Những chuyến du lịch trong mơ của 'đại mỹ nhân Phillippines'

Không nhiều người hâm mộ Việt Nam biết được rằng, Heart Evangelista là bạn của Tăng Thanh Hà. Gia đình chồng Hà Tăng ở Philippines nên cô thường xuyên qua lại đây và có cơ hội quen biết Heart Evangelista. Cách đây ít lâu, Instagram của Hà Tăng từng đăng tải bức ảnh chụp chung với mỹ nhân Philippines kèm dòng cảm xúc ngợi khen cô bạn: "My beautiful and talented. Hope you enjoyed your trip to Vietnam! See you soon!". (Tạm dịch: Heart xinh đẹp và tài năng của tớ, hy vọng cậu vui vẻ trong chuyến du lịch đến Việt Nam. Mong sớm gặp lại cậu).