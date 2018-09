Pai - thị trấn đáng yêu ở miền bắc Thái Lan

Pai dung dị xinh xắn, Pai yên bình giản đơn, Pai không màu mè mà gây nghiện, Pai không ồn ào mà dễ hớp hồn người... Pai là để đến, Pai là để yêu.

Tôi đến Pai vào những ngày cuối tháng 11, lúc thời tiết ở Pai đã bắt đầu chớm đông nhưng nắng vẫn còn ươm vàng ngập lối. Đâu đó trên con đường đến Pai, những bụi dã quỳ còn sót lại của mùa rộ đã qua vẫn e ấp sắc vàng lác đác ven đường. Trời trong veo xanh ngắt không một chút mây… Pai đón chào tôi đẹp như thế đó!

Tôi đi bộ về nhà trọ từ bến xe nho nhỏ nằm giữa con phố tấp nập du khách, Pai buổi trưa ngập nắng nhưng mát lạnh, cái lạnh đầu đông từ từ thấm vào da thịt nhưng không rét buốt mà rất đỗi ngọt ngào.

Pai là một thị trấn du lịch nhỏ, chỉ có khách du lịch theo dạng Tây balo là chủ yếu.

Pai là thị trấn nhỏ nằm cách thành phố lớn thứ hai của nước Thái là Chiang Mai 136 km. Lọt thỏm giữa núi đồi, thung lũng Pai dịu dàng ấp e bên dòng sông Pai nho nhỏ với dòng chảy trong veo xinh đẹp. 136 km từ Chiang Mai lên Pai tuy ngắn nhưng có nhiều khúc cua của con đường dốc đèo lên lên xuống xuống nên phải mất hơn ba tiếng chạy xe mới tới. Đường đi đèo dốc quanh co tuy mệt nhưng tôi chắc chắn rằng khi đã đến Pai rồi, đắm chìm trong không gian dễ thương của Pai thì cảm giác mệt mỏi ấy sẽ tan biến mất.

Ngày mới ở Pai mùa này đến khá muộn. Buổi sáng thức dậy sương mai dày đặc ôm phủ cả thị trấn và lúc ấy, tôi ngồi trước hiên nhà trọ, giấu mình trong chiếc áo len dày vừa xuýt xoa vừa ngắm nhìn một nàng Pai mờ mờ ảo ảo, một nàng Pai đẹp ma mị hấp dẫn đến khó ngờ. Nhà trọ ven sông Pai tôi ngụ có một dãy nhà nhìn ra sông, một dãy nhìn ra núi. Tôi ở dãy nhìn ra núi, ngắm nhìn cảnh núi chán chê tôi khoác thêm áo dày để ra chiếc bàn đặt ở ven sông ngắm nhìn một nàng Pai khác đang tỉnh dậy bên sông... Cái cảm giác lạnh co ro giữa màn sương mù mờ bên tai là tiếng nước sông cuộn chảy xen lẫn với tiếng gà gáy, tiếng chim hót đầu ngày huyễn hoặc ngất ngây làm sao...

Pai sáng bừng với những tia nắng vàng óng ả cùng bầu trời trong xanh vời vợi cao khi đồng hồ điểm sang 9h. Pai lúc ấy hiện ra rạng rỡ với những tiệm ăn sáng, quán cafe, điểm cho thuê xe... Pai bắt đầu công việc thường nhật của mình với vai trò của một thị trấn du lịch. Khách du lịch mà đa số là Tây balo từ các nhà trọ, khách sạn giờ đó họ bắt đầu đi ăn sáng, đi thuê xe để chạy quanh Pai và khám phá một thị trấn Pai xinh xắn, là lạ, hiền hoà... dù xa lạ mà ai nấy đều cảm nhận thật là thân quen.

Ở Pai có nhiều căn nhà rất đáng yêu mà bạn không thể không dừng lại chụp ảnh.

