau Tết âm lịch khi có hoa mơ, hoa mận và hoa đào nở rực rỡ.

Trước khi đi bạn phải rèn luyện thể lực bằng các bài tập tăng sức bền cho cơ thể, đặc biệt là đôi chân. Cần đảm bảo sức khỏe ổn định trong suốt hành trình vì nếu đuối sức bạn sẽ phải dừng leo núi giữa đường, ảnh hưởng tới những người đi cùng.

Các đồ dùng cần thiết gồm: quần áo, thuốc men, dao nhỏ, bật lửa, đồ ăn nhẹ, nước... và cả giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân) để làm thủ tục với đồn biên phòng Pha Luông. Đây là điều bắt buộc vì Pha Luông nằm ở gần biên giới Việt - Lào. Ngoài ra để dễ dàng cho việc di chuyển, leo núi, đi bộ xuyên rừng, bạn nên mang giày leo núi, áo mưa hay túi nilon bọc giày...

Hành trình

Pha Luông cách Mộc Châu khoảng 40 km, nên khởi hành từ khoảng 7h sáng theo quốc lộ 43 hướng đi cửa khẩu Loóng Sập khoảng 20 km, sau đó rẽ vào lối đi Mường Ve thêm chừng 7 km đường nhựa đẹp. Bắt đầu từ đây là 10 km gian nan, đường đất xen lẫn đá tảng nằm ngổn ngang, liên tiếp dốc cao, một bên núi một bên vực thẳm. Đây là đoạn đường mất nhiều thời gian và nguy hiểm nhất. Cần có người dân địa phương dẫn đường.

Hành trình leo Pha Luông. Ảnh: Mèo Già

- 10h30: Đến đồn biên phòng, nghỉ ngơi lại sức, ăn trưa (đồ ăn mang theo vì trên đường từ Mộc Châu tới đây không có hàng quán), chuẩn bị đồ lên leo núi và làm thủ tục ở đồn biên phòng. Bạn có thể gửi lại các vật dụng nặng hoặc không cần thiết tại đồn, chú ý bảo quản đồ có giá trị và quan trọng như tiền bạc, máy ảnh... Bạn nên thuê người dân địa phương dẫn đường, đảm bảo thực hiện đúng thời gian cho phép.

- 11h30: Bắt đầu leo lên núi, mất khoảng 3 tiếng.

Cung đường leo Pha Luông rất nhiều cảnh đẹp nhưng cũng không kém phần nguy hiểm vì liên tục là các dốc lên xuống, đường mòn nhỏ khiến bạn phải luồn lách. Đầu xuân leo núi bạn sẽ bắt gặp những cây đào, mận bung nở giữa rừng, nếu may mắn đoàn còn được thấy lá phong đỏ sót lại.

Chặng đường cuối cùng hoàn toàn là dốc đứng, trơn trượt, hiểm trở tới mức bạn gần như không có gì để bám mà phải bò nên cần cẩn trọng từng bước. Nếu chặng đầu bạn có thể dùng gậy để leo thì đoạn cuối này phải bỏ lại, nhưng chú ý không vứt bừa bãi làm chắn đường người đi sau.

- 14h30: Tới đỉnh núi nghỉ ngơi, ngắm cảnh chụp ảnh kỷ niệm khoảng 30 - 45 phút.

Đây là thời điểm vui và hào hứng nhất vì bạn đã đạt được mục tiêu chuyến đi. Trên đỉnh có một khu đất bằng phẳng, rộng rãi rất phù hợp để cắm trại hoặc vui chơi tập thể. Tuy nhiên do chưa đảm bảo về an ninh (khu vực biên giới) nên hiện nay việc cắm trại ngủ qua đêm chưa được cho phép. Ngoài ra, trên đỉnh Pha Luông có các mỏm đá chìa ra phía vực sâu là nơi chụp ảnh kỷ niệm độc đáo nhưng mọi người cũng cần chú ý an toàn. Nếu mệt bạn có thể ăn nhẹ ngay trên đỉnh và nên dọn rác sạch sẽ sau khi ăn.

- 15h30: Bắt đầu xuống núi, về đồn biên phòng Pha Luông.

Vì mất nhiều sức cho chặng leo lên và hành trình về cũng nhiều dốc nên bạn hãy cẩn trọng để không gặp các chấn thương như chuột rút, căng cơ, trẹo chân...

- 17h30: Về đến đồn biên phòng nghỉ ngơi chừng 30 phút.

Nếu điều kiện trời quang và chưa có sương mù dày thì nên đi về Mộc Châu. Trong trường hợp thời tiết xấu hoặc không cán đích đúng giờ, mọi người nên xin ngủ tại đồn biên phòng.

Cao nguyên Mộc Châu mùa hoa mận. Ảnh: Lekima Hung

Ngày hôm sau bạn có thể thoải mái ngắm cảnh cao nguyên Mộc Châu, chụp ảnh, thưởng thức các đặc sản tại đây (cải mèo, bê chao, cá hồi, sữa, chè, các loại thuốc từ lá, thân cây...) và trở về Hà Nội vào bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Để chuyến du lịch Mộc Châu, chinh phục Pha Luông tốt đẹp và an toàn bạn lưu ý một số điểm, trong đó có thời tiết. Nếu trời mưa, bạn nên lùi hành trình của mình lại, vì trời mưa đường núi sẽ trơn trượt, rất nguy hiểm.

