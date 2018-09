Những địa điểm mới nổi sẽ hot cho kỳ nghỉ lễ 2/9 ở phía Nam

Đồi chè ở Quảng Nam, Tuyệt tình cốc ở miền Tây hay võng khổng lồ giữa biển đều là những địa điểm đang hot dịp nghỉ lễ này.

Võng thủy cung ở Khánh Hòa

Võng thủy cung đang khiến dân tình đứng ngồi không yên. Ảnh: KDL Sao Biển

Bạn không cần phải đi Maldives hay những hòn đảo tuyệt đẹp ở Thái Bình Dương mới có thể tận hưởng cảm giác thả mình trên chiếc võng vươn ra giữa biển, đón cơn gió mát lồng lộng thổi từ tứ phía mà nay, ở ngay tại Khánh Hòa, du khách cũng có thể trải nghiệm thú vui độc đáo này.

Khu du lịch Sao Biển (Cam Ranh, Khánh Hòa) không phải cái tên xa lạ với dân du lịch. Năm nay, nơi đây lại được chú ý bởi võng thủy cung mới xuất hiện tại khu vực Đồi Chim. Nằm cách bờ không xa, khu võng nổi bập bềnh trên biển, bạn có thể tha hồ ngắm các loại cá tôm, sao biển, mực tung tăng bơi lội phía dưới.

Đồi Chim nằm bình yên trên vách núi, được bao bọc bởi cánh rừng tự nhiên. Khu nghỉ dưỡng gồm 6 tổ chim nằm rải rác trên các triền núi, đem lại cảm giác tự do tự tại cho du khách. Mỗi phòng được thiết kế tiện nghi với một giường, một gác xép, toilet rộng, bồn rửa mặt bằng gốc cây, vòi tắm sen ngoài trời và cửa sổ phòng tắm nhìn ra biển... Giá khoảng 1,2 triệu đồng một phòng dành cho 2 người lớn

Đồi chè ở Quảng Nam

Bạn sẽ ngạc nhiên bởi miền Trung cũng có đồi chè không kém Lâm Đồng hay trung du phía Bắc.

Đồi chè thì không có gì hot nhưng đồi chè ở miền Trung thì lại khá lạ tai bởi lẽ, lâu nay, người ta chỉ biết tới những đồi chè ở Mộc Châu (Sơn La) hay Bảo Lộc (Lâm Đồng). Nhưng giờ đây, du khách khởi hành từ Đà Nẵng có thể dễ dàng tới nông trường chè giữa thảo nguyên xanh mát, lãng mạn như phim Hàn mà chẳng cần phải đi xa.

Nông trường chè Quyết Thắng cách Đà Nẵng hơn 50 km thuộc xã Ba (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Đang vào mùa mưa nên những luống chè được nhuộm một màu xanh mướt, mát mẻ, xua tan cái nắng gay gắt của miền Trung. Bên cạnh đồi chè thoai thoải là dãy núi trập trùng chạm tới mây trời, đem tới khung cảnh thư thái.

Làng cầu vồng ở Kiên Giang

Khu homestay 7 sắc cầu vồng này là nơi sống ảo lý tưởng cho du khách. Ảnh: FB Thảo Thường Camp

Những khu nhà sắc màu trong những năm gần đây luôn là xu hướng mới. Không thể kể hết các khu nghỉ ngập tràn bảy sắc cầu vồng khắp ba miền. Nhưng làng cầu vồng ở đảo Nam Du (Kiên Giang) vẫn được chú ý bởi nằm so le trên một sườn núi, hướng thẳng ra biển, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy biển ngay.

Khu nghỉ có tên là Thảo Thường Camp với tổng cộng 9 căn bungalow và thêm một căn phòng dorm 8 giường thoáng mát. Mỗi căn mang mỗi màu sắc khác nhau, rực rỡ, hòa vào màu xanh của núi rừng và biển. Thêm vào đó, nếu lo lắng rằng khu nghỉ ở đảo thường hoang sơ thì đến đây, hãy tự tin rằng có đầy đủ điện và điều hòa để chống chọi với cái nắng hè. Bạn có thể đặt đồ ăn do nhà chủ nấu hoặc mua đồ về làm tiệc BBQ ngay trước hiên nhà, nhìn thẳng ra biển.

Giá cả rất phải chăng, 400.000 đồng một phòng. Bạn còn có thể mua một số tour khám phá đảo, câu mực, ngắm san hô, thuê xe, tàu...

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng - Đồng Tháp

Ngồi ghe trên sông, khám phá cuộc sống của người dân miền Tây cũng là gợi ý khá thú vị. Ảnh: liiiiinhhh

Còn nếu yêu thích không khí miệt vườn, dân dã ở miền Tây thì kỳ nghỉ 2/9 này, bạn có thể ghé qua khu du lịch Gáo Giồng tọa lạc tại ấp 6, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Nơi đây là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, ham thích khám phá môi trường sinh thái của các loài chim cũng như rừng cây ngập mặn.

Nằm giữa rừng tràm, với diện tích rộng lớn gần 2.000 ha, du khách tới đây sẽ hóa thân thành dân miền Tây thứ thiệt để ngồi xuồng ba lá đi khắp các kênh rạch, chạy xe qua rừng tràm xanh mát, dùng bữa ở những căn chòi lá với những đặc sản đậm chất đồng quê như: cá lóc nướng trui cuốn lá sen non, chuột đồng nướng với nước mắm xoài, ốc hấp tiêu...

Tuyệt tình cốc - An Giang

Tuyệt tình cốc ở An Giang có màu xanh ngọc bích do hoạt động khai thác đá. Ảnh: Thanh Tuyết

Không phải ghen tị với người ở phía Bắc bởi dân du lịch phía Nam cũng đã tìm ra "Tuyệt tình cốc" đẹp lịm tim dành cho mình. Hồ nước xanh ngọc bích trên đỉnh núi Tà Pạ, huyện Tri Tôn, An Giang cũng mang một màu xanh ngọc bích đẹp như trong phim kiếm hiệp, in bóng những vách đá trắng bên bờ. Tà Pạ thuộc xã Núi Tô, cách thị trấn Tri Tôn khoảng một km, là một trong bảy ngọn núi tạo nên địa danh “Thất Sơn” huyền bí. Màu nước ở hồ thay đổi đa dạng, chỗ có độ sâu lớn thì nước màu xanh thẫm, chỗ cạn hơn thì có màu xanh nhạt, có chỗ màu đen, cam sẫm hay vàng nhạt. Tuy nhiên, khu vực này chưa có các dịch vụ du lịch, chỉ dành cho những người mê khám phá, tới check in và ngắm cảnh chứ ít người ở lại qua đêm.