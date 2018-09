Những lựa chọn đắt đỏ của giới nhà giàu khi đi du lịch

Khách sạn Hotel du Cap-Eden-Roc ở Pháp, The Plaza ở New York... các hãng hàng không như Singapore Airlines, Air France... là lựa chọn thường xuyên của người nổi tiếng.

Khác với người bình thường, các đại gia, nhà tài phiệt, các ông chủ nhiều tiền bạc hay các minh tinh, chính khách đi du lịch rất khắt khe khi lựa chọn nơi ăn chốn ở hay các hãng hàng không chuyên chở. Nếu không sử dụng phương tiện cá nhân, họ sẽ lựa chọn các dịch vụ tốt nhất, tất cả đều phải đạt các tiêu chuẩn "khó tính" nhất.

Dưới đây là 10 lựa chọn khách sạn xa hoa và hãng hàng không được giới siêu giàu yêu thích nhất theo bình chọn của Business Insider:

5 lựa chọn khách sạn của giới nhà giàu:

1. Khách sạn Raffles Singapore

Khách sạn nằm bên vịnh Marina, được xây dựng theo phong cách kiến trúc thời thực dân, từ cuối thế kỷ 19. Khách sạn có 107 phòng tiêu chuẩn 5 sao, trang bị đầy đủ các tiện nghi sang trọng nhất. Hoàng tử William và công nương Kate từng nghỉ đêm ở đây trong chuyến công du đảo quốc sư tử hồi năm 2012.

Giá phòng thấp nhất thời điểm này từ 600 USD.

2. Khách sạn Hotel du Cap-Eden-Roc (Antibes, Pháp)

Được xây dựng từ năm 1870, vốn là một tòa nhà cổ bên bờ biển nước Pháp, khách sạn là một trong những địa điểm "đi trốn" đám đông được yêu thích nhất của nhiều chính khách nổi tiếng như gia đình Kennedys, Winston Churchill, các ngôi sao như Elizabeth Taylor, Richard Burton. Ngày nay, đây là nơi nghỉ dưỡng được nhiều minh tinh lựa chọn khi tham gia liên hoan phim Cannes.

Thời điểm này, một phòng đôi có giá từ 625 USD.

3. Mandarin Oriental (London, UK)

Nằm trong khu phố Knightsbridge sang trọng của London, khách sạn Mandarin Oriental nằm ngay đối diện của hàng bách hóa nổi tiếng Harvey Nichols và nằm ngay sát công viên Hyde, có lối kiến trúc quyến rũ, pha trộn giữa phong cách cổ kính và hiện đại. Khách sạn có 169 phòng thuộc loại rộng rãi nhất London.

Một phòng đôi có giá từ 570 USD.

4. The Plaza (New York, Mỹ)

khách sạn Plaza ở Manhattan (New York, Mỹ) nằm ngay gần công viên Central Park, có dấu hiệu nhận biết đặc trưng là tấm thảm đỏ trải từ nơi đậu ô tô đến thẳng quầy check in của lễ tân. Đây là nơi ở của nhiều nhân vật nổi tiếng từ kiến trúc sư đại tài Frank Lloyd Wright cho đến nhân vật hoạt hình giả tưởng Eloise, và là một trong những địa điểm tổ chức đám cưới cho các chính trị gia và ngôi sao ở New York.

Giá phòng ở đây mùa này là 527 USD.

5. The Bellagio (Las Vegas, US)

Có lẽ không phải quảng cáo nhiều, chỉ cần nhìn thấy tòa khách sạn phía sau đài phun nước nổi tiếng ở sòng bài Las Vegas, du khách đã nhận ra đây là khách sạn The Bellagio huyền thoại. Mở cửa năm 1998, khách sạn 36 tầng sở hữu sòng bài lớn bậc nhất ở Mỹ cùng một loạt nhà hàng, trung tâm thương mại đình đám.

Giá một phòng đôi từ 200 USD.

5 lựa chọn hãng hàng không của giới nhà giàu

1. Air France

Air France là hãng hàng không chịu khó tung ra nhiều gói sản phẩm dành cho những ai chịu chi. Theo đó, những vị khách khó tính nhất sẽ được phục vụ với tiêu chuẩn 5 sao với đồ ăn từ nhà hàng có sao Michelin, một tủ quần áo cả nhân, đồ dùng cá nhân của hãng Givenchy cùng với đồ nội thất làm từ vật liệu cao cấp như gỗ, da, vải xịn. Mỗi khoang được tách biệt bởi tấm rèm để hành khách không bị làm phiền bởi các yếu tố bên ngoài. Chi phí của gói dịch cụ này là 8.560 USD.

2. Lufthansa Airlines

Lufthansa cung cấp các tiện nghi cho khách mua vé hạng nhất, bao gồm: các hệ thống giải trí cá nhân, giường nằm, vệ sinh sang trọng... Nhưng nổi bật nhất là món ăn trứng cá hồi thưởng thức cùng rượu vang được tư vấn bởi người thẩm định rượu vang nổi tiếng Markus Del Monego.

3. Japan Airlines

Japan Airlines cung cấp gói "Sky Suite" cho khách hạng sang với khoang ngồi được trang trí với nội thất gỗ, ghế ngồi bọc da, được phần vùng riêng tư cùng màn hình TV 23 inch và các bữa ăn được chế biến bởi các đầu bếp kinh nghiệm đến từ các nhà hàng có sao Michelin.

4. Qantas Airlines

Qantas Airlines được hành khách thương gia tín nhiệm lâu năm bởi khoang hạng nhất rất sang trọng với giường nằm dài rộng, nệm da cừu, được trang bị tiện nghi "đến tận răng" khiến bạn cảm giác chẳng khác gì đang ở nhà. Bữa ăn, đương nhiên, cũng không kém các nhà hàng đắt đỏ.

5. Singapore Airlines

Singapore Airlines đứng đầu danh sách các hàng không tốt nhất thế giới, được hành khách ca ngợi về dịch vụ xuất sắc, đặc biệt là những người dùng khoang hạng sang. Các tiện nghi được trang bị bao gồm ghế rộng 35 inch, màn riêng tư, ánh sáng điều chỉnh theo môi trường xung quanh và hành khách còn được chuẩn bị bộ đồ ngủ cho thoải mái.

SuZi Nguyễn (Theo Business Insider)