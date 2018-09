Những việc cần chuẩn bị cho chuyến du lịch Mỹ lần đầu tiên

Lựa chọn lịch trình, săn được vé máy bay giá hợp lý và tìm hiểu văn hóa kỹ lưỡng trước khi lên đường sẽ giúp du khách có một hành trình tuyệt vời ở xứ cờ hoa.

Nằm cách Việt Nam nửa vòng Trái đất, nước Mỹ luôn là điểm đến mơ ước của không ít người Việt do sức ảnh hưởng của văn hóa, cảnh quan, ẩm thực. Do khoảng cách địa lý khá xa, việc du lịch Mỹ trước đây là mơ ước xa vời, nhất là với giới trẻ. Nhưng ngày nay khi mọi điều kiện về di chuyển đều thuận lợi, càng lúc càng có nhiều du khách ở độ tuổi rất trẻ hoặc ngoài 50 tuổi vẫn có thể tự đi du lịch Mỹ. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị nếu bạn có ý định ngao du tới vùng đất của nữ thần tự do.

Nước Mỹ là điểm đến mơ ước của nhiều người.

Lịch trình và thời gian

Khi có ý định du lịch Mỹ, việc đầu tiên du khách cần làm là xác định thời gian hành trình và điểm đến theo sở thích cá nhân. Nếu chỉ đi được dưới 10 ngày, bạn nên chọn bờ Đông hoặc bờ Tây của nước Mỹ để khám phá. Nếu hành trình kéo dài trên 10 ngày, đừng ngần ngại trải nghiệm cả hai khu vực với những nét đa văn hóa và cảnh sắc rất khác biệt.

Bờ Đông với những điểm đến như New York, Boston, Washington DC, Philadelphia… nổi bật về chính trị, tài chính (phố Wall), các trường đại học danh tiếng (Harvard, Yale), nhạc kịch Broadway hay văn hóa đường phố. Bờ Tây lại hấp dẫn với những công viên địa chất thiên nhiên, biển, sa mạc, sòng bạc, điện ảnh với những nơi nổi tiếng như Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Long Beach, Grand Canyon.

Tùy vào sở thích và thời gian, du khách có thể tự lựa chọn lịch trình thích hợp ở bờ Đông, bờ Tây hoặc cả hai. Nếu có thời gian dài trên một tháng để thăm thú thì có thể lựa chọn thêm những điểm đến nằm tách biệt như Alaska, Miami hay quần đảo Hawaii.

Khi đã xác định được thời gian và lịch trình, du khách nên tìm kiếm bạn đồng hành thích hợp. Bạn vẫn có thể du lịch Mỹ một mình nhưng nếu có thêm từ hai đến ba người bạn thì chuyến đi sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Một nhóm có khoảng 4 người sẽ thuận tiện cho việc thuê phòng, thuê ôtô di chuyển, trong đó nên có ít nhất hai người có thể lái ôtô (chỉ cần bằng lái của Việt Nam, có song ngữ trên bằng).

Săn vé máy bay

Một kinh nghiệm khi đi du lịch nước ngoài là bay tới quốc gia nào, bạn nên săn vé của hàng không quốc gia đó, để có thời gian bay hợp lý cũng như tìm được các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Với Mỹ, du khách nên săn vé của American Airlines, cũng là hãng hàng không lớn nhất thế giới, đến hơn 260 điểm thuộc 50 tiểu bang khác nhau trên toàn nước Mỹ. Tần suất bay trung bình là 9 chuyến/ngày từ TP HCM và 7 chuyến/ngày từ Hà Nội.

Bạn không nên mua nhiều vé khác nhau cho toàn bộ hành trình (vé quốc tế riêng, nội địa riêng) mà nên săn vé Multidestination (một vé cho toàn bộ hành trình có nhiều điểm đến mong muốn).

Ví dụ nếu chỉ đi New York làm việc và tham quan rồi đi trong nội địa Mỹ (có thể là Los Angeles) để thăm bạn bè người thân, thì hành trình Multi-des sẽ mang đến nhiều lợi ích như chi phí vé thấp hơn tổng hai vé quốc tế và vé nội địa gộp lại. Ngoài ra, hành khách còn được miễn cước hành lý (hai kiện, mỗi kiện 32 kg) cho cả chặng nội địa, được phép đổi các chặng nội địa theo điều kiện vé quốc tế.

Một vấn đề quan trọng khác là khi bất kỳ các chuyến bay nào trong hành trình bị chậm, hoãn, hủy thì hãng sẽ đổi vé cho toàn hành trình còn lại. Đây là lợi thế lớn nhất của việc “đi tới đâu lựa chọn hãng hàng không của quốc gia đó”.

