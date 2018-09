Những điều thú vị từ du lịch homestay

Không cần chuẩn bị quá nhiều cho một kỳ nghỉ homestay vì bạn sẽ sống như người bản địa, cùng ăn, ở và sinh hoạt với gia chủ. Hiện ở Việt Nam nhiều nơi đã có dịch vụ này.

1. Thế nào là du lịch Homestay

Homestay là một loại hình “du lịch xanh” lý tưởng đối với các bạn trẻ yêu thích khám phá văn hóa tại các vùng đất mới. Khi đi du lịch homestay, thay vì ở khách sạn hoặc nhà nghỉ các bạn sẽ ở ngay tại nhà của dân địa phương để có thể có một góc nhìn gần gũi và thực tế hơn với cách sống và nền văn hóa của chính họ. Khách được xem như một thành viên của gia đình và tham gia vào các sinh hoạt đời thường như ăn cơm chung mâm và trò chuyện trao đổi với các thành viên. Khách cũng được yêu cầu phải “nhập gia tùy tục” và biết cách tôn trọng các quy tắc và sự riêng tư nhất định của gia chủ.

Du lịch homestay giúp bạn có những trải nghiệm khó quên. Ảnh: thestar.

2. Chuẩn bị trước chuyến đi

Hãy tìm hiểu thông tin về phong tục, tập quán và văn hóa nơi bạn sắp đến. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc làm quen với môi trường mới và hòa đồng với người dân bản địa. Không cần phải chuẩn bị quá nhiều cho một kỳ nghỉ homestay vì bạn sẽ sống như một người bản địa, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với họ. Nếu là kỳ nghỉ trên núi, ngoài các vật dụng cần thiết, nhớ mang quần áo ấm vì nhiệt độ về đêm có thể rất lạnh. Bạn cũng nên mang theo một số loại trà, đồ ăn nhẹ yêu thích hay một cuốn sách...

3. Nhập gia tùy tục

Một khi lựa chọn hình thức du lịch homestay, chắc chắn bạn sẽ không thể nào có được cảm giác thoải mái tuyệt đối như khi nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort… Nhưng bù lại, bạn có được những trải nghiệm đời thường thực tế và thú vị khi trực tiếp tham gia vào hoạt động của người dân địa phương. Cách tốt nhất cho chuyến homestay của bạn được vui vẻ là hãy "nhập gia tùy tục" và ứng xử như một người dân địa phương thực thụ. Khi ở chung với một người mà bạn chưa hề quen biết, hãy tôn trọng sự khác biệt của họ. Ví dụ như nếu họ chỉ ăn chay ghét thịt cá, đặc biệt là người theo đạo hồi không ăn thịt lợn… Hạn chế bày tỏ quan điểm riêng của bạn mà hãy tôn trọng họ, đặc biệt là về vấn đề tôn giáo. Trong sinh hoạt ăn uống, mỗi vùng có một đặc điểm, một nguyên tắc riêng. Có thể món ăn bạn chưa quen nhưng đừng tỏ ra khó chịu hay chê bai mà hãy vui vẻ chấp nhận rồi bạn sẽ thích nghi được thôi.

4. Hỏi nếu không biết

Nếu có điều gì thắc mắc hoặc không biết phải làm sao cho đúng, đừng ngần ngại đặt câu hỏi với gia chủ. Sẽ không có chủ nhà nào lại không hiếu khách, họ chắc chắn sẽ giải đáp và giúp đỡ bạn trong quá trình ăn ở tại đó. Việc đặt ra các câu hỏi còn giúp bạn và nên nhớ là tỏ ra vui vẻ thoải mái khi hỏi và nêu ra những yêu cầu của mình.

5. Thân thiện và tôn trọng

Đây là hai từ khóa quan trọng nhất đối với khách tới ở homestay. Để tạo sự thoải mái, hãy tỏ ra thân thiện và chia sẻ với chủ nhà. Tuy nhiên, đừng bao giờ xâm phạm vào đời tư cá nhân của họ. Luôn gõ cửa phòng khi vào và sử dụng đồ đạc một cách cẩn thận là cách để nhận được những bình luận tốt về hồ sơ của bạn trên các website. Nếu có lời phàn nàn về cách sống của bạn, khả năng thuê phòng homestay tốt lần sau sẽ khó khăn hơn.

