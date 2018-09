Những sòng bài khét tiếng trên thế giới

Không chỉ là nơi để cho các tay ham cờ bạc đốt tiền mà những casino này còn có các dịch vụ giải trí đẳng cấp cùng những phòng nghỉ xa hoa.

1. Wynn Macau

Các tay chơi trên thế giới đánh giá Wynn Macau là khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bài xa hoa hơn cả thành phố Las Vegas. Ngay cả đài phun nước ở mặt tiền cũng phô trương và hoành tráng hơn. Trong sòng bài này có nhà hàng hai sao Michelin, các phòng nghỉ tuyệt đẹp, spa massage điêu luyện bằng lụa. Thậm chí để gây ấn tượng với du khách Wynn Macau còn có một con rồng bằng đá khổng lồ với cái đầu có thể cử động và mắt chiếu sáng.

2. Bellagio

Trong khuôn viên của casino lừng danh nhất Las Vegas (Nevada, Mỹ) là một hồ nước rộng mênh mông với đài phun nước vốn đã trở thành biểu tượng huyền thoại của nơi đây. Để phục vụ các thượng đế được tốt nhất, Bellagio còn thuê cả bốn đầu bếp từng đoạt giải thưởng James Beard danh giá, thay phiên nhau nấu ăn 24/24. Không ít người biết rằng ông chủ của Bellagio còn có một phòng triển lãm riêng trưng bày các tác phẩm của những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới.

3. Borgata

Những khách hàng quen của khu liên hợp khách sạn và casino Borgata ở thành phố Atlanta, New Jersey, Mỹ là P Diddy, Ben Affleck, và J. Lo. Thậm chí để phục vụ các khách VIP, Borgata còn sẵn sàng đưa đón bằng máy bay riêng, để đảm bảo sự kín đáo.

4. The Venetian Macao

Với mức giá 2,4 tỉ USD, đây là casino đắt nhất thế giới và rộng thứ 6 thế giới về tổng diện tích sàn. Casino này được xây dựng theo mô hình thành phố Venice của Italy với 24 quán bar và nhà hàng, 3.000 máy chơi bài, bốn bể bơi và 3.000 phòng khách sạn.

5. De Monte-Carlo

Người hâm mộ có thể nhận ra hai phần "Never say never again" và "Golden eye" của bộ phim James Bond được quay tại casino de Monte-Carlo của Monaco, Pháp. Casino này được mở bên trong một tòa nhà được xây từ thế kỷ 19 với lối khiến trúc phức tạp, nội thất xa hoa treo đầy những bức tranh hàng trăm năm tuổi. Dịch vụ ở đây đều được xếp hạng 5 sao với đội ngũ nhân viên hầu hết đều có thâm niên làm việc trên 20 năm.

6. Sun City

Cách Johannesburg khoảng 2 giờ lái xe, resort kiêm casino ở Rustenburg, Nam Phi này giống như một giấc mơ bởi bạn sẽ không tin nổi những gì mà nó có như sân golf, chơi dù lượn trên hồ nước nhân tạo, mê cung khổng lồ, trượt tuyết trong nhà, máy bay phản lực và cả một công viên nước ngoài trời.

7. Marina Bay Sands

Khai trương cách đây 5 năm, Marina Bay Sands là tòa nhà nổi bật nhất ở Singapore. Tổ hợp giải trí, khách sạn này dành hẳn 3 tầng để làm sòng bài với hơn 550 bàn chơi bài, 2.500 máy game.

8. Resorts World Sentosa

Resorts World Sentosa mở cùng một năm với Marina Bay Sands, là khu nghỉ dưỡng kiêm casino lớn đầu tiên của Singapore với 1.500 phòng. Tuy nhiên du khách phải tuân thủ các quy định về trang phục nghiêm ngặt ở đây như không mặc quần short, không đi dép, đội mũ, đeo kính mát hay mặt nạ.

9. The Cosmopolitan Las Vegas

Để cạnh tranh với sòng bạc ở cùng thành phố Las Vegas là Bellagio, The Cosmopolitan cũng hoành tráng không kém với 3.000 phòng đều có ban công ngoài trời, điều mà hầu như không khách sạn nào ở Las Vegas làm được. Và rất nhiều các đầu bếp siêu hạng đều tụ họp về đây với đủ phong cách ẩm thực trên thế giới.

Hà Đan (theo Thrillist)