Những thành phố du học trong mơ ở New Zealand

Thành phố cảng Auckland - điểm đến nghệ thuật hay thủ đô Wellington - trung tâm văn hóa là những điểm tham quan thú vị.

Là lựa chọn của hơn 10.000 du học sinh quốc tế, New Zealand không chỉ sở hữu những ngôi trường thuộc Top 500 trường đại học hàng đầu thế giới mà mỗi thành phố của đảo quốc này đều có những nét độc đáo rất riêng.

Auckland – thành phố cảng đa dạng văn hóa

Thành phố cảng Auckland là trung tâm thương mại, công nghiệp sầm uất vào hàng bậc nhất của New Zealand.

Trong số 500 trường đại học hàng đầu thế giới, University of Auckland thuộc thành phố Auckland vinh dự ở vị trí thứ 82. Thành lập vào năm 1883 với 6 khu campus, 8 khoa đào tạo cùng nhiều hoạt động học tập lôi cuốn, thú vị, ngôi trường hơn 130 năm tuổi này đang là nơi “đóng quân” của hơn 33.000 sinh viên trong và ngoài nước. Bên cạnh điểm cộng về môi trường học tập, thành phố cảng Auckland còn là trung tâm thương mại, công nghiệp sầm uất vào hàng bậc nhất của New Zealand, là “điểm hẹn nghệ thuật” của các buổi biểu diễn âm nhạc, triển lãm tranh hay hoạt động chiếu phim ngoài trời và đặc biệt là trò chơi mạo hiểm nhảy bungee từ tháp Auckland Sky.

Wellington – cơ hội khám phá văn hóa và lịch sử

Wellington còn là thành phố ưu đãi sinh viên hàng đầu New Zealand. Tất cả các dịch vụ từ giao thông công cộng, đến vé tham quan, chơi game, sinh viên đều có thể được giảm giá.

Thủ đô Wellington được biết đến như một trung tâm văn hóa, chính trị lớn của New Zealand, đồng thời cũng là thành phố quyến rũ. Đến Wellington, bạn được dạo quanh các viện bảo tàng, tòa nhà quốc hội, tận mắt ngắm nhìn phong cảnh lãng mạn trong vườn bách thảo, vườn hồng. Đặc biệt, nếu bạn muốn ngắm tận mắt loài chim kiwi - biểu tượng của New Zealand, bạn không nên qua khu bảo tồn thiên nhiên Zealandia kỳ thú.

Về học tập, Victoria University of Wellington là cái tên nổi bật nhất. Thành lập vào năm 1897, Victoria University of Wellington được chia làm 9 khoa với hơn 20.000 sinh viên, nổi tiếng về đào tạo luật cùng các ngành khoa học, nhân văn với chương trình học phong phú và đa dạng. Wellington còn là thành phố ưu đãi sinh viên hàng đầu New Zealand. Tất cả các dịch vụ từ giao thông công cộng, đến vé tham quan, chơi game, sinh viên đều có thể được giảm giá.

Christchurt – thành phố vườn lộng lẫy

Christchurch có dòng sông Avon thơ mộng, đồng bằng Canterbury rộng lớn và công viên Oran nổi tiếng.

Được mệnh danh là "thành phố vườn" nhờ những khoảng xanh mênh mông, Christchurch là điểm đến cho những ai yêu thích các hoạt động du lịch, dã ngoại với dòng sông Avon thơ mộng, đồng bằng Canterbury rộng lớn và công viên Oran nổi tiếng. Về giáo dục, University of Canterbury và Lincoln University là hai cái tên tạo nên “thương hiệu” của thành phố Christchurt. University of Canterbury được thành lập bởi các cựu sinh viên Oxford và Cambridge và là trường đại học lâu đời thứ hai tại New Zealand. Trường được đánh giá cao trong các lĩnh vực luật, kinh tế, nghệ thuật, giáo dục, kỹ sư và khoa học. Ngoài ra, trường Lincoln University cũng rất có tiếng với ưu thế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng được nhiều nhà tuyển dụng ưu tiên lựa chọn.

Dunedin – thành phố sở hữu nền giáo dục uy tín lâu đời

Nhắc đến New Zealand, không thể không nhắc đến Dunedin và ngôi trường đại học có bề dày lịch sử bậc nhất nơi đây - University of Otago. Mang đậm dấu tích văn hóa Scotland, Dunedin sở hữu con đường dốc nhất thế giới Baldwin và các công trình kiến trúc đẹp có từ thế kỷ 19 bao quanh cảng Otago. Thành lập từ năm 1869, ngôi trường đại học lâu đời Otago được chia thành bốn khoa thuộc các lĩnh vực: khoa học, y học, kinh tế, nhân văn và hiện có đến hơn 20.000 sinh viên theo học. Trường cũng là trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Đặc biệt, vì hơn 20% dân số Dunedin là sinh viên nên giảng đường, thư viện, bảo tàng, nhà hát, khu thể thao… đều được bố trí trong phạm vi có thể đi bộ được. Đến Dunedin, bạn sẽ như lạc vào một thế giới rất riêng của sinh viên với tinh thần vui tươi, trẻ trung và năng động.

Hải My