6. Quà tặng cho chủ nhà

Đừng bao giờ đi homestay mà không mang theo một vài món quà. Hãy cố gắng ghi dấu ấn trong lòng gia chủ bằng một món quà lưu niệm phù hợp. Tốt nhất là những món quà mang sắc thái văn hóa địa phương hoặc đất nước của bạn như những món ăn đặc sản hoặc đồ thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra sau khi trở về nhà của bạn, hãy thỉnh thoảng liên hệ với chủ nhà và gửi một lá thư cảm ơn, một vài bức ảnh... Điều đó sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn ngày càng tốt đẹp hơn và để lại ấn tượng tốt nếu có dịp gặp lại.

7. Một số vùng có du lịch homestay ở Việt Nam

Du khách thưởng thức ẩm thực truyền thống của người dân Sapa. Ảnh: blogspot.

Ở Sapa mô hình homestay đặc biệt hấp dẫn khách du lịch bởi những ngôi nhà ở đây chủ yếu được làm bằng gỗ pơ mu quý hiếm mọc lên giữa núi rừng, hòa trong khung cảnh bình yên của thung lũng Mường Hoa thơ mộng và đại ngàn dãy Hoàng Liên xanh thẳm. Chỉ một đêm với dịch vụ homestay tại Sapa là bạn sẽ được khám phá phong tục văn hoá, hoà mình vào cuộc sống cộng đồng, được tắm lá thuốc và thưởng thức ẩm thực truyền thống của người bản địa…

Bản Lác - Mai Châu cũng là một trong những địa điểm lý tưởng cho loại hình du lịch homestay chỉ sau Sapa. Hiện tại Bản Lác có 74/112 hộ đăng ký làm du lịch homestay với các dịch vụ như ngủ nhà sàn, ăn cơm lam, xem biểu diễn văn nghệ dân tộc Thái và đốt lửa trại giao lưu, đi thăm nhà sàn và cả đi rừng tìm đến những hang đá người dân tộc hằng tôn kính. Tại bản Lác, mỗi chủ nhà là một hướng dẫn viên rất tận tình, bạn có thể hỏi họ bất cứ điều gì từ nguồn gốc ngôi nhà, dòng họ, sinh hoạt… xem thỏa thích những tấm ảnh gia đình trên tường nhà gỗ, sờ và chạm vào bộ sừng hươu, nai mà chủ đi săn được. Ban ngày bạn nghe tiếng chim hót líu lo, ngắm nhìn những cô gái Thái với những bộ váy áo lạ mắt, đêm đến thoải mái uống rượu cần bàn luận vô tư mà không sợ phiền đến gia chủ.

Du lịch homestay ở làng chài Cửa Vạn, Quảng Ninh cũng vô cùng hấp dẫn. Du khách tới đây sẽ được cùng ăn, cùng ngủ và cùng tham gia đánh lưới, thả lờ trên vịnh với ngư dân trong làng. Với những thế mạnh về du lịch vốn có, nơi đây hứa hẹn là miền đất lý tưởng cho những ai đam mê du lịch trải nghiệm và khám phá.

Hội An ngày nay đang ngày càng được nhiều du khách quan tâm lựa chọn vì vẻ mới mẻ và dân dã của nó. Chỉ trong một khoảng thời gian du lịch homestay ngắn ngủi, du khách vừa có cơ hội thưởng ngoạn vẻ đẹp của di sản văn hóa thế giới, vừa có thể hiểu thêm về nếp ăn ở, sinh hoạt cũng như nét văn hóa của cư dân Hội An. Đi chợ, nấu ăn và cùng thưởng thức các món ăn truyền thống là một phần trải nghiệm thú vị với homestay ở Hội An.

Trần Quỳnh (tổng hợp)