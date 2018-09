Những lưu ý khi cho trẻ nhỏ đi biển

Trẻ dưới 1 tuổi không nên để phơi nắng trực tiếp vì làn da non không bảo vệ được cơ thể dưới tia tử ngoại lẫn hồng ngoại, dễ dẫn đến say nắng hoặc bứt rứt khó chịu.

Mùa hè đến du lịch biển là nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình, nhất là sống trong môi trường thành phố nhiều ô nhiễm. Khi đi du lịch biển, nếu mang theo trẻ nhỏ, người lớn cần chú ý những điều sau đây.

Trên đường đi

Các dụng cụ cần thiết cho bé cần được mang theo đầy đủ như bình sữa, nước uống, các vật dụng vệ sinh, những món đồ chơi yêu thích của trẻ... Trẻ dưới 2 tuổi thường ít bị say tàu xe, ngược lại tiếng động cơ đều đều còn giúp trẻ nhỏ dễ ngủ. Trong độ tuổi này bé rất dễ bị tổn thương do sức nóng và điều này dễ xảy ra trong khi đi đường do sức nóng trong xe không có máy lạnh. Nếu chủ động được thời gian và phương tiện, nên khởi hành lúc sáng sớm hoặc khi chiều muộn để tránh nóng nực, mệt mỏi.

Chế độ ăn nghỉ

Nếu ở trong phòng lạnh (20 độ), không nên để bé nằm, ngồi ngay hướng máy lạnh hoặc khi mở thông thoáng các cửa sổ, không nên để gió thổi trực tiếp vào người trẻ.

Mùa nắng nóng, trẻ nhỏ rất dễ bị mất nước, nhất là khi phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Cần cho trẻ uống nước có pha đường, chia làm nhiều lần trong ngày. Các bậc cha mẹ cần quan tâm tới những dấu hiệu báo động sau đây: bé không tiểu, đổ mồ hôi nhiều, sốt, tiêu chảy, nôn ói, sụt cân, không chịu uống nước. Nếu thấy xuất hiện một trong những triệu chứng trên thì nên đưa bé đi khám bác sĩ ngay.

Luôn đội mũ cho trẻ khi trẻ chơi đùa dưới trời nắng nóng. Ảnh: recensioniprodotti.

Tắm và phơi nắng

Trẻ dưới 1 tuổi không nên để phơi nắng trực tiếp vì làn da non của trẻ không bảo vệ được cơ thể dưới tia tử ngoại lẫn hồng ngoại, dễ dẫn đến say nắng hoặc bứt rứt khó chịu. Không nên ủ kín trẻ trong những bộ áo quần đậm màu vì các màu sẫm dễ hấp thu nhiệt làm cơ thể bé dễ mất nước dẫn đến say nắng mệt mỏi.

Tầm trưa, khi nhiệt độ quá nóng, nên cho bé uống nước nhiều hơn thường lệ và đặt vải thấm ẩm lên trán bé. Tại bãi biển, sức nóng càng tăng, có thể đến 35 - 36 độ C bởi sự phản chiếu ánh nắng mặt trời trên cát và sóng biển. Trái với người lớn, trẻ nhỏ chưa có hệ thống điều hòa thân nhiệt hiệu quả nên không thích nghi kịp với những thay đổi nhiệt độ của môi trường bên ngoài, vì thế không nên mặc quá kín khi nhiệt độ tăng lên.

Bôi kem chống nắng cho trẻ là một việc hết sức cần thiết, nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 40 đến 50 nếu bé có làn da quá nhạy cảm hoặc gia đình bạn đi du lịch biển ở vùng nhiệt đới. Chỉ số thông thường là 20-30 giúp bảo vệ tốt và cho phép da bé làm quen từ từ với tác động của ánh nắng. Tiếp tục sử dụng kem chống nắng có chỉ số 10-15 trong những ngày ít nắng hoặc khi bé đã rám nắng.

Thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da mỏng manh của trẻ. Ảnh: agratefullife.

Vệ sinh cho trẻ

Luôn giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, trang bị thuốc men dự phòng đầy đủ. Cát nơi bãi biển là tác nhân kích thích lên da của trẻ nhỏ vì thế cần để ý bảo vệ bé khi gió thổi cát vào người trẻ. Nếu không may có hạt cát rơi vào mắt trẻ thì nên rửa mắt cho trẻ bằng vải tiệt trùng thấm dung dịch huyết thanh sinh lý (sérum physiologique).

Sau khi tắm biển, nên nhỏ mắt cho trẻ bằng dung dịch huyết thanh sinh lý để giảm tác dụng kích thích của nước biển. Nếu bị vài hạt cát lọt vào tai, nên dùng bông thấm huyết thanh sinh lý lấy ra. Ngoài ra cần chú ý khi đưa trẻ ra bãi biển chơi, bên cạnh việc canh chừng trẻ, người lớn nên có dấu hiệu riêng gắn trên người trẻ đề phòng lúc trẻ bị lạc sẽ dễ dàng cho việc tìm kiếm. Đây là trường hợp khá phổ biến xảy ra thường xuyên ở những bãi tắm đông người.

Trần Quỳnh tổng hợp