Những resort sang chảnh ở Việt Nam được sao yêu thích

Amanoi Ninh Thuận, The Nam Hải Resort (Hội An), InterContinental Đà Nẵng... là những điểm nghỉ ngơi quen thuộc của các ngôi sao.

Amanoi (Ninh Thuận)

Thời gian gần đây, khu nghỉ Amanoi thu hút sự chú ý và trở nên đình đám vì giá tiền gây sốc, lên tới 100 triệu đồng một đêm. Cách đây ít lâu, cặp đôi đồng tính siêu hot Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn đã có bộ ảnh chụp kỷ niệm một năm ngày cưới rất lãng mạn tại đây. Nhiều người tò mò vì muốn biết bên trong khu nghỉ xa hoa thuộc loại "con nhà giàu" này bao gồm những gì lại có giá loại trên trên trời như vậy.

Trên thực tế, Amanoi đắt giá bởi không gian riêng tư một bên là núi, một bên là biển, tầm nhìn bao quát xuống vịnh Vĩnh Hy tuyệt đẹp. Cũng bởi giá đắt đỏ nên chẳng có tiện nghi nào mà Amanoi không phục vụ đến tận nơi cho khách. Nội thất trong các phòng nghỉ đều rất sang trọng, đắt giá.

Giá từ khoảng 13 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng một đêm.

The Nam Hải Resort (Hội An)

Đầu tháng 5, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Á hậu Tú Anh đã có một kỳ nghỉ thảnh thơi, lãng mạn tại đây. The Nam Hải nằm trên bãi biển hoang sơ ở Hội An, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút lái xe, cách thị trấn Hội An 10 phút lái xe, sở hữu những biệt thự sang trọng bên bờ biển, với 3 hồ bơi ngay sát bờ biển và một spa đẳng cấp.

Ngoài ra, khách còn có thể chơi tennis, cầu lông, bóng rổ, đọc sách trong thư viện hoặc cho trẻ em chơi trò chơi.

Giá khoảng từ 7,7 triệu đồng đến 16,3 triệu đồng một đêm.

Six Senses Côn Đảo (Côn Đảo)

Six Sense Côn Đảo là địa điểm được nhiều sao Việt yêu thích ghé qua, trong số đó có Á hậu Huyền My và Ngọc Trinh từng công khai check in.

Cách sân bay Côn Sơn khoảng 8 km, Six Senses Côn Đảo bao gồm khu biệt thự sang trọng với hồ bơi vô cực riêng cùng tầm nhìn không bị cản trở ra cảnh biển. Nơi nghỉ có khu vực bờ biển riêng, spa cho khách trị liệu cả ngày và tiện nghi tập thể dục.

Quý khách có thể dành những buổi chiều ngồi bên hiên nhà, nhìn hoàng hôn buông xuống trên bờ biển hay lặn trong làn nước lấp lánh. Nơi đây có cả phòng tập thể dục và tiện nghi thể thao dưới nước.

Giá từ khoảng 8 triệu đồng đến 42 triệu đồng một đêm.

InterContinental Danang Sun Peninsula (Đà Nẵng)

Resort này cũng là cái tên được nhiều ngôi sao nổi tiếng yêu thích, bao gồm cả trong nước và quốc tế, trong đó có ca sĩ Mỹ Linh và Á hậu Huyền My.

Sở hữu bãi biển tách biệt, riêng tư nên khách nghỉ không bị làm phiền bởi những tác động bên ngoài. Bởi vậy, có không ít ngôi sao trong nước và quốc tế chọn nơi này làm chốn nghỉ ngơi. Khu nghỉ có hồ bơi lớn ngoài trời, spa, sân golf đẳng cấp, ngoài ra khách có thể đạp xe, câu cá, đi bộ đường dài.

Toàn bộ chỗ ở tại đây đều được bài trí sang trọng, có ban công riêng nhìn thẳng ra biển. Các biệt thự bên bờ biển của resort nằm ẩn mình giữa những tảng đá hùng vĩ tại chân núi và có hồ bơi riêng, hiên tắm nắng cùng các tiện nghi phòng tắm sang trọng. Một số phòng chọn lọc đi kèm bồn tắm spa và hiên ăn uống riêng nhìn ra quang cảnh biển tuyệt đẹp.

Giá từ 6 triệu đồng đến khoảng 20 triệu đồng một đêm.

Furama Resort Danang

Resort cách Hội An mất 30 phút lái xe và Thánh Địa Mỹ Sơn cách đó chưa đến 2 tiếng. Các căn phòng ở đây có thiết kế trang nhã, thân thiện với thiên nhiên, phòng lát gỗ, phòng tắm lớn lát đá cẩm thạch, bể bơi ngoài trời thoáng đãng. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp đầu tiên tại Việt Nam.

Ngoài ra, bạn có thể thư giãn ở spa, xông hơi. Water Sport House trong khuôn viên resort có các thiết bị cho khách chơi lướt ván buồm, chèo thuyền kayak trên biển và lướt sóng. Resort này cũng có các lớp tập yoga và thái cực quyền trên bãi biển. Các vị khách nhỏ tuổi sẽ thích thú với rạp chiếu phim và phòng trò chơi được trang bị máy Play Station 3.

Cuối tháng 4, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ tiết lộ cô đã thực hiện bộ ảnh cưới ngọt ngào tại đây.

Giá một phòng từ 7 đến 30 triệu đồng trong mùa cao điểm.

Nguyên Chi