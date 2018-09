Những lưu ý nếu gặp sự cố trên máy bay

Chọn chỗ an toàn, ngồi đúng tư thế, hay đơn giản là không chịu bỏ cuộc... là những nguyên tắc giúp bạn tăng khả năng sống sót khi máy bay gặp phải sự cố hy hữu.

Nhiều người khi rơi vào tình huống nguy hiểm khi chẳng may máy bay gặp nạn thường có suy nghĩ tuyệt vọng, tuy nhiên theo khảo sát của các chuyên gia hàng không trên thế giới, có tới 90% các chuyến bay bị nạn vẫn có người sống sót. Thoát chết sau một vụ đâm máy bay nhiều khi không phải do số phận mà nó quyết định ở chính kỹ năng mà bạn tìm hiểu trước khi quyết định vi vu trên bầu trời. Dưới đây là 10 "nguyên tắc vàng" giúp bạn

1. Chọn chỗ ngồi an toàn

Theo kết quả nghiên cứu của trường Đại học Greenwich (Anh), tiếp cận gần 2.000 hành khách sống sót trong 105 tai nạn máy bay trên thế giới cho biết, hành khách có nhiều cơ may thoát hiểm an toàn nhất trong trường hợp máy bay bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp là những ai ngồi ở ghế gần đuôi máy bay (69%), ngồi sát lối đi giữa máy bay hoặc ngồi sát cửa thoát hiểm hai bên cánh sẽ có cơ hội sống 64%. Những ai ngồi ở khoang đầu máy bay (ghế VIP) có cơ hội sống sót 65%, trong khi người ngồi phía sau (nhưng chưa hẳn là phần đuôi) thì tỷ lệ sống thấp nhất, chỉ là 53%. Hành khách ngồi tận cùng đuôi máy bay sẽ có tỷ lệ thoát chết cao ngang với người ngồi khoang VIP là 65%, thậm chí ngồi ở đuôi còn may mắn hơn rất nhiều. Tóm lại chỗ ngồi ở đuôi máy bay, sát lối đi và gần cửa thoát hiểm là ba lựa chọn an toàn nhất nếu có bất trắc xảy ra với chuyến bay của bạn.

2. Thắt dây an toàn đúng cách

Máy bay cũng như bất kỳ loại phương tiện nào, vấn đề nhồi xóc có thể xảy ra mà không đoán trước được. Trong trường hợp này, những người không cài dây an toàn thường dễ bị thương hơn. Ít nhất 90% hành khách bị chấn thương đã không thắt dây an toàn. Ngoài ra, phải chú ý để dây đai ở vị trí dễ với tay tới nhất, đồng thời kéo dây đai xuống thấp hơn vùng xương chậu vì vùng xương này sẽ giúp lực nâng đỡ tốt nhất.

3. Tư thế an toàn

Tư thế ngồi an toàn giúp hạn chế chấn thương khi có sự cố. Ngồi gập người sát đầu gối sẽ tốt hơn, nhưng trong trường hợp ghế ngồi không đủ rộng, bạn hãy bám tay và gục đầu sát vào thành sau của ghế trước, đặt bàn chân sát sàn, đặt hành lý xách tay sát lưng ghế phía trước để tạo thành một cái đệm giảm va đập chân với ghế. Có thể dùng gối, áo khoác hay vật mềm để kê đầu, lưng và đảm bảo rằng trong người bạn không có vật nhọn gây sát thương.

4. Chú ý cửa thoát hiểm

Ngay khi lên máy bay, nhìn xung quanh và ghi nhớ hàng ghế mà bạn đang ngồi cách cửa thoát hiểm gần nhất bao xa. Điều này giúp bạn nhanh chân.

5. Tránh xa khói độc

Mọi người thường nghĩ rằng, lửa là nguyên nhân chính gây chết người trong các tai nạn máy bay mà không hề biết khói độc mới là mối nguy hàng đầu. Chỉ cần hít phải khói trong giây lát cũng có thể khiến hành khách bị bất tỉnh và tử vong. Do đó, hãy học cách dùng mặt nạ chống khói độc và mang theo bên mình, trong trường hợp không có, phải tìm mọi cách có thể làm ướt để che mũi và miệng, như khăn mùi xoa hoặc miếng vải lót ghế phía sau đầu. Nếu không có sẵn nước, thậm chí, bạn phải dùng nước tiểu để làm ướt.

6. Trang phục an toàn khi đi máy bay

Khi đi máy bay, tốt hơn hết là bạn nên chọn mặc quần dài, áo dài tay và giày ôm kín chân. Những đôi dép, xăng đan hay giày cao gót, quần áo vướng víu khiến bạn gặp khó khăn khi di chuyển nếu có sự cố xảy ra. Trường hợp trong vùng không khí lạnh, hãy chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác. Trong nhiều trường hợp, bạn phải giữ ấm thân thể để sống sót. Áo len với đặc tính cách nhiệt, không bắt lửa là lựa chọn sáng suốt nhất.

7. Sử dụng áo phao đúng cách

Tuyệt đối không làm phồng áo phao khi vẫn còn ngồi trong máy bay. Chỉ khi tới cửa thoát hiểm, nhanh tay làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào miệng van. Áo phao được trang bị để phòng trường hợp máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống biển, thường được cất trong túi phía dưới ghế hoặc ngăn chứa bên cạnh ghế.

8. Không tham lam vơ vét tư trang hành lý

Nhiều trường hợp, khi nghe thông báo khẩn về sự cố, thay vì phải làm theo chỉ dẫn thì việc đầu tiên nhiều hành khách làm là vội vàng vơ lấy tư trang của mình. Điều này hoàn toàn sai lầm vì theo các chuyên gia hàng không, thời gian vàng để hành khách thoát thân trong tai nạn máy bay chỉ kéo dài tối đa 2 phút. Do đó hãy lắng nghe chỉ dẫn của các tiếp viên và tiến tới cửa thoát hiểm một cách nhanh nhất. Không cố vơ lấy tất cả tư trang của mình vì bạn đang đùa với chính tính mạng của bản thân đấy.

9. Không bỏ cuộc

Luôn ghi nhớ trong đầu bản thân đang đấu tranh vì mạng sống của chính mình cũng như vì những người thân yêu, tuyệt đối không bỏ cuộc cho tới phút chót.

10. Luôn giữ tỉnh táo

Nói không với đồ uống có cồn hay thuốc ngủ nếu bạn muốn đầu óc hoàn toàn tỉnh táo đối phó với những tình huống hiểm nguy trước mắt.

Trần Quỳnh (theo Southafrica)