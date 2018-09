One Plus khai trương beer club tại tầng thượng

Buổi tiệc khai trương One Plus Beer Club tầng thượng tại tòa nhà Saigon Trade Center đã thu hút gần 1.000 lượt khách và nhiều ngôi sao của làng giải trí Việt.

One Plus (37 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM) là một trong những nhà hàng hoạt động theo mô hình beer club. Nếu như các beer club trước đây đều xây dựng theo “lối mòn” là đặt ở địa điểm thấp, sân vườn tầng trệt thì One Plus đã mở màn và tạo điểm nhấn mạnh mẽ hơn qua việc đưa mô hình beer club lên tầng thượng.

Tiệc chào mừng ra mắt và khai trương của One Plus đã diễn ra vào ngày 20/12 vừa qua thu hút gần 1.000 lượt khách và nhiều ngôi sao của làng giải trí Việt đến tham dự: như diễn viên Anh Thư, siêu mẫu Thái Hà, diễn viên Ngọc Thuận, ca sĩ Tim, giải vàng siêu mẫu Ngọc Tình, diễn viên Thành Được, Á hậu Trang sức Kiều Ngân, giám đốc và dàn người mẫu của Công ty PL…

Những người đẹp của làng giải trí Việt đến tham dự khai trương của One Plus: ca sĩ Tim, siêu mẫu Thái Hà và Á khôi trang sức Thúy Ngân.

Với sự chuẩn bị công phu và đầu tư kỹ càng, One Plus đã chứng tỏ thế mạnh của mình ngay ngày đầu tiên ra mắt, đó là sự chuyên nghiệp - đẳng cấp - tận tâm - khác biệt. Nhà hàng sở hữu diện tích rộng gần 1.200m2, thực đơn phong phú với các món ăn phù hợp cho từng loại beer, cocktail, dàn âm thanh và ánh sáng hiện đại... với khác biệt lớn nhất là ở độ cao từ tầng 32 của tòa nhà Saigon Trade Center.

Tại buổi tiệc khai trương, ông Bùi Minh Hưng - Giám Đốc One Plus đã chia sẻ, với mô hình mới này, ông hy vọng One Plus sẽ là địa điểm giải trí yêu thích của các bạn trẻ, giới văn phòng, doanh nhân…

Siêu mẫu Ngọc Tình và vợ chồng diễn viên Thành Được.

Lần đầu tiên ra mắt, One Plus mang đến cho các khách hàng sự trải nghiệm qua màn trình diễn pha chế đồ uống đến từ các bartender chuyên nghiệp. Mỗi bartender ở đây sẽ là những nghệ sĩ tạo nên không khí vui vẻ, sự thân thiện cho người thưởng thức. Với mỗi động tác tung hứng, cơ thể lắc lư theo điệu nhạc, miệng luôn nở nụ cười, bartender của One Plus đã cho thấy sự chuyên nghiệp của mình.

Trong buổi tiệc khai trương kéo dài từ 18h đến 21h30, One Plus đã phục vụ miễn phí tất cả các loại bia và buffet như một lời chào mừng đặc biệt và cảm ơn đến tất cả những vị khách có mặt trong ngày ra mắt. Bên cạnh đó, One Plus còn dành tặng 5 cash voucher (2 triệu đồng cho một voucher) và một chiếc Galaxy Note 4 cho vị khách may mắn.

Diễn viên Anh Thư trao chiếc Galaxy Note 4 cho vị khách may mắn tại chương trình khai trương One Plus beer club.

Gác lại bộn bề cuộc sống, những vị khách đã có những khoảnh khắc cháy hết mình trong đêm tiệc khai trương của One Plus beer club. Âm nhạc sôi động hòa cùng ánh sáng phát ra từ các ngọn đèn mang tính nghệ thuật cao được treo trên tầng nhà đã tạo cảm hứng và giúp các bạn trẻ thăng hoa.

Mục tiêu của One Plus là trở thành một địa chỉ thư giãn quen thuộc cho giới trẻ Sài thành, nơi mà các bạn không chỉ để tìm kiếm được cho mình nơi dừng chân thư giãn cần thiết mà còn để giao lưu, trao đổi với bè bạn, đồng nghiệp, đối tác của mình.

