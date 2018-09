Nhóm bạn trẻ Việt 49 ngày lái xe quanh nước Mỹ

Sử dụng bằng lái xe của Việt Nam, với 85 triệu đồng mỗi người, một nhóm bạn trẻ Việt đã hoàn thành chuyến đi xuyên nước Mỹ qua 30 bang trong 49 ngày.

Tổng cộng hơn 19.300 km, 49 ngày, 30 bang, 38 thành phố và các địa điểm du lịch nổi tiếng chỉ với 85 triệu đồng mỗi người (bao gồm tất cả chi phí) là những con số làm nên hành trình quanh nước Mỹ của Nguyễn Hải Nam và các bạn bằng xe ôtô tự lái. Nguyễn Hải Nam cũng là người đã thực hiện chuyến đi vòng quanh châu Âu trong một tháng cách đây 2 năm. (Xem hành trình châu Âu)

Bản đồ tổng quát chuyến đi.

Nguyễn Hải Nam năm nay 25 tuổi, là nhân viên của một công ty kiểm toán tại Hà Nội. Tháng 10 và 11 vừa qua, Nam cùng vợ mới cưới và một nhóm bạn đã thực hiện hành trình dài vòng quanh nước Mỹ bằng xe ôtô tự lái. Hai tuần đầu, nhóm có 6 người nhưng hai tuần sau chỉ còn 3 người (không được nghỉ dài). Trong số các thành viên tham gia chuyến đi, Nam là người có kinh nghiệm lái xe nhiều nhất, có bằng lái xe một năm, kinh nghiệm lái xe đường trường là vài lần đi từ Hà Nội về quê cách 80 km. Quang, thành viên nam thứ hai của nhóm, mới chỉ có bằng 2 tuần trước khi đi và cũng chỉ lái xe duy nhất một lần ở Việt Nam. Vợ Nam thì có bằng nhưng chưa bao giờ lái xe.

Đây là vấn đề gây lo lắng nhất trước khi thực hiện chuyến đi nhưng cuối cùng thì hành trình vẫn được bắt đầu và cả nhóm lái xe đi khắp nước Mỹ với quãng đường 19.000 km qua đủ mọi địa hình, sa mạc, đèo núi, thành phố, sa mạc, mưa, tuyết rơi mà không gặp sự cố nào. "Giờ đây nghĩ lại thấy cả nhóm khá liều lĩnh khi đi như vậy nhưng dù sao thì chuyến đi cũng đã thành công tốt đẹp, đem lại cho mình và tất cả các thành viên những trải nghiệm không thể quên trong đời. Hy vọng một số kinh nghiệm của mình sẽ giúp các bạn cũng có thể thực hiện được một chuyến đi tương tự trong tương lai gần", Nam chia sẻ.

Nam đã tham khảo các diễn đàn, tìm hiểu kinh nghiệm từ người đi trước, nhất là lịch trình, kinh nghiệm lái xe bên Mỹ, vấn đề tài chính và nhận thấy điều này hoàn toàn khả thi. Do nước Mỹ quá rộng lớn, quá nhiều địa điểm và cảnh đẹp để khám phá kết hợp với phương tiện di chuyển bằng ôtô tự lái nên Nam mất đến hai năm để lên kế hoạch, tiết kiệm tiền và chuẩn bị trước khi bắt đầu. Vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Mỹ của cả nhóm đặt trước ba tháng là 916 USD của hãng China Southern Airlines. Thật ra vé có thể rẻ hơn (chỉ khoảng 800 USD nếu như nhóm Nam không trần chừ một số việc khác).

Trong chuyến đi, tiền ở là tiết kiệm nhất. Tổng cộng có 48 đêm thì ngủ nhờ nhà người quen 14 đêm, ở nhờ qua trang web Couchsurfing 9 đêm, ngủ Motel và Hotel 15 đêm, ngủ ở lều ở camping site 1 đêm và 9 đêm ngủ trên xe ôtô tại sân siêu thị Walmart. Chi phí tiền ở phải trả trong chuyến đi trung bình cho một người chỉ khoảng 500 USD. Siêu thị Walmart bạn có thể thấy ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ và hầu hết các siêu thị Walmart (Super Center) đều cho phép các bạn đỗ xe qua đêm. Ngủ ở đây vừa an toàn lại vừa tiện nhà vệ sinh cho các bạn có nhu cầu.

Kinh nghiệm lái xe ở Mỹ

Chiếc xe là bạn đồng hành của Nam cùng các bạn trong suốt chuyến đi.

Bằng lái xe ôtô của Việt Nam loại mới (thẻ cứng song ngữ Anh - Việt) có thể được chấp thuận thuê xe và lái xe khi đi du lịch Mỹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên nếu dưới 25 tuổi, bạn chỉ được phép lái các dòng xe từ 5 chỗ trở xuống, còn trên 25 tuổi thì mới được phép lái các dòng xe như SUV và minivan. Đây cũng là một trong những lý do Nam phải đợi tròn 25 tuổi để đi Mỹ.

Nhóm Nam đã thuê xe qua trang web trung gian rentalcar và chọn nhà cung cấp Alamo sau nhiều tham khảo để có được giá cả hợp lý và chất lượng tốt nhất. Cả nhóm chọn chiếc minivan 7 chỗ (Chrysler Town & County 2013) của hãng Alamo thông qua Rentalcars với bảo hiểm giá 53 triệu cho 49 ngày. Chiếc xe còn rất mới và thích hợp đi đường dài. Nam thuê xe từ sân bay quốc tế Los Angelse và trả xe tại sân bay Miami International Airport.