Ở Pai, di chuyển chủ yếu của du khách đi đến các điểm tham quan là xe máy, xe đạp và một số ít là xe hơi kiểu bán tải chở du khách ngồi bệt xuống sàn xe phía sau không hề có mái che. Trên các con phố, bạn có thể bắt gặp những du khách sứt đầu mẻ trán băng bó chân tay tùm lum là chuyện không hiếm ở Pai bởi du khách mướn xe máy chạy bị ngã rất nhiều. Có người chỉ té trầy sướt mặt mũi nhưng cũng không ít kẻ gãy chân gãy tay bởi khách không quen chạy xe máy cùng với những con dốc đoạn cua ngặt hiểm ở Pai góp phần cho tai nạn dễ xảy ra. Vậy nên khi tôi trả xe cho chỗ cho mướn xe máy, câu đầu tiên họ hỏi tôi là "any accident?" làm tôi phì cười... đó hình như là câu cửa miệng của họ khi nhận xe lại từ khách thuê xe thì phải.

Buổi chiều ở Pai mùa này nắng vẫn cứ rực rỡ như ban mai. Đa số du khách ai nấy cũng dành buổi chiều để chạy ra khu Memorial bridge chơi bamboo rafting (bè tre) rồi chạy về Pai canyon để ngắm hoàng hôn nhẹ nhàng buông ở rặng núi xa xa rợp màu xanh của những tán rừng rậm rạp rồi sau đó ghé những quán cà phê xinh đẹp ven đường với những tầm ngắm thật đẹp nhấm nháp ly cà phê nóng thơm lừng hít hà cái lạnh buổi chạng vạng thật huyền ảo ở Pai.

Pai bình lặng, nhẹ nhàng nhưng không buồn tẻ hay nhàm chán.

Đêm đến, Pai nhộn nhịp nhất khi hàng quán hai bên các con phố lên đèn đón khách ăn tối. Phố đi bộ bắt đầu hiện ra với những quầy hàng nho nhỏ xinh xắn mang đậm chất Pai trên những chiếc xe cũ được sơn màu theo kiểu rất riêng của Pai mà chẳng nơi nào giống được cái chất riêng này.

Pai về đêm không có ánh đèn lung linh rực rỡ, không nhạc nhẽo ầm ĩ như những thành phố du lịch khác ở Thái. Pai cứ bình lặng, nhẹ nhàng nhưng không buồn tẻ hay gây chán. Các quán bar, pub... cũng có nhạc nhưng rất đỗi dịu êm, yên bình. Chợ đêm thì tôi thấy có nét chung vùng bắc Thái: buôn bán yên ắng, hàng thủ công truyền thống, những món ăn miền bắc hình như ít đậm hơn phía miền trung, miền nam nhưng cũng rất ngon. Pai biết lấy 762 cái cua gấp trên đường từ Chiang Mai đến Pai ra để làm sản phẩm du lịch. Bằng chứng là áo thun, túi xách... đều in chữ 762 Curves rất hay. Hay họ tận dụng nét dễ thương đáng yêu của mình để định hình cho mình thành địa danh gắn liền với chữ love: Pai is falling in love, Coffee in love, love strawberry, house of love, love cafe... Cái gì cũng love, cái gì cũng yêu và tôi cũng nhận thấy điều đó là đúng bởi ở Pai cái gì cũng đáng yêu hết trọi: từ các quán cafe nho nhỏ, từ tiệm ăn bình dân, từ cô nhân viên trong nhà trọ, đến anh chàng tiếp tân ở đó... Rồi cô chủ cafe tôi hay ghé, chị bán gà chiên với xôi ở góc phố tôi chỉ ăn mới một lần thì lần sau vừa ghé đã cười tươi rói rồi hỏi ngay "hôm nay cũng 2 cánh và một xôi phải không?"...

Có thể với ai đó, Pai chẳng đẹp, Pai cũng không dễ thương đáng yêu như tôi trầm trồ khen ngợi. Nhưng với tôi, Pai là thị trấn dễ thương nhất, hiền hoà nhất ở đất Thái mến khách tôi đến hoài không ngán này. Pai đơn giản, không cầu kỳ hoa lệ, Pai không là chốn xa hoa rực rỡ sang trọng... Pai mộc mạc dễ thương theo kiểu riêng của Pai mà chẳng nơi nào có được & ở đó từng quán nhỏ, từng góc đường tôi đều tìm thấy sự đáng yêu, dễ mến và cảm giác thư thái, thân quen...

