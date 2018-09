Những điểm đến không nên bỏ lỡ dịp hè

Là địa điểm đang gây ấn tượng cho giới trẻ, khu chùa động Am Tiên được ví như “Tuyệt tình cốc phiên bản Việt Nam”. Được bao bọc bởi núi non bốn bề, Am Tiên mang một vẻ đẹp kỳ bí, huyền ảo và không kém phần liêu trai tại Ninh Bình.