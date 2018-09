Những resort ở Việt Nam có view đẹp mê hồn

Mở cửa phòng, thậm chí nằm trên giường bạn cũng có thể phóng tầm mắt thấy toàn cảnh núi non, biển trời mênh mông, thật không có gì thư giãn bằng.

Những khu nghỉ dưỡng cao cấp có view hướng ra biển luôn là lựa chọn ưa thích của khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài những khu đã nổi tiếng, ngày càng có nhiều resort, đặc biệt ở miền Trung, được xây dựng mới có tầm nhìn rất đẹp.

Khu nghỉ dưỡng Amanoi Ninh Thuận

Một góc của Amanoi. Ảnh: amanresort.

Là khu nghỉ dưỡng mới đưa vào sử dụng, Amanoi Ninh Thuận có địa thế tuyệt đẹp nằm trên đỉnh vách núi, nhìn ra vịnh Vĩnh Hy thơ mộng. Mỗi khu pavilions đều được bố trí hòa hợp với thiên nhiên, có tầm nhìn hướng ra biển, núi hoặc hồ nước lãng mạn. Không gian thanh tịnh và riêng tư ở hồ sen chính là nơi tọa lạc lớp học yoga, nơi bạn thả mình trong sự tĩnh lặng trên mặt nước yên bình. Bên trong khu nghỉ dưỡng là một hồ bơi được thiết kế như treo lơ lửng trên vách núi và hòa vào khí trời của biển Đông. Sân chơi tennis, phòng tập thể dục và các đường đi bộ dẫn đến công viên quốc gia mang đến cho các vị khách cảm giác thư giãn như ở trên thiên đường.

Six Senses Côn Đảo

Six senses Côn Đảo là một trong những resort đắt nhất và đẹp nhất ở Việt Nam. Ảnh: sixsenses.

Nằm trên thiên đường hoang sơ Côn Đảo, Six Senses là khu nghỉ dưỡng 5 sao duy nhất tại Côn Đảo đạt đẳng cấp quốc tế. Six Senses có tất cả 50 villa được xây dựng công phu và độc đáo, mỗi villa đều có hồ bơi và quản gia riêng. Resort có khu vực spa riêng trên bãi biển, giúp khách thư giãn cả ngày, có phòng tiện nghi tập thể dục... Bạn có thể dành những buổi chiều nhàn nhã trong thư viện hoặc ngụp lặn trong làn nước xanh. Được xây dựng bằng sự kết hợp giữa lối kiến trúc tinh tế gắn liền với môi trường sinh thái nên bất cứ ai đến đây cũng có thể cảm nhận được giá trị của thiên nhiên một cách trọn vẹn.

InterContinental Sun Peninsula Đà Nẵng

Điều ấn tượng nhất ở InterContinental Đà Nẵng là hầu hết các phòng ở đều có view nhìn ra biển. Ảnh: InterContinental.

Tọa lạc giữa bán đảo Sơn Trà và được bao bọc bởi khung cảnh tuyệt vời của khu rừng nhiệt đới với tầm nhìn bao quát ra biển, khu nghỉ dưỡng InterContinental Sun Peninsula Đà Nẵng được gọi là nơi "huyền thoại và đẳng cấp giao thoa”. Resort cao cấp này có 197 phòng, suite và villa với tất cả view hướng ra biển.

Kiến trúc sư Thái Lan đã tạo nên từng chi tiết tinh tế trong khu resort với thiết kế độc đáo và các vật dụng được chế tạo riêng. Gam màu trung lập đen, trắng tạo nên bức nền chuẩn mực để các màu sắc khác được thăng hoa. Với diện tích tối thiểu 70 m2, các phòng tại resort được đánh giá rộng nhất trong khu vực. Kiến trúc mang đậm chất văn hóa kết hợp cùng các phương tiện hiện đại bảo đảm cho du khách sự tiện nghi thiết yếu trong môi trường truyền thống.