Tôi rời Pai vào một buổi sáng mai lạnh ngắt. Vác ba lô ra bến xe đi qua những con phố quen thuộc, những quán quen hay ngồi mà thấy bước đi bỗng chừng lại... Ba ngày ở Pai sao mà qua nhanh quá. Ba ngày được "fall in love" với Pai chẳng đủ chút nào. Bước qua ngang một cửa tiệm chưa mở cửa đón khách, nhìn những dòng chữ trên đó mà lòng quyến luyến & cảm thấy yêu Pai thật nhiều: " Don't forget Pai", " Please come back again!" " Pai miss you"... Sao mà dễ thương quá vậy hả Pai???

Pai dung dị xinh xắn, Pai yên bình giản đơn, Pai không màu mè mà gây nghiện, Pai không ồn ào mà dễ hớp hồn người... Pai là để đến, Pai là để yêu!

"Please come back again"... Vâng, không cần nhắc vậy Pai ạ, chắc chắn tôi sẽ quay lại với Pai nữa bởi Pai đáng yêu vậy thì tại sao không quay lại để yêu Pai?

Những chi tiết trang trí rất đáng yêu ở Pai.

Vài chia sẻ đi Pai

- Pai đi từ Chiang Mai nên mọi người nên canh máy bay giá rẻ bay đến Chiang Mai để đi Pai. Từ Bangkok có nhiều hãng hay có vé rẻ đi Chiang Mai như: AirAsia, Nok Air, Lion Thai...

- Từ Chiang Mai có xe bus chạy hàng giờ ban ngày đi Pai. Ra terminal 2 của bến xe Chiang Mai mua vé xe giá 150 baht lên xe đi hơn 3 giờ là tới. Đường cong quẹo nên ai say xe nhớ chuẩn bị bọc nilon, thuốc say xe cho chắc. Bến xe ở trong phố luôn nên đến nơi vác balo đi bộ về nhà trọ rất dễ dàng.

- Có hãng Kan Air bay từ Chiang Mai lên Pai nhưng ko phải ngày nào cũng có chuyến và giá nghe nói cao. Hãy vào website của Kan Air kiểm tra thêm.

- Có thể book vé luôn xe đi Pai của AirAsia, tuy nhiên nếu muốn ở lại chơi thêm ở Chiang Mai thì không nên chọn option này.

- Có vô số lựa chọn về nhà trọ, khách sạn, resort... ở Pai. Tuỳ khả năng tài chính của bạn mà chọn. Dorm và nhà trọ khá rẻ. Ở qua đêm tại các nhà nhỏ ven sông, gần núi có nhiều trải nghiệm hay hơn. Rất nhiều du khách lên đến nơi mới vác balo đi lòng vòng kiếm phòng nên ai chưa book trước cũng không lo hết.

- Ăn uống ở Pai rẻ hơn ở Bangkok hay Chiangmai. Nên thử tiệm Na's Kitchen có món cà ri Thái ngon, tiệm tên tiếng Thái tôi ko nhớ đc nhưng nó ở ngay trước mặt Pai District Office bán các món Thái ăn ngon và rẻ.

- Thuê xe máy 140 baht một ngày, tự đổ xăng chạy rất tiện. Xách xe chạy ngược về phía Chiang Mai để qua Coffee in Love buổi sáng đẹp hơn chiều, sau đó ghé qua cafe Container sắc màu gần đó màu mè rất vui mắt rồi chạy tiếp ra Love Strawberry, trên cung đường đó sẽ ra Memorial Bridge và Pai Canyon cũng như các thác và vài quán cafe view cũng đẹp. Nếu thích, hãy chơi Bamboo rafting ở ngay chân cầu Memorial.

- Cuối tháng 10 và tháng 11 có hoa dã quỳ vàng rực ở đây. Có thể chạy xe đi Mae Hong Son để ngắm rừng dã quỳ và nhiều cảnh đẹp ở đó.

- Đến tiệm postcard mua thiệp rồi viết gởi về cho mình hay bạn bè cũng là chuyện nên làm ở Pai để lưu lại kỷ niệm về Pai.

- Từ tháng 11 đến tháng 3 là mùa cao điểm khách đi Pai, tháng 4 đến tháng 8 nghe nói có mưa... Nên tham khảo thêm các trang web của du lịch Thái để biết chính xác hơn "best time to visit Pai".

Bài và ảnh: Thiện Nguyễn