Những điểm hẹn cho Valentine ngọt ngào ở Hà Nội

Rủ người ấy thực hiện bộ ảnh lãng mạn kiểu 'Follow me', massage đôi hay nắm tay nhau bên bàn tiệc sẽ khiến ngày tình nhân ý nghĩa.

Ăn tối dưới ánh nến

Năm nay, nhiều nhà hàng, quán ăn đã nắm bắt được nhu cầu của các cặp yêu nhau từ ngay sau Tết, để cho ra mắt kịp thời nhiều gói sản phẩm đặc biệt, phục vụ cho ngày Lễ tình nhân 14/2. Bữa tiệc lãng mạn, sang trọng như trong mơ sẽ được tô điểm bởi hoa hồng, ánh nến lung linh trong giai điệu bay bổng của những bản tình ca, khiến bất cứ cô gái nào cũng phải xiêu lòng.

Đa phần các menu được thiết kế riêng biệt hoặc dưới dạng các sweet combo đồ ăn ngọt. Các món xuất hiện trong thực đơn phần lớn đều có những cái tên rất độc đáo như súp ngôi sao tình nhân, kem tình yêu như ý, cháo uyên ương... gây sự tò mò, háo hức cho thực khách.

Ăn tối bên bàn tiệc lung linh ánh nến, nhấm nháp một chút rượu vang nồng nàn là lựa chọn kinh điển cho ngày Valentine. Ảnh: Cielo13 sky bar.

Ở phân khúc giá mềm, bạn có thể chọn The Kafe (18 Điện Biên Phủ), nơi sở hữu không gian trẻ trung, hiện đại nhưng không kém phần nghệ thuật. Đây là tụ điểm mới nổi đông khách nhất Hà Nội thời điểm hiện tại, do đó, bạn nên đặt trước để chắc chắn có chỗ trong ngày cao điểm. Quán dành tặng khách set menu dịp Valentine gồm một món khai vị, 2 món chính kèm 2 món tráng miệng, với giá 250.000 đồng một người. Ngoài ra, bạn cũng có thêm lựa chọn là nhà hàng My Way (51 Xuân Diệu, 24T2 Hoàng Đạo Thúy) với set đồ ăn tình nhân theo phong cách châu Âu với giá 480.000 đồng. Tuy nhiên, đêm nhạc sống các ca khúc về tình yêu sẽ diễn ra tại My Way Xuân Diệu tối 14/2.

Với túi tiền rủng rỉnh hơn, bạn có thể cùng người ấy dùng bữa tối tại nhà hàng Mondo Gelato, cũng với thực đơn tiệc đôi ngọt ngào, không kém phần thịnh soạn, bao gồm một món khai vị, 2 món chính và một món tráng miệng, với 4 gói sản phẩm, giá từ 499.000 đồng một người. Khách hàng may mắn sẽ được nhà hàng dành tặng một video các bức ảnh tình cảm của hai người trên nền nhạc tình tứ, đi kèm các thông điệp tình yêu do bạn tự chọn. Nhà hàng cũng dành riêng thực đơn tiệc đôi cho những người ăn kiêng và chế độ Low Carb.

Còn nếu muốn có một bữa tiệc khó quên cùng người ấy giữa không gian lung linh, sang trọng thì bạn cũng có khá nhiều sự lựa chọn ở các mức giá cao hơn. Các khách sạn lớn trong thành phố đều tổ chức chương trình dành riêng cho ngày này, bạn có thể ghé nhà hàng Cafe Lautrec thuộc khách sạn l’Opera Hanoi (29 Tràng Tiền) để thưởng thức tiệc kiểu Italy với giá 650.000 đồng một người, La Fee Verte bar với giá 500.000 đồng một người hoặc Press Club (59A Lý Thái Tổ).

Cafe lãng mạn

Đối với các đôi yêu nhau, đi cafe dường như đã là thói quen mỗi khi hẹn hò. Tuy nhiên, trong ngày Lễ tình nhân, một không gian trang trí ấm cúng, bên những bản tình ca du dương và menu đồ uống hoàn toàn dành cho đôi lứa sẽ là chiêu thức để thu hút khách hàng của các quán. Sau bữa tối lung linh, bạn hãy cùng người ấy thưởng thức hương vị ngọt ngào của ly cocktail mang tên gọi mỹ miều và cùng nhau ôn lại kỷ niệm của ngày mới yêu.

Không gian lãng mạn ở L'ouest Cafe ngập tràn sắc trắng, xanh, tím bay bổng, nhẹ nhàng rất phù hợp cho đôi lứa. Ảnh: L'ouest.

Trong ngày 14/2, hầu hết các quán cafe đều có những chương trình đặc biệt như chơi nhạc sống, giảm giá cho tình nhân, miễn phí set up bàn đôi, tặng kèm bánh cup cake tình yêu... hấp dẫn với giá cả cũng khá phong phú, từ tiết kiệm cho tới sang chảnh.

Thậm chí, một vài quán còn đưa ra những gói sản phẩm độc đáo thiết kế riêng cho ngày Valentine như tổ chức "Phòng tình nhân". Chỉ với số tiền khoảng 250.000 - 300.000 đồng, bạn và người ấy sẽ có một phòng riêng cực kỳ lãng mạn, được trang trí công phu bởi nến, hoa, bóng bay, tuyết, sao... theo sở thích của bạn. Phòng này có giá trị trong một buổi, tức là khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Giá đã bao gồm 2 đồ uống và 2 bánh ngọt tự chọn.

