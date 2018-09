Những lưu ý với phụ nữ mang thai đi du lịch

Nếu đi máy bay hãy đặt chỗ gần lối đi để bạn dễ dàng đi lại và có thể đứng dậy, duỗi chân suốt chuyến bay.

Thực hiện những chuyến du lịch trong thời kỳ mang thai không khỏi làm các bà mẹ lo lắng. Bạn hãy chuẩn bị một kế hoạch kỹ lưỡng và linh hoạt trước khi lên đường khám phá những miền đất mới. Một số lưu ý dưới đây có thể giúp bạn:

Kiểm tra với hãng hàng không, công ty du lịch để đảm bảo bạn có thể đi lên đường. Nhiều hãng hàng không hạn chế phụ nữ mang thai sau 30 tuần. Các hãng này sẽ yêu cầu giấy chứng nhận y tế đối với phụ nữ mang thai trong ba tháng cuối.

Hãy tham vấn ý kiến bác sĩ về tình trạng sức khoẻ của bạn có sẵn sàng cho chuyến đi. Tiến hành các thí nghiệm về mức độ chịu áp suất không khí thấp cộng với các bức xạ khi bạn thực hiện các chuyến bay. Thai nhi tiếp xúc với bức xạ có nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Cơ quan an ninh thường yêu cầu bạn kiểm tra bằng tay hoặc một chiếc đũa thay cho máy kiểm tra an ninh để giảm thiểu nguy cơ này.

Mang theo thẻ bảo hiểm y tế hoặc các chứng nhận y tế đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Đóng gói quần áo và giày dép tiện dụng cho chuyến đi.

Chú ý chế độ dinh dưỡng trong cuộc hành trình. Những bữa ăn thường nhật và bữa ăn nhẹ có thể chống mệt mỏi từ các chuyến đi. Việc tiêu thụ lượng nước bổ sung khi ngồi trong khoang máy bay không khí khô là rất cần thiết.

Thắt dây an toàn khi đi du lịch bằng máy bay hoặc xe hơi để giữ an toàn cho bạn và bé. Khóa dây an toàn nên đặt trên hông và dưới bụng, đai đặt giữa ngực của bạn.

Hạn chế lái xe hơi 6 giờ mỗi ngày và hãy ra ngoài duỗi chân để tránh nguy cơ hình thành các huyết khối tĩnh mạch sâu.

Nếu đi máy bay hãy đặt chỗ gần lối đi để bạn dễ dàng đi lại và có thể đứng dậy, duỗi chân suốt chuyến bay. Tránh uống soda, những thức ăn gây ợ hơi như đậu, bột yến mạch, mận khô trước khi bay. Áp suất không khí thấp có thể gây ra cảm giác khó chịu cho phụ nữ mang thai.

Nếu du lịch bằng tàu biển, bạn hãy chú ý tới tình trạng mất cân bằng, chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu và suy nhược, kể cả khi bình thường bạn chưa từng bị say sóng. Hãy tham khảo bác sĩ về các loại thuốc say tàu xe, để bác sĩ hoặc y tá kiểm tra sức khỏe trong suốt hành trình. Các cảng biển dừng chân đều phải có trang thiết bị hiện đại đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Lưu ý cẩn thận vì sự lây nhiễm virus trên tàu du lịch rất nhanh. Người bị nhiễm virus từ thức ăn, nước uống và các bề mặt có thể bị đau dạ dày quằn quại và nôn mửa khoảng 2 ngày.

