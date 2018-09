Những điểm vui chơi khi đến Brunei

Brunei có thể còn xa lạ với nhiều khách du lịch nhưng đất nước thanh bình và giàu có này luôn chứa đựng những điều thú vị.

Nếu có dịp ghé thăm quốc gia này, bạn đừng bỏ qua những trải nghiệm sau.

Đền thờ Hồi giáo Jame Asr Bolkiah

Brunei là quốc gia Hồi giáo nên nơi đây tập hợp rất nhiều thánh đường hồi giáo tuyệt đẹp. Bạn nên đến một trong những nơi tiêu biểu để khám phá, đó là Jame Asr Bolkiah. Bạn đi tuyến xe bus số 1 sẽ đến được Jame Asr Bolkiah, cách trung tâm không xa. Ngôi đền 23 tuổi này được ví von là chốn linh thiêng số một của các tín đồ Hồi giáo ở Brunei, nơi đây luôn đông đúc các tín đồ đến cầu nguyện. Vẻ đẹp của Jame Asr Bolkiah đến từ 29 mái vòm dát vàng lấp lánh, đến từ kiến trúc xa hoa, từ sự lung linh huyền ảo của ánh sáng phát ra ban đêm hay những tấm thảm thêu tay tinh xảo nhập từ thế giới Arab…

Công viên Tasek Lama Recreational

Vẻ đẹp của thiên nhiên Brunei hiển hiện rõ ràng qua những khu vườn ẩm thực hay thác nước tại Tasek Lama Recreational. Tới đây, bạn có thể đi dạo, thư giãn, thậm chí tập Yoga. Lối vào Tasek Lama Recreational khá nhỏ và có thể khiến bạn bị lạc nhưng nếu đã vào tới nơi, hẳn bạn sẽ không muốn rời xa nơi này. Nhà thiết kế đã tạo ra cho Tasek Lama Recreational, với một diện tích không hề lớn, một không gian thiên nhiên gần như tuyệt đối. Lưu ý bạn không được mang thức ăn hoặc thú nuôi vào trong khu vườn này.

Khu chợ Kg Kianggeh

Các loại thực phẩm, hoa quả phong phú và đồ ăn tại Brunei sẽ được bày bán hầu hết tại khu chợ Kg Kianggeh. Lý tưởng là đi thăm quan vào buổi sáng, khi người dân nơi dây mua sắm đồ để chuẩn bị bữa cho gia đình. Tại chợ Kg Kianggeh, bạn không hề thấy sự nhốn nháo vốn điển hình của những khu chợ. Thay vào đó là sự chậm rãi, nhẹ nhàng yên bình. Brunei là một trong 10 quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới nhưng giá cả tiêu dùng tại chợ Kg Kianggeh thì không hề đắt chút nào. Người bán cũng rất dễ chịu. Bạn có thể thử đồ ăn thoải mái.

Bảo tàng Hoàng gia Regalia

Ấn tượng xuyên suốt ở bảo tàng hoàng gia Regalia chính là sự xa hoa trong lối sống của các thành viên Hoàng gia Brunei. Bảo tàng này ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, những sự kiện quan trọng hoặc đơn giản chỉ là các vật dụng gắn liền với Hoàng gia Brunei, trong đó tiêu biểu là các hiện vật của những đời vua Brunei. Bạn sẽ choáng ngợp bởi sự xa hoa trong cuộc sống của vua chúa tại quốc gia này. Bạn phải để giày dép bên ngoài nếu muốn vào tham quan bởi tất cả thảm hoặc đá hoa cương tại đây đều sạch không tì vết. Thậm chí điện thoại ví tiền cũng không được mang vào.

Công viên Jerudong Theme

Trong khi Tasek Lama Recreational mang đến sự yên bình thì tại Jerudong Theme là cảm giác vui nhộn bởi Jerudong Theme là công viên giải trí. Rất nhiều trò chơi vui nhộn trên cạn hay dưới nước đều sẵn sàng mang đến niềm vui cho bạn với giá cả rất rẻ. Nhiều người đã nói rằng nếu chỉ có 1 ngày, nhiều khả năng bạn sẽ không thể chơi hết được các trò chơi tại Jerudong Theme.

Chợ đêm Gadong

Nếu như chợ Kg Kianggeh chuyên bán đồ hoa quả thức ăn nhẹ thì tại chợ đêm Gadong là những món ngon thơm phức từ thịt và cá. Các loại hải sản tiêu biểu của Brunei cộng với bò cạp hay các loại côn trùng nướng đều được bán tại Gadong. Tại đây bận rộn nhất là 7 giờ đêm, mọi người từ mọi khả đến Gadong, từ khách du lịch tới người bản địa để thưởng thức các món ăn nhưng khuôn viên nơi này rất sạch sẽ, bắt mắt. Giá cả thực sự khiến bạn phải ngỡ ngàng: chỉ 1 đến 4 đôla Brunei cho một món, tương đương 15.000 đến 60.000 VND.

Khu mua sắm The Mall

Mua sắm là lựa chọn không thể thiếu cho bất cứ chuyến đi nào. Tuy nhiên tại Brunei, bạn khá khó để tìm ra những thiên đường hàng hiệu. Thực tế thì The Mall gần như là lựa chọn duy nhất để bạn tìm mua các mặt hàng thời trang đẳng cấp. The Mall nằm khá khiêm tốn trên con phố Gadong, xen giữa vô vàn nhà hàng khách sạn. Tại The Mall, có lẽ thích hợp hơn cả là bạn mua các mặt hàng mang tính đặc trưng của Brunei.

