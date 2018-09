Những hố nước tròn kỳ lạ trên thế giới

Đã được khoa học lý giải nhưng những lỗ tròn màu xanh thẫm này vẫn gây tò mò và mời gọi du khách thích khám phá.

Các hố nước màu xanh khác lạ trên đại dương này thường nằm ở các vùng đất thấp ven biển. Do quá trình xói mòn của các loại đá hòa tan như đá vôi, thạch cao... trong lòng đất tại đây hàng nghìn năm trước nên đã tạo ra những hang động lớn thẳng đứng bị rỗng ở giữa. Khi mực nước biển dâng do sự tan chảy của sông băng, nước biển sẽ tràn vào lấp đầy các lỗ hổng đó. Vì các lỗ này thường rất sâu, ít hấp thu ánh sáng mặt trời hơn nên khi nhìn vào sẽ thấy màu xanh thẫm so với xung quanh. Điều này tạo ra một sự tương phản ấn tượng và đầy bí ẩn.

1. The Great Blue Hole - Belize

Nổi tiếng nhất thế giới là hố xanh nằm ngoài khơi bờ biển Belisze, một quốc gia nhỏ ven biển phía đông của Trung Mỹ. Nó nằm gần trung tâm của Lighthouse Reef - một đảo san hô rộng 70 km và thành phố Belize. The Great Blue Hole có đường kính hơn 300 m và sâu 124 m, được hình thành khoảng 15.000 năm trước. Đây là điểm giải trí phổ biến của các tay lặn.

2. Dean's Blue Hole - Bahamas

Dean được coi là lỗ màu xanh sâu nhất thế giới được biết đến. Trong khi hầu hết các hố khác có độ sâu tối đa chỉ hơn 100 m thì Dean sâu đến tận hơn 200 m. Trên bề mặt, đường kính của nó chỉ khoảng 20 m nhưng càng xuống sâu, lỗ xanh này các mở rộng với đường kính 100 m.

3. Blue Hole - Dahab, Ai Cập

Lỗ màu xanh này nằm ven bờ Biển Đỏ, cách một vài km về phía Bắc của Dahab, Ai Cập. Nó là lỗ xanh sâu thứ hai ghi nhận được với 130 m. Nơi đây đã cướp đi sinh mạng của nhiều thợ lặn - những người đã cố gắng để tìm ra đường hầm xuyên qua rặng san hô xung quanh.

4. The Blue Hole - Gozo

Chỉ sâu khoảng 15 m và rộng 10 m nhưng hố nước xanh nằm trên bờ biển phía tây của đảo Gozo thuộc quần đảo Maltese của Địa Trung Hải này lại được nhiều người ghé thăm nhất. Ngay dưới mặt nước có rất nhiều đường hầm nối hố sâu này với đại dương.

5. Watling's Blue Hole

Hiện tượng này cũng xảy ra trên đất liền mà hố nước Watling trên đảo Bahamas của San Salvador là ví dụ điển hình. Mặc dù tọa ngay giữa một hòn đảo nhiệt đới nhưng Watling lại không phải là dòng nước ngọt, điều này khẳng định hố nước được kết nối với đại dương cách đó không xa bởi một đường hầm dưới lòng đất.

Hà Đan (theo Amusing Planet)