Ngoài ra, nếu muốn dàn dựng bối cảnh cho chàng hoặc nàng thật bất ngờ thì bạn có thể nhờ tới giúp đỡ từ phía nhân viên của quán. Công đoạn trang trí sẽ được chuẩn bị công phu hơn như: thuê máy chiếu, mixer, âm ly... với mức giá chấp nhận được. Địa chỉ tham khảo cho loại hình này: Moe cafe (số 20, ngách 35, ngõ 82 Chùa Láng, Hà Nội).

Các quán cafe bạn có thể ghé: L'ouest Café (25 Nhật Chiêu), Cielo13 Sky Bar & Restaurant (13 Hai Bà Trưng), Metro (Nguyễn Khắc Cần), La Vie En Rose (Khúc Hạo), Avalon (Cầu Gỗ), Kaffeine Cafe (số 7 ngõ 128 Thụy Khuê)...

Cùng nhau ghi lại những tấm hình đôi lãng mạn

Đã yêu nhau thì đương nhiên sẽ không thiếu những tấm ảnh chụp chung, tuy nhiên, không phải đôi nào cũng có được những bức hình thực sự đẹp và mang tính nghệ thuật để lưu giữ làm kỷ niệm. Do đó, bạn nên nhân cơ hội này để rủ người ấy của mình thực hiện một bộ ảnh để đời, trong một ngày cũng rất đặc biệt.

Hãy tranh thủ rủ người ấy ghi lại những bức hình ngọt ngào trong ngày Lễ tình nhân. Ảnh M's Town.

Ngày nay, việc sở hữu một chiếc máy ảnh bán chuyên không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, nếu không nhờ được bạn bè, người thân chụp giúp thì hai bạn có thể tìm tới các dịch vụ chụp ảnh, với nhiều mức giá đa dạng, từ sinh viên cho tới studio chuyên nghiệp. Với tính chất chỉ để lưu làm kỷ niệm thì các nhóm chụp ảnh không chuyên, với mức giá vừa phải là lựa chọn hợp lý nhất.

Các nhóm này cũng sẽ cung cấp cho các cặp đôi đầy đủ những tư vấn hữu ích về trang phục, style của bộ ảnh, địa điểm sao cho phù hợp nhất; thậm chí, nhiều nhóm còn kiêm luôn make up và làm ảnh/video hậu kỳ. Giá từ 500.000 đồng cho một buổi ngoài trời, chưa tính các chi phí khác như xăng xe, make up.

Các địa điểm được các bạn trẻ Hà Nội ưa chuộng thời gian gần đây là Love Garden (Lạc Long Quân), M's Town (An Dương), Hanoi View (Gia Lâm), Thung lũng hoa, vườn hoa Quảng Bá, các cánh đồng hoa quanh Hà Nội, xa hơn là Mộc Châu, Tam Đảo, Đại Lải... Bạn cũng có thể kết hợp buổi chụp ảnh ở xa thành chuyến đi dã ngoại thật đặc biệt.

Nếu không, bạn cùng người ấy cũng có thể tự thực hiện bộ ảnh kiểu "Follow me" theo phong cách của riêng mình. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần lưu lại hình ảnh những địa điểm đã gắn bó với tình yêu của bạn cũng khiến ngày Valentine rất đáng nhớ và ý nghĩa.

Đi spa tình nhân

Vốn là gói sản phẩm dành cho các cặp uyên ương trước ngày cưới để lấy lại vóc dáng và tinh thần cho ngày trọng đại, tuy nhiên, đây cũng là một trải nghiệm thú vị và mới lạ trong ngày Lễ tình nhân của các đôi yêu nhau có kinh tế tương đối vững vàng.

Dẫu sẽ hơi khó khi rủ các ông chồng tới spa dành cho tình nhân nhưng khi đã trải nghiệm, hai bạn sẽ thực sự hài lòng.

Có các mức giá khác nhau cho khách lựa chọn, từ 1.800.000 đồng đến 7.000.000 đồng, các spa sẽ phục vụ đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp như ngâm thảo dược, massage thư giãn trong không gian riêng biệt, yên tĩnh, chỉ có hai bạn mà thôi. Đắm chìm trong làn nước hương liệu thơm nhè nhẹ, giữa không gian lung linh ánh nến, bóng bay hình trái tim và hoa hồng, bạn không chỉ thư thái, căng tràn về mặt thể xác mà còn cảm nhận được dư vị tình yêu ngọt ngào và đắm say.

Ở mức giá cao hơn, từ 5 triệu đồng, hai bạn sẽ được spa chuẩn bị thêm cả bàn tiệc với đồ ăn nhẹ như chocolate cùng những bản nhạc êm ái. Đây thực sự là trải nghiệm tuyệt vời mà bất cứ người yêu nhau nào cũng muốn có. Tuy nhiên, ở Hà Nội, loại hình này chưa thịnh hành và khá khó tìm. Địa chỉ tham khảo dành cho bạn: Xaam Spa, số 28 phố Đỗ Quang, Ocean Spa (Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy)...

Đi chùa, ăn một bữa chay cầu mong may mắn

Năm nay, ngày Lễ tình nhân trùng với ngày Rằm tháng Giêng, do đó, nhiều bạn trẻ lựa chọn một chuyến viếng thăm, vãn cảnh chùa để tìm về sự yên bình, thanh thản trong tâm hồn và cùng nhau cầu ước những điều tốt lành sẽ đến với tình yêu của mình. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng đây thực sự là một gợi ý hay cho những người yêu thích không gian yên tĩnh. Cùng nhau ăn một bữa cơm chay, lắng nghe những lời răn dạy của nhà Phật về cách đối nhân xử thế và cầu mong bình an, hạnh phúc cho gia đình và người thân sẽ khiến ngày Lễ Valentine của bạn có ý nghĩa và mang đậm dấu ấn Á Đông.

Nguyên Chi