Những lâu đài đẹp nhất xứ sở mặt trời mọc

Lâu đài Himeji, Matsumoto hay Matsue là những công trình tuyệt đẹp của Nhật Bản, thu hút rất đông du khách đến tham quan hàng năm.

1. Lâu đài Himeji

Nằm ở phía tây thành phố Kobe thuộc tỉnh Hyogo, Himeji được xem là lâu đài đẹp nhất ở Nhật Bản. Lâu đài này được xây dựng vào năm 1601 trên nền đất của một lâu đài cũ trước đó. Lâu đài Himeji có biệt danh là 'White Heron' vì các bức tường của nó được bao bọc bằng một lớp thạch cao màu trắng. Sở dĩ có điều đó vì tòa lâu đài này được làm hoàn toàn bằng gỗ, nên người ta phải bao phủ một lớp thạch cao trắng xung quanh toàn bộ cấu trúc của tòa lâu đài để chống cháy.

Nhìn từ xa, lâu đài Himeji hiện ra nguy nga, lộng lẫy, nó được người Nhật gọi là con 'diệc trắng' - một loài chim cao quý của Nhật Bản. Lâu đài Himeji được UNESCO công nhật là di sản văn hóa thế giời vào năm 1992. Nơi này từng là bối cảnh chính trong một số bộ phim nổi tiếng như 'You Only Live Twice' hay 'The Last Samurai'. Ngày nay, lâu đài là địa điểm tham quan khó có thể bỏ qua của du khách khi đến Nhật Bản.

2. Lâu đài Matsumoto

Nằm ở phía Tây Bắc của Tokyo, trên dãy núi Alps, lâu đài Matsumoto được xây dựng vào năm 1590, nó được xem là lâu đài cổ kính nhất Nhật Bản. Được mệnh danh là 'Crow Castle', lâu đài thu hút người xem nhờ sự tương phản đen trắng giữa gỗ và tường đá. Nét độc đáo của tòa nhà này là được xây dựng bên cạnh đập nước thay vì trên đỉnh núi như các lâu đài khác. Vì vậy, nên Matsumoto có một kiến trúc khá phức tạp như một pháo đài nhằm bảo vệ những người sinh sống bên trong trước những kẻ thù xâm lược. Trải qua hơn 4 thế kỷ nhưng lâu đài hầu như vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn so với khi mới xây dựng.

3. Lâu đài Matsue

Đây là lâu đài duy nhất còn lại ở khu vực Sanin trên bờ biển phía Tây Nam của hòn đảo Honshu, Nhật Bản. Matsue là lâu đài duy nhất không dính đến quân sự, mặc dù nó đã được xây dựng theo phong cách tháp canh phòng thủ truyền thống. Được xây dựng vào năm 1611, nhưng nó đã bị tháo dỡ một phần vào năm 1875. Năm 1950, lâu đài này bắt đầu được xây dựng lại theo nguyên bản ban đầu. Đến đây, du khách có thể tham quan kiến trúc của lâu đài hay các căn cứ, bên cạnh đó, du khách cũng có thể đi thuyền trên các con hào xung quanh tòa lâu đài này.

4. Lâu đài Hikone

Lâu đài Hikone (tỉnh Shiga) sẽ cho du khách một cái nhìn chính xác về sự hoành tráng, độc đáo và phức tạp về kiến trúc trong thời kỳ hoàng kim của họ. Lâu đài này được xem như là 'kho báu' của người Nhật với tuổi đời gần 400 năm (1622) chứa đựng bên trong nó các kiến trúc độc đáo cũng như các tài liệu về các lâu đài cổ ở Nhật Bản. Ngày nay, lâu đài là điểm tham quan thu hút rất đông du khách, nhất là vào mùa hoa anh đào nở.

5. Lâu đài Hirosaki

Lâu đài Hirosaki được xây dựng trên đỉnh một ngọn đồi ở thành phố Hirosaki, Nhật Bản vào thế kỷ 17 (1611), theo phong cách pháo đài với hào nước, tháp canh và các căn cứ quân sự. Năm 1627, năm tầng tháp canh đã bị phá hủy bởi hỏa hoạn trước khi chúng được khôi phục lại thành ba tầng như hiện nay. Ngày nay, lâu đài thu hút rất đông du khách vào dịp lễ hội Hoa Anh đào hay Lễ hôi Hirosaki Neputa-matsuri vào mùa hè hàng năm.

Hu Pa (Theo Touropia)