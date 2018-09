Núi Voi - điểm lý tưởng ngắm toàn cảnh Đài Bắc

Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa rất thư giãn, ngắm nhìn thành phố với nhiều tòa nhà cao tầng bên dưới.

Núi Voi (Elephant mountain hay Mount Elephant) cao khoảng 183 m nằm ở quận Xinyi ngay trung tâm Đài Bắc, được xem là địa điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh thành phố. Bạn phải leo đoạn đường khoảng 1,5 km từ chân núi mới lên đến Sáu hòn đá khổng lồ (The six giant rocks) trên đỉnh - điểm dừng cuối cùng để ngắm cảnh. Đây cũng là nơi được các nhiếp ảnh gia yêu thích vì từ đây có thể chụp những bức ảnh đẹp, bao trọn tòa tháp biểu tượng của Đài Loan - Taipei 101.

Cảnh Đài Bắc ban đêm từ đỉnh núi Voi - Ảnh: Thiết Nguyễn

So với những ngọn núi khác thì núi Voi thuộc dạng không cao, tuy nhiên du khách phải leo khoảng hơn 1.000 bậc thang mới lên đến đỉnh. Vì vậy sức khỏe tốt là điều kiện tiên quyết. Bên cạnh đó, thời tiết những ngày đầu xuân ở Đài Loan khá mát. Lúc mới leo, bạn sẽ cảm thấy thoải mái, thậm chí hơi nóng do cơ thể hoạt động nhiều, nhưng càng lên cao thì nhiệt độ càng thấp, đặc biệt là vào ban đêm sẽ có sương và gió. Do đó nên chuẩn bị sẵn chiếc áo khoác nhẹ sử dụng khi cần thiết.

Giày leo núi phải có độ bám, tuyệt đối không đi giày cao gót vì có đoạn bậc thang nhiều rong rêu, trơn trượt nguy hiểm. Cần đem theo nước vì trên núi không có chỗ bán, kèm một bình trà gừng nóng để vừa nhâm nhi, vừa ngắm cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn vào ban đêm.

Nếu đi nhóm đông, bạn có thể bắt taxi đi cho tiện, hoặc sử dụng phương tiện công cộng nếu đi một mình:

Tàu điện ngầm: xuống ở trạm Xiangshan, từ đây đi bộ khoảng 25-30 phút đến chân núi Voi, chi phí khoảng 45 TWD (khoảng 35.000 đồng).

Xe buýt: dừng ở trạm Wu Xing Elementary School (Zhuang Jing), từ đây đi bộ tầm 20 phút là đến chân núi, chi phí khoảng 30 TWD (khoảng 24.000 đồng).

1.054 bậc thang dẫn lên đỉnh - Ảnh: treksplorer

Khu vực này mở cửa miễn phí 24 giờ nên bạn có thể leo núi bất kỳ lúc nào dù là ban đêm nhờ hệ thống đèn chiếu sáng dọc đường đi. Tuy nhiên thời điểm đẹp nhất để chụp ảnh phong cảnh là chạng vạng đến tối (khoảng 17h30 đến 21h), lúc này là khoảng thời gian màu sắc bầu trời thay đổi đa dạng nhất trong ngày, từ màu đỏ cam thành màu vàng. Ánh sáng mặt trời dịu và ít tương phản, do vậy hình ảnh đổ bóng sẽ không bị quá đậm. Khoảnh khắc này chỉ diễn ra trong chừng 30 phút, vì thế bạn phải biết chớp thời cơ. Đêm đến, bạn có thể vừa thư thả thưởng thức tách trà gừng mang theo trong tiết xuân se lạnh, ngắm nhìn tòa tháp Taipei 101 cao sừng sững giữa thành phố Đài Bắc.

Ngoài ra, bạn có thể chọn leo núi ban đêm, đến nơi là sáng sớm để ngắm bình minh từ trên đỉnh núi. Ánh nắng ban mai không quá gắt cũng là thời điểm tốt để chụp ảnh chân dung hay phong cảnh Đài Bắc ban ngày. Bạn có thể thuê khách sạn gần chân núi để tiện di chuyển. Lưu ý, nên kiểm tra thời tiết thật kỹ trước khi lên đường.

Ban đêm cũng khá nhiều du khách leo núi - Ảnh: Thiết Nguyễn

Thiết Nguyễn