Những con đường 'rớt tim ra ngoài' thách thức phượt thủ

Con đường Skardu ở Pakistan là một trong những con đường nguy hiểm nhất hành tinh. Tuyến đường kéo dài 167 km ở độ cao 4.999 m so với mực nước biển và điểm cuối cùng của tuyến này là huyện Skardu ở độ cao 7.303m so với mực nước biển. Nhiều đoạn đường được xây dựng từ việc khoét núi đá rất hiểm trở. Con đường hoàn thành năm 1982 do một công ty Pakistan phối hợp với các kỹ sư Trung Quốc.