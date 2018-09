Những tiệm cà phê đẹp, phải đi một lần cho biết ở Đà Nẵng

Không thua kém Hà Nội hay TP HCM, hiện nay Đà Nẵng cũng có nhiều quán cà phê thiết kế ấn tượng, thu hút không ít khách.

The Garden

Nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, nhìn ra biển, xa xa là núi Sơn Trà, chùa Linh Ứng, nhà hàng kiêm quán cà phê The Garden được mệnh danh là nơi có view đẹp nhất ở Đà Nẵng. Quán khiến thực khách phải ngỡ ngàng vì không gian quán thiết kế rất ấn tượng, mang phong cách Địa Trung Hải với tone màu trắng toát từ bàn ghế và rèm vải phía trên. Quyện với màu trắng của quán là màu nước xanh ngắt dưới ánh nắng mùa hè, khiến bạn có thể mang về một tá ảnh đẹp. The Garden phục vụ cả cà phê lẫn đồ uống, một điều khá thú vị là có không ít vị khách Hàn Quốc check in ở địa điểm này và dành lời khen tặng vì trông như quán cà phê ở đảo Jeju.

Golem Cafe

Quán cà phê này giống như một khu vườn treo nhỏ với nhiều không gian mở, tận dụng để trồng cây xanh nên rất thoáng mát. Nằm trên đường Trần Quốc Toản, Golem có nội thất khá Tây, chủ yếu là đồ gỗ, ghế sắt hoa. Buổi tối sẽ lung linh như một party ngoài trời dưới ánh đèn lung linh. Quán phục vụ đồ uống khá phong phú, đi kèm một số đồ ăn nhẹ như bánh ngọt.

Cửa tiệm Góc nhà tụi mình

Mang một cái tên gần gũi, quán cà phê nằm trong hẻm nhỏ này luôn khiến thực khách có cảm giác như trở về ngôi nhà thời thơ ấu. Từng vật dụng nhỏ như chiếc tivi cũ, tấm khăn trải bàn, bàn ghế, tủ, nền gạch hoa"từ thời các cụ", những chậu cây nhỏ, chiếc xe Cub 81, cửa sổ sắt hoa cũng gợi lại nhiều ký ức. Tới với không gian đầm ấm này, bạn có thể thưởng thức các loại đồ ăn uống dân dã như trà, ô mai, bánh đậu xanh. Cửa tiệm Góc nhà tụi mình còn có các "nhân viên bốn chân" là những chú cún, chú miu cực đáng yêu và hiếu khách.

Kokogreen

Nếu bạn đang tìm một địa chỉ tránh nóng, có kèm cả đồ ăn ngon trong những ngày nghỉ lễ thì Kokogreen sẽ có thể là địa chỉ "tá túc" lý tưởng. Không gian quán khá thoáng đãng với màu tường sơn trắng, cửa sổ đón ánh sáng, bày nhiều cây xanh. Một chiếc giá sách gỗ cao đến trần nhà đem lại cái nhìn vừa Tây vừa ấn tượng. Đồ ăn ở Kokogreen khá phong phú, chủ yếu là đồ lowcarb tốt cho sức khỏe, menu còn có đồ ăn chay dành cho những người có nhu cầu.

NAM house

Cũng giống như Cửa tiệm Góc nhà tụi mình, NAM house đưa thực khách trở về những năm tháng xưa cũ với phong cách hoài cổ. Tuy nhiên, thiết kế ở quán có phần chỉn chu và chuyên nghiệp hơn. Mảng tường sơn vàng ấn tượng, gắn nhiều khung ảnh, đồng hồ cổ. Đây cũng là không gian dành cho những người mê xe cổ. Điểm đặc biệt là, wifi ở quán khá tệ. Điều này được quán thừa nhận với mục đích mong muốn mọi người nói chuyện với nhau nhiều hơn như thời 1997, thay vì chìm đắm trong công nghệ.

Hà Nguyên

Ảnh: Instagram