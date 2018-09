Những nơi đừng bỏ lỡ trong lần đầu đến New York

Một vài ngày, bạn không thể khám phá hết New York, nhưng có vài nơi tiêu biểu của thành phố này nhất thiết phải ghé qua.

Khi chưa có nhiều thời gian, hãy tạm check-in tại Công viên Trung tâm, Đài tưởng niệm 11/9 hay tượng Nữ thần tự do...

Công viên Trung tâm

Công viên trung tâm là điểm đến đừng bỏ lỡ. Ảnh: Thrillist

Giữa New York ồn ào với vô vàn tòa nhà chọc trời có một nơi yên bình mà ai cũng muốn đặt chân đến, từ người dân, các chính khách đến những nhà làm phim Hollywood đều muốn lưu lại những kỷ niệm ở nơi này - đó chính là công viên trung tâm. Đây là chốn lãng mạn nhất New York. Người ta đến đây để thư giãn, ngắm những hàng cây và đủ loại hoa, đi trên những con đường rộng thênh thang nơi chim bồ câu đậu hờ hững. Thậm chí ở công viên trung tâm, bạn còn có thể đi thuyền, cưỡi ngựa… Đây là điểm dừng chân hấp dẫn số một của người dân New York và nếu là khách du lịch, bạn đừng bao giờ bỏ qua trải nghiệm tại nơi này.

Đài quan sát Top of the Rock

Đài quan sát này từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim Hollywood. Cảnh đẹp, vị trí đắc địa đã làm nên sức hút cho Top of the Rock. Đứng trên đài quan sát, bạn có thể nhìn trọn vẹn mọi góc của New York, có thể thấy được một cách tổng thể nhất cuộc sống nhộn nhịp nơi đây. Đài quan sát này đón hàng nghìn du khách mỗi ngày vì ai tới New York cũng đều ít nhất một lần được đến Top of the Rock.

Viện bảo tàng mỹ thuật

Nhiều người cho rằng cần ít nhất nửa ngày để khám phá hết Viện bảo tàng mỹ thuật vì quy mô cũng như sự đa dạng của nó. Viện bảo tàng này mở cửa đón khách đã trên 200 năm và nó luôn là niềm tự hào của người dân New York với những bức họa đã tồn tại hàng thế kỷ của Van Gogh, Monet... những báu vật từ thời La Mã, Trung Cổ… Mỗi năm, bảo tàng đón trung bình tới 4 triệu lượt khách.

Đài tưởng niệm 11/9

Bạn sẽ có cảm xúc đặc biệt khi đến đài tưởng niệm 11/9. Ảnh: CNN

Sự kiện 11/9 luôn gợi nhớ sự đau buồn. Đến với đài tưởng niệm 11/9, nơi khi xưa là tòa tháp đôi hùng vĩ của New York, bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những gì người dân nơi đây đã trải qua.

Tượng nữ thần tự do

Biểu tượng của New York, thậm chí là hình ảnh đặc trưng cho nước Mỹ, nằm trên một vị trí rất dễ quan sát. Nếu muốn, bạn có thể chiêm ngưỡng bức tượng này từ xa hoặc cũng có thể trả phí để được thực hiện một tour vòng quanh công viên nơi đặt bức tượng này. Và như thế, bạn có thể ngắm Nữ thần tự do gần hơn.

Nhà hát Broadway

Nằm ở khu thượng lưu Manhattan, nhà hát Broadway cũng là một nơi không thể bỏ qua khi bạn đến New York. Nhà hát này trình diễn các vở nhạc kịch quanh năm và tiêu biểu trong số đó là các vở “Bóng ma trong nhà hát”, “Vua sử tử”, “Người cùng khổ”… Nếu không có nhu cầu xem kịch, bạn cũng có thể đi dạo xung quanh để chiêm ngưỡng sự bóng bẩy của Broadway, đặc biệt vào ban đêm.

Tòa nhà Empire State

Nếu đã đến Broadway, sẽ thật thiếu sót khi bỏ qua tòa nhà Empire State bởi nó cũng nằm ở khu Manhattan. Tòa nhà này nằm ở đại lộ 5 và từ lâu nay đã là một niềm tự hào của nước Mỹ. Empire State từng 40 năm giữ vị thế là tòa nhà cao nhất thế giới. Theo thời gian nó đã tụt xuống thứ 25. Nhưng không vì thế sức hút của Empire State suy giảm. Người ta tới đây để chiêm ngưỡng kiến trúc đặc biệt của tòa nhà đã có tuổi đời gần 100 năm này.

Quảng trường thời đại

Cũng nằm ở khu Manhattan là quảng trường Thời đại, nơi vẫn luôn trở thành trái tim của nước Mỹ mỗi dịp chào năm mới. Nếu đến đây, đặc biệt vào buổi tối, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi sự sặc sỡ lung linh của vô vàn biển quảng cáo được đặt khắp nơi. Quảng trường Thời đại cũng là một trong những nơi có lượng người dân qua lại đông nhất nước Mỹ.

