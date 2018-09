Những khu phố Tây nổi tiếng ở Việt Nam

Ở Hà Nội, phố Tây nằm ở ngã ba Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến trong khi tại Phan Thiết, du khách ngoại quốc dễ tìm thấy đồng hương trên đường Nguyễn Đình Chiểu...

Từ khi du lịch phát triển, Việt Nam bắt đầu quen với những vị khách nói tiếng nước ngoài. Cũng giống người bản xứ, du khách ngoại chọn các khu phố trung tâm làm điểm giải trí hay hẹn hò trên hành trình khám phá. Theo thời gian, những nơi này trở nên quen thuộc với tên gọi "phố Tây". Tuy vậy, với mỗi vùng miền, phố Tây cũng có phần khác biệt.

Hà Nội

Hà Nội có ba khu vực được mệnh danh phố Tây, nổi bật và nhộn nhịp nhất số này phải kể đến ngã ba Tạ Hiện - Đinh Liệt - Lương Ngọc Quyến. Toàn bộ khu vực nằm trọn trong phố cổ Hà Nội với trục chính là Tạ Hiện, được xem là địa bàn hoạt động của du khách ưa sự sôi động, náo nhiệt.

Phố Tây ở khu vực Tạ Hiện còn là điểm hẹn hấp dẫn với cả những người bản địa. Ảnh: Trần Quốc Hoàn.

Ban ngày, các cửa hiệu ở đây vẫn buôn bán bình thường nhưng đêm xuống, hàng quán ăn uống xếp ghế xuống cả lòng đường. Các món ăn đường phố được phục vụ chủ yếu gồm bia, nem chua, phô mai que xen lẫn những quán rượu nhỏ hoặc hộp đêm.

Điểm tiếp theo là khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội - nơi giao các phố Nhà Chung, Nhà Thờ, Lý Quốc Sư và Ấu Triệu. Yếu tố thu hút khách nước ngoài ở đây là vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội. Sau khi lòng vòng tìm hiểu công trình kiến trúc lâu đời ở thủ đô, họ có nhiều lựa chọn bên những nhà hàng hoặc quán cà phê mang phong cách châu Âu như Paris Deli, Moca cafe hay La Place...

Khu vực xung quanh hồ Tây, đặc biệt nhất là những nơi gần khách sạn Sheraton, phố Xuân Diệu hay phủ Tây Hồ cũng là nơi tập trung đa số du khách phương Tây. Khác với các điểm trên, nơi này hội tụ chủ yếu những người ngoại quốc thuê nhà vì đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Do vậy, các phố Tây ở đây có khá nhiều nhà hàng, quán cà phê cao cấp, sang trọng như Saint Honore, My Way, Blue Bird...

Huế

Phố Tây ở Huế nằm trên đường Phạm Ngũ Lão với chiều dài 200m. Con đường có vị trí đẹp vào loại bậc nhất đất cố đô chạy dọc bờ sông Hương thơ mộng. Dù tập trung đông du khách quốc tế, đường Phạm Ngũ Lão vẫn giữ nét cổ kính và trầm mặc vốn có.

Con phố Phạm Ngũ Lão còn là nơi sinh hoạt của một nhóm ca Huế kỳ cựu không bán vé và luôn đón tiếp du khách yêu nghệ thuật. Ảnh: ivivu.

Thời điểm tấp nập nhất là buổi tối, khi du khách thăm thú xong những lăng tẩm, đền, đài và về đây nghỉ ngơi, ăn uống tại các khách sạn, nhà hàng. Họ cũng có thể tới hỏi han thông tin của các công ty du lịch hay dạo phố, mua vài món đồ truyền thống từ cửa hàng lưu niệm.

Vì phục vụ nhiều khách quốc tế, các biển hiệu nơi đây được ghi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ví dụ bún bò Huế còn có tên beef noodle soup, bánh nậm chuyển thành nam pancake hay bánh xèo lại ghi là fried pancake... Để dễ hình dung, nhiều nhà hàng còn in hẳn hình món ăn vào thực đơn, giúp du khách đỡ mất công tưởng tượng.

Nha Trang

Những con đường nhỏ nằm ven biển như Hùng Vương, Trần Phú, Biệt Thự, Trần Quang Khải và Nguyễn Thiện Thuật được mệnh danh là phố Tây của Nha Trang. Khu vực này hình thành từ năm 1995 với nhà hàng đầu tiên tên Cafe Desami nằm trên đường Biệt Thự do một người Việt Nam làm chủ.

Phố Tây ở Nha Trang nằm gần bãi biển Trần Phú. Ảnh: tindulich.