Thông thường trong 4 tháng mùa hè, vé máy bay đến Mỹ của American Airlines có giá trung bình chỉ từ 377 USD (chưa thuế) cho các chuyến bay đến Los Angeles và San Francisco từ TP HCM. Các hành trình multi-des (2 hay 3 điểm nội địa Mỹ) giá từ 700 đến 900 USD (chưa thuế). Các chuyến tới Mỹ của hãng đều bay bằng những loại Boeing hiện đại nhất như 777-300ER, 787 Dreamliner và 777-200, được trang bị Wifi trên không, ổ cắm điện và cả tai nghe chống ồn.

Chọn được lịch trình bay thích hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm năng lượng khi vi vu nửa vòng Trái đất.

Với giờ khởi hành thuận tiện – 8h20 (quá cảnh ở Nhật) hoặc 11h55 (quá cảnh ở Hong Kong), hành khách sẽ chỉ ngủ một đêm trên máy bay và không phải lo lắng về việc chênh lệch múi giờ gây ảnh hưởng đến tinh thần và thể lực sau mỗi chuyến bay.

Xin visa

Là vấn đề nhiều du khách quan tâm nhất nhưng thực tế lại không phức tạp, bởi visa du lịch Mỹ được cấp rất nhanh và còn có thể gia hạn hai lần. Nếu bạn xác định đi du lịch, hãy chọn visa loại B (dành cho công tác/du lịch) chứ không nên thử visa thăm thân hay visa trao đổi vì các loại này đòi hỏi giấy tờ và chứng minh phức tạp.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn xin visa Mỹ, sau đó điền mẫu đơn điện tử DS-160. Mẫu đơn này khá dài nhưng cần phải khai hết và khai thật. Đây là bước quan trọng nhất trong việc xin visa Mỹ.

Khi khai xong, bạn sẽ đóng phí visa Mỹ tại bất kỳ chi nhánh nào của Bưu điện Việt Nam và giữ lại giấy biên nhận để kẹp vào hồ sơ. Phí xin visa Mỹ hiện là 160 USD. Hoàn tất việc đóng phí, bạn bắt đầu đặt cuộc hẹn phỏng vấn ở Đại sứ quán (tại Hà Nội) hoặc Lãnh sự quán (tại TP HCM).

Khi đi phỏng vấn, bạn cần in tờ khai DS-160 cùng các giấy tờ liên quan tới công việc, bảo hiểm, thu nhập. Có thể phía Đại sứ quán sẽ chỉ yêu cầu nộp lại đúng hộ chiếu nhưng vẫn cần phải chuẩn bị tất cả. Khi đã được nhận hồ sơ, thông thường chỉ trong hai đến ba ngày, hộ chiếu cùng visa Mỹ sẽ được gửi qua bưu điện tới tận nhà của bạn.

Visa Mỹ loại B dành cho khách du lịch thường là visa Multiple và có giá trị trong một năm. Sau đó, bạn có thể tiếp tục gia hạn thêm hai lần (nếu visa đã hết hạn hơn 12 tháng) mà không cần qua phỏng vấn, chỉ cần đóng tiền qua bưu điện, khai lại hồ sơ DS-160 và gửi hộ chiếu tới Đại sứ quán.

Di chuyển trong nước Mỹ

Ở bờ Đông như New York hay Boston, phương tiện giao thông công cộng khá tiện lợi nhưng ở bờ Tây thì việc di chuyển “khó nhằn” hơn nếu không có ôtô cá nhân. Tuy nhiên, bạn có thể thuê xe ôtô cùng thiết bị định vị chỉ đường rất dễ dàng, đặc biệt là có thể thuê ở một thành phố và trả xe ở một thành phố khác tại văn phòng đại diện của hãng xe.

Bờ Tây nước Mỹ nổi tiếng với những công viên địa chất có vẻ đẹp hùng vĩ.

Nếu bạn có thời gian trên một tháng để khám phá nước Mỹ, bạn hãy dùng ôtô thực hiện một chuyến Roadtrip từ bờ Tây sang bờ Đông, ngắm cảnh đẹp đa màu sắc trên khắp nước Mỹ. Nếu thời gian không có nhiều, bạn chỉ nên di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác bằng máy bay nội địa.

Chỗ ở

Mỹ có hệ thống khách sạn và nhà nghỉ thuộc hàng đồ sộ nhất thế giới nên có thể lựa chọn cho từng nơi đặt chân đến. Tuy nhiên, để tiết kiệm thì khi đi du lịch nhóm, bạn có thể tìm kiếm những phòng dorm 4-6 giường ở chung hoặc thông qua Airbnb để ở cùng nhà người bản địa. Người Mỹ nổi tiếng hiếu khách và thân thiện nên khi ở homestay, bạn sẽ còn học hỏi và biết thêm được nhiều về văn hóa thường ngày của họ.

Theo VnExpress