Những bãi biển tuyệt đẹp ở Thái Lan bị đánh bom

Đây đều là những địa danh nổi tiếng, thu hút đông du khách trong mùa hè.

Một loạt vụ đánh bom xảy ra ở 5 tỉnh miền Nam Thái Lan, trong đó có một loạt địa danh du lịch nổi tiếng như Hua Hin, Phuket, Phang Nga, Surat Thani, Trang - trong 2 ngày 11 và 12/8, khiến 4 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Đây đều là những bãi biển tuyệt đẹp, tập trung đông khách du lịch. Vụ tấn công lần này được xác định là nhắm vào các du khách, một trong số những người tử vong là người bán hàng ăn vỉa hè.

Hua Hin

Nằm cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 250 km về phía nam, Hua Hin là một địa điểm du lịch hấp dẫn với người dân bản địa. Hua Hin yên tĩnh, thanh bình với những đồi nho xanh mát, bãi biển cát trắng trải dài khác hẳn với vẻ sôi động, sầm uất của các khu du lịch khác ở Thái Lan.

Hua Hin nổi tiếng với những bãi biển cát trắng, sóng nhỏ, thích hợp là nơi nghỉ dưỡng. Biển ở đây chưa bị con người can thiệp nên vẫn còn nhiều vẻ nguyên sơ. Tại đây có các hoạt động giải trí như câu cá, trượt ván, các môn thể thao dưới nước, lặn biển và cưỡi ngựa dọc theo bãi biển.

Phuket

Nếu bạn là một người yêu thích du lịch thì hẳn đã một lần từng nghe đến Phuket, hòn đảo nổi tiếng và lớn nhất của Thái Lan. Nằm ở phía Nam Thái Lan, đảo Phuket (thuộc tỉnh Phuket) sở hữu những danh thắng, điểm tham quan và show trình diễn bạn tuyệt đối không nên bỏ lỡ khi đến đây. Dù là ngày nắng hay mưa, thời gian bạn dành cho hòn đảo nhiệt đới Phuket cũng luôn để lại những dư vị khó quên.

Trong vụ đánh bom nhằm vào khách du lịch này, bãi biển Patong nổi tiếng là địa danh bị tấn công, nằm về phía Tây của thành phố Phuket và phía Bắc của Karon, miền Nam Thái Lan. Đây được xem là thiên đường về du lịch biển với đầy đủ cơ sở vật chất và thể thao dưới biển. Hằng năm, chỉ riêng bãi biển Patong đã đón hàng triệu du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, nơi này có sự đa dạng về sắc tộc, ngoài người Thái, ở đây còn có người Hoa, người Mã Lai, và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam. Cái tên Patong còn gắn liền với biệt danh thiên đường du lịch sex.

Phang Nga

Đây là một địa danh với phong cảnh có một không hai, mang đến cho tất cả du khách trải nghiệm không thể nào quên. Ở vịnh Phang Nga có những ngọn núi đá nhô cao trên nền nước xanh thẳm, nơi lưu giữ hệ động thực vật phong phú.

Đảo James Bond (bối cảnh trong bộ phim The Man With the Golden Gun) và Koh Paynee là 2 trong số những khu vực nổi tiếng nhất ở vịnh. Tham gia tour đi thuyền khám phá đảo, có những điểm dừng tại một số bãi biển xanh ngọc của vịnh Phang Nga để du khách nghỉ ngơi và nô đùa cùng con sóng. Bữa trưa của một số tour diễn ra tại đảo Koh Paynee (rất gần một làng chài đánh cá của người Hồi giáo)…

Trang

Tỉnh Trang nằm ở miền Nam Thái Lan, giữa hai tỉnh Krabi và Satun. Hệ thống đảo Trang là sự kết hợp của những địa hình đá đa dạng giữa làn nước biển xanh, những bãi cát trắng phau ôm ấp đồi núi, rừng cây, nơi thuyền cao tốc đi lại giữa các hòn đảo không người, hay những chiếc thuyền đuôi nheo lững lờ. Điều tuyệt vời ở Trang còn là khung cảnh đẹp hoang sơ, vắng vẻ, thích hợp với người muốn tránh xa sự xô bồ. Trong những năm gần đây, đã chán ngán với những thiên đường biển đảo nổi tiếng, du khách tìm đến Trang để thư giãn và nghỉ ngơi ngày càng đông.

Surat Thani

Tỉnh Surat Thani hay thường gọi tắt là Surat là tỉnh lớn nhất của miền nam Thái Lan, bên bờ đông của Vịnh Thái Lan. Đây là "cửa ngõ" để đi đến những hòn đảo được biết đến nhiều nhất trên đất Thai là Koh Samui, Koh Pha Ngan and Koh Tao.

Lưu ý khi du lịch vùng có khủng bố, đánh bom: Phòng tránh - Không tụ tập ở những nơi đông người

- Hạn chế tới những địa điểm mang tính chất tôn giáo

- Không cầm hộ đồ cho người lạ

- Luôn mang theo bản sao giấy tờ tùy thân

- Giữ phương tiện liên lạc với những người trong đoàn

- Lưu số điện thoại Đại sứ quán Xử lý khi khủng bố xảy ra - Giữ bình tĩnh

- Di chuyển ra khỏi khu vực có khủng bố thật nhanh

- Nếu không may bị thương, bạn nên bình tĩnh, tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát và nhân viên y tế gần nhất bằng các dấu hiệu xin giúp đỡ bằng tiếng Anh. Hãy yên tâm rằng, họ sẽ xuất hiện rất nhanh để bảo vệ bạn. Trong tình huống không có số điện thoại của Đại sứ quán thì bạn có thể tận dụng mạng xã hội làm cầu nối, đăng tải nội dung thông báo tình hình của bản thân và nhờ người ở nhà kết nối với cơ quan bảo vệ người Việt Nam ở nước ngoài, thuộc Bộ Ngoại giao.

Nguyên Chi tổng hợp