Trung tâm khu phố Tây là con đường Biệt Thự, tập trung nhiều cửa hàng lưu niệm nhỏ với cách trang trí tự nhiên, ấn tượng. Nhiều mặt hàng hấp dẫn như đồ thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, thổ cẩm sặc sỡ, dây đeo tay, đeo cổ... được du khách rất yêu thích. Những dịch vụ khác gồm nhà nghỉ, khách sạn, tiệm ăn, dịch vụ internet, điện thoại hay cho thuê xe máy cũng phổ biến.

Thời điểm đông đúc nhất ở phố Tây Nha Trang là buổi tối, nhưng thay vì ồn ào, nơi đây lại mang không khí từ tốn, nhẹ nhàng và không kém phần thoải mái. Ngoài du khách ngoại quốc, khách nội địa dạo bước ngang qua vẫn được tiếp đón lịch sự và chu đáo.

Phan Thiết

Con đường Nguyễn Đình Chiểu - khu Hàm Tiến là nơi khách quốc tế thường xuyên qua lại tại Phan Thiết. Khu vực này chỉ thực sự hình thành từ sau hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra năm 1995. Từ đó tới nay, du lịch Phan Thiết có nhiều khởi sắc và khu phố Tây cũng vì thế trở nên nổi tiếng.

Phố "Tây" Nguyễn Đình Chiểu chính là con phố ven các resort và liền biển. Ảnh: Ng.Nam

Phố Tây Phan Thiết tập trung nhiều dịch vụ đa dạng như khách sạn, tiệm ăn, cửa hàng lưu niệm, giặt là, massage, thuê xe đạp... Không giống Hà Nội và Sài Gòn, các biển hiệu nơi đây viết bằng nhiều ngôn ngữ như Nga, Anh, Pháp, Nhật và rất khó tìm thấy tiếng Việt. Không chỉ vậy, nhiều chủ cửa hàng còn là dân ngoại quốc, kinh doanh với giá không quá đắt.

Buổi đêm tiếp tục là thời điểm đông đúc và nhộn nhịp ở đây, một số cửa hàng quà tặng còn mở đến sáng. Du khách có thể tìm những món quà ý nghĩa và độc đáo bất cứ lúc nào. Công tác an ninh cũng được đảm bảo khá tốt nên hoàn toàn không có tình trạng cướp giật hay giá cả "chặt chém". Ngay cả tài xế xe ôm cũng chỉ được đứng tại một khu vực cố định.

Đà Lạt

Dù chỉ dài chưa đầy 1km, con phố vừa cong vừa dốc Trương Công Định lại là địa chỉ nghỉ chân và vui chơi có tiếng của du khách nước ngoài tại Đà Lạt. Giống Nha Trang, phố này khá yên bình nhưng không kém phần thú vị.

Phố Trương Công Định ở Đà Lạt không quá ồn ã nhưng vẫn hấp dẫn khách quốc tế. Ảnh: panoramio.

Nằm cạnh trụ sở các công ty lữ hành, nơi đây còn có nhiều tiệm cà phê, quán ăn và cả quán bar mang phong cách nghệ thuật như My Town, ART... Du khách tới đây thường nói cười thoải mái nhưng đủ nhỏ nhẹ để không ảnh hưởng tới việc thưởng lãm nghệ thuật của người khác.

Điểm cộng của phố Tây Đà Lạt là không có người bán rong đeo bám khách du lịch hay nói thách, "chặt chém" giá cả. Hiện nay, phố Tây này bắt đầu lan sang những khu xung quanh như Tăng Bạt Hổ, Phan Bội Châu và Nguyễn Văn Trỗi.

TP HCM

Ghé thăm Sài Gòn nhưng bỏ lỡ phố Tây, chuyến đi của bạn có phần chưa trọn vẹn. Khu vực này nằm tại đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu nhưng nổi tiếng nhất phải kể tới Bùi Viện.

Chỉ vài bước chân, bạn có thể tới nhà thờ Đức Bà hay chợ Đức Bà từ phố Tây Sài Gòn. Ảnh: Phunuonline.

Nơi đây là điểm tập trung của du khách từ khắp nơi đổ về, các dịch vụ du lịch vì thế cũng đa dạng hơn. Bạn có thể tìm thấy trụ sở những công ty lữ hành, đại lý cho thuê xe đạp, xe máy, cửa hàng tiêu dùng, quầy đồ ăn và thậm chí cả cửa hàng sách...

Người trẻ Sài Gòn coi phố Tây là nơi giải trí và học hành. Ở đây, họ được tiếp xúc với các nền văn hóa, ngôn ngữ khác nhau trong không gian thoải mái và phóng khoáng. Còn với những vị khách phương xa đáp chuyến bay muộn, khu vực này vẫn có nhà nghỉ mở cửa 24h hàng ngày.

VnExpress