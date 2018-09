Những khu mua sắm không biết chán ở Manila

Thủ đô của Philippines có rất nhiều khu mua sắm lớn, quy tụ vô số thương hiệu nổi tiếng thế giới và cả những mặt hàng thủ công đặc trưng.

Lâu nay nói đến mua sắm trong khu vực Đông Nam Á, mọi người sẽ chỉ nghĩ ngay đến Thái Lan, Singapore hay Malaysia. Thế nhưng Philippines cũng thực sự là một thiên đường của những tín đồ mua sắm với các trung tâm thương mại lớn, những gian hàng thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, đồ hiệu sang trọng... nổi tiếng thế giới. Chỉ tính riêng ở Manila có tới hàng chục trung tâm thương mại, trong đó có những nơi được xếp vào hàng lớn nhất thế giới. Nhiều người dân Philippines từng nói với nhau rằng, nếu chỉ đi vào các trung tâm thương mại ở Manila mỗi nơi từ 5 đến 10 phút, thì phải mất cả tuần mới đi hết.

Một số trung tâm thương mại tiêu biểu tại các khu vực trung tâm ở thủ đô Manila:

Chuỗi Greenbelt

Greenbelt 5 mới được mở cửa năm 2007.

Chuỗi trung tâm thương mại Greenbelt bao gồm 5 khu vực đánh theo số thứ tự từ 1 đến 5, nằm ở trung tâm thành phố tài chính, thương mại Makati City. Greenbelt là địa chỉ cho những thương hiệu sang trọng trên thế giới như Burberry, Bvlgari, Emporio Armani, Escada, Gucci, Hermès, Salvatore Ferragamo... Greenbelt được xây dựng từ những năm 1980, và đã nhiều lần cải tạo để trở thành một khu phức hợp mua sắm, giải trí, ẩm thực nổi tiếng như hiện nay. Các khu vực trong chuỗi Greenbelt dù ngoài trời hay trong nhà, đều nối liền với nhau, có bảng hướng dẫn rõ ràng, tạo sự thuận tiện cho người dân và khách du lịch.

Chuỗi Glorietta

Nằm liền với Greenbelt, cũng thuộc Makati City là 5 tòa nhà của Glorietta. Gloriettta mở cửa tòa nhà đầu tiên năm 1991, và hiện tại có khoảng 500 gian hàng của các thương hiệu được định vị bình dân hơn tại Greenbelt, gồm có Forever 21, Gap, Marks and Spencer, Uniqlo, Zara, Bershka, Convergys, Cotton On, Daiso... và một siêu thị lớn. Glorietta của ngày nay lớn hơn rất nhiều so với kế hoạch phát triển ban đầu. Ở đây cũng có nhiều gian hàng của các thương hiệu "Made in Philippines" với nhiều mặt hàng truyền thống và đồ lưu niệm, trang trí... Ngoài mua sắm, ở Glorietta còn có rạp chiếu phim, khu vui chơi cho trẻ em, phòng tập gym và rất nhiều nhà hàng lớn.

SM Mall of Asia

Một góc của khu mua sắm lớn nhất châu Á Mall of Asia.

Mall of Asia được coi là trung tâm mua sắm lớn nhất châu Á và thứ ba thế giới, với diện tích mặt sàn gần 500.000 m2. Mall of Asia nằm ở Pasay City, không chỉ có hàng trăm gian hàng, mà còn có các siêu thị, đại siêu thị, các khu ăn uống, vui chơi giải trí, sân trượt băng... Đây cũng là nơi thu hút đông khách du lịch nhất mỗi ngày ở Manila nên nếu đến Mall of Asia vào cuối tuần, bạn đừng nên về muộn bởi nếu không sẽ rất khó để gọi taxi khi mà hàng người xếp hàng đợi xe có thể lên tới cả cây số. Mall of Asia được quản lý bởi SM Invesment Corporation, một tập đoàn lớn tại Philippines. Vì thế, bạn còn có thể bắt gặp vô số trung tâm thương mại cùng hệ thống trải đều khắp các thành phố nhỏ của Metro Manila, đều có tên được bắt đầu bằng SM như SM Makati, SM Aura, SM City North EDSA, SM Southmall, SM Megamall...

Robinsons Place Mall

Robinson Place Mall là một trong những trung tâm mua sắm lâu đời nhất tại Manila, với gần 40 năm tuổi, nhưng phát triển theo mô hình hiện tại từ năm 1997. Robinson Place nằm giữa City of Manila, khu vực hành chính, tập trung nhiều cơ quan của chính phủ. Với diện tích mặt sàn khoảng 250.000 m2, Robinson có một siêu thị lớn, các gian hàng bán lẻ, cụm 6 rạp chiếu phim, bowling, billiards, đài phun nước, khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym... Siêu thị Robinson nổi tiếng với nhiều mặt hàng thực phẩm chưa chế biến tươi sống, rau quả và trái cây được đưa về từ khắp nơi ở Philippines và nhập khẩu. Ngoài ra, nơi đây còn có một food court với các quầy đồ ăn tập trung chứ không nằm rải rác như nhiều trung tâm thương mại lớn khác. Cùng hệ thống với Robinsons Place còn có Robinsons Galleria tại Quezon City.

Market! Market

Mô hình hoạt động của Market Market kết hợp giữa các mặt hàng truyền thống và hiện đại.

Nếu bạn muốn thử đồ ăn truyền thống, mua các sản vật địa phương... của mọi vùng miền trên đất nước Philippines thì Market! Market là địa chỉ phù hợp nhất. Market! Market nằm ở trung tâm Global City, khu phố hiện đại và phát triển nhanh nhất ở Manila. Market Market gồm hai khu vực tách rời nhau, là mô hình thử nghiệm đầu tiên theo hướng kết hợp cả các khu bán buôn và bán lẻ, có cả các mặt hàng truyền thống và hiện đại. Khu chợ ngoài trời Fiesta có nhiều quầy đồ ăn phong phú chuyên những món bình dân của Philippines. Tại khu chợ này, bạn còn mua được vô số sản vật địa phương, trái cây, hoa tươi, đồ ăn uống từ các vùng trên đất nước như Cebu, Bacolod... Ở đây vào mỗi ngày chủ nhật còn có chợ cuối tuần. Bên cạnh khu open air, Market! Market vẫn có khu trung tâm thương mại cao 5 tầng với các thương hiệu khá bình dân.

Thủ đô Manila (Metro Manila) của Philippines có dân số gần 12 triệu người, gồm 17 đơn vị hành chính, trong đó có 16 thành phố nhỏ Caloocan, Malbon, Navotas, Valenzuela, Quezon City, Marikina, Pasig, Taguig, Makati, Manila, Pasay, Mandaluyong, San Juan, Pranaque, Las Pinas, Muntinlupa và một khu tự trị. Ở Manila có tới 70% dân số theo đạo Thiên chúa nên có rất nhiều nhà thờ lớn và đẹp như San Agustin Church, Manila Cathedral, San Sebastian Basilica hay Binondo... Cũng đừng quên ghé qua pháo đài Fort Santiago hay núi lửa trong lòng hồ nổi tiếng Taal... Manila cách Hà Nội và TP HCM khoảng 3 giờ bay. Cebu Pacific Air có các chuyến bay thẳng hằng ngày từ TP HCM tới Manila, còn từ Hà Nội có ba chuyến vào các ngày thứ 3, 5 và 7. Mỗi năm, Cebu Pacific Air có từ 1 đến 2 đợt khuyến mại lớn với giá 1 USD/chiều (chưa tính thuế và phụ phí).