Khu nghỉ dưỡng The Nam Hải Hội An

The Nam Hai - điểm đến cho giới quý tộc. Ảnh: thenamhai.

The Nam Hải Hội An là khu nghỉ dưỡng nằm trên bãi biển Hà Mỹ xinh đẹp thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam. Trải dài trên 1km bờ biển hoang sơ được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, mang dáng dấp một ngôi làng với những biệt thự hướng biển, The Nam Hải có được sự yên tĩnh và trong lành hiếm có. The Nam Hải có hơn 100 villa riêng tư với thiết kế gỗ đen. Các khu hồ bơi được kết hợp như một mặt phẳng nổi ấn tượng. Khu nghỉ dưỡng còn có 8 phòng trị liệu spa nổi giữa hồ sen, tạo nên những không gian thư giãn riêng biệt cho du khách.

Khu nghỉ dưỡng Anantara Mũi Né Phan Thiết

Anantara nhìn thẳng ra bãi biển Mũi Né xinh đẹp. Ảnh: anantara.

Là một trong những resort 5 sao đầu tiên tại Việt Nam, khu nghỉ dưỡng Anantara Mũi Né tọa lạc giữa những khu vườn tươi tốt vùng nhiệt đới và nhìn thẳng ra Vịnh Phan Thiết. Nơi nghỉ này nằm trên bãi biển Mũi Né và cung cấp các tiện nghi spa phong phú. Anantara pha trộn văn hóa Việt Nam với thiết kế hiện đại cũng như đương đại trong toàn bộ tòa nhà. Ngoài các tiện nghi được trang bị riêng ở mỗi phòng, nơi đây còn có các phòng tập thể dục nhìn ra khu vườn yên tĩnh. Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, các bạn còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác được khám phá làng chài Mũi Né thú vị.

An Lâm Ninh Vân Bay Khánh Hòa

Các khu biệt thự đều đảm bảo hai không gian trong và ngoài trời. Ảnh: anlam.

Với 33 biệt thự gỗ tọa lạc trên bán đảo Hòn Hèo thuộc huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cách đất liền 15 phút đi tàu cao tốc và cách thành phố Nha Trang 20km, An Lâm Ninh Vân Bay Villas là hệ thống nghỉ dưỡng liên hoàn từ rừng đến biển, với dịch vụ cao cấp 5 sao. Kiến trúc các biệt thự đều đảm bảo 2 không gian trong nhà và ngoài trời. Mở ra quang cảnh biển tuyệt đẹp, các biệt thự có thiết kế trang nhã tại đây được trang bị TV LCD, máy lạnh, mini bar, két sắt, máy pha trà/cà phê, phòng tắm ngoài trời với vòi phun mưa thư giãn… Tất cả khiến du khách có được cảm giác mới lạ khi chỉ vài bước chân là đã có thể hòa mình vào thiên nhiên bao la xung quanh.

Khu nghỉ dưỡng Banyan Tree Lăng Cô

Nhà hàng ở Bayan Tree Lăng Cô vó view hướng ra biển thơ mộng. Ảnh: laguna.

Là resort 5 sao và cao cấp nhất gần khu vực bãi biển Lăng Cô, Banyan Tree luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ của bạn ở Huế. Thiết kế, dịch vụ, chất lượng và tất nhiên là cả giá phòng cũng đều vượt trội hơn hẳn so với các khu xung quanh. Resort có tổng cộng 49 phòng được chia thành các loại biệt thự có bể bơi và biệt thự bãi biển có hồ bơi, trang bị các nội thất hiện đại như tivi LCD/Plasma, truyền hình cáp... Banyan Tree Lăng Cô còn cung cấp rất nhiều phương tiện giải trí như sân golf tại chỗ, thể thao dưới nước, bể bơi ngoài trời, bể sục, phòng thể dục, massage, spa, sân chơi squash. Du khách có thể tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng thoải mái trong resort.

Trần Quỳnh tổng hợp