Lái xe ở Mỹ có hai dạng là lái ở đường cao tốc và lái ở trong thành phố hoặc thị trấn. Nam cho biết, việc lái ở đường cao tốc nước Mỹ sẽ lạ lẫm hơn với người Việt vì tốc độ lái xe trên đường cao tốc ở Mỹ rất cao, đường nhiều xe, thường tốc độ khoảng 120-140km/h, ít khi xuống dưới 100 km/h. Nếu bạn lái bình thường, chỉ đi đường thẳng thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi chuyển làn thì rất căng thẳng. Để tránh các điểm mù khi chuyển làn, bạn cần phải quan sát gương chiếu hậu của phía định chuyển làn thật kỹ, vì với tốc độ cao, bạn rất có thể bỏ qua (không nhìn thấy) xe đang chạy ngang với mình. Một khi đã chuyển làn tốt và quen thì coi như lái xe thành công trên đất Mỹ. Nam và nhóm bạn đã bị một phen hú vía khi suýt va chạm trên đường cao tốc vì thiếu quan sát các xe đang chạy ngang. Rất may xe đang vượt đó đã bấm còi inh ỏi và Nam đã đánh lái nhanh, kịp thời trở lại làn đường cũ.

Mọi người ở Mỹ lái xe rất đúng luật nên sẽ ít các tình huống bất ngờ xảy ra và tương đối an toàn. Nếu phía trước có điều gì xảy ra, như sửa đường, đường cua gấp, đường đang hỏng hay tai nạn xảy ra thì đều có biển báo trước từ 1 đến 4 km. Khi gần đến nơi, còn có một xe cảnh sát và một xe sửa đường đứng nháy đèn để cảnh báo.

Tìm chỗ đỗ xe ở Mỹ rất khó khăn, nhất là tại các thành phố lớn như Chicago, New York... Đến những thành phố này, lời khuyên chân thành là nên đi tàu điện ngầm để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các thành phố nhỏ, các thành phố ở bờ tây, các công viên quốc gia, siêu thị thì có rất nhiều nơi đỗ xe miễn phí mà bạn có thể tìm thấy. Nếu trong trường hợp bắt buộc phải đỗ xe trả phí thì rẻ nhất sẽ là các điểm đỗ xe tự động trên phố, chỉ việc nhét xu vào máy và đỗ xe. Thông thường giá đỗ xe chung cho những máy loại này là khoảng 1 đến 2 USD/tiếng.

Những điểm đẹp và ấn tượng trên đường đi

Cả nhóm chụp ảnh bên cầu Cổng Vàng (Golden Gate), thành phố San Francisco, bang California.

Chuyến đi của Nam và các bạn kéo dài trong 49 ngày, từ 3/10 đến ngày 20/11/2014, di chuyển khoảng 19.300 km bằng ôtô tự lái. Hành trình xuất phát tại thành phố Los Angeles và kết thúc tại thành phố Miami đi qua 30 trên 50 tiểu bang của nước Mỹ bao gồm California, Nevada, Arizona, Colorado, Utah, Idaho, Washington State, Motana, Wyoming, South Dakota, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, New York, Massachussets, New Hampshire, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Washington D.C, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, trong số này có 9 bang chỉ đi qua nhưng không dừng lại thăm thú.

Có rất nhiều điểm đẹp và ấn tượng của chuyến đi trên khắp nước Mỹ nhưng Nam cho biết miền Tây có nhiều điều thú vị nhất. Ở đây có quá nhiều công viên quốc gia đẹp, hoành tráng, hùng vĩ và gợi ý mọi người nên đến những điểm này nếu có cơ hội tới Mỹ.

1. Công viên quốc gia Grand Canyon, Arizona

Nam thường quen gọi đây là đại vực của nước Mỹ vì công viên quốc gia này có những hẻm núi rất sâu và rộng được hình thành do sự xói mòn của dòng sông Colorado. Nam cho biết rất thích cảm giác đứng trên vách đá nhìn xuống những hẻm vực hùng vỹ. Khi đó cảm thấy con người thật nhỏ bé giữa đất trời, giữa thiên nhiên kỳ vỹ.

2. Công viên quốc gia Yosemite, California

Đây là một công viên ở phía bắc của bang California. Hệ sinh thái vô cùng phong phú. Mỗi sáng thức dậy, bước ra khỏi cửa lều bạn sẽ nhìn thấy những ngọn núi cao phủ tuyết, đằng sau là bầu trời xanh ngắt. Hươu nai chạy tung tăng trong khu lều trại và khắp công viên quốc gia này. Khung cảnh đặc trưng nhất ở Yosemite là cảnh hồ nước trong vắt in bóng những ngọn núi đá dưới nền trời xanh thẳm. Chính vì rất thích nơi này nên cả nhóm của Nam đã dành hẳn 3 ngày để thăm thú, đi dạo quanh công viên.

3. Công viên quốc gia Yellowstone, Wyoming

Công viên quốc gia Yellowstone nổi tiếng với những suối nước nóng và những hồ nước trong nhất thế giới. Tuy nhiên thời điểm tháng 11 tại công viên này nhiệt độ lạnh và có tuyết rơi nên khi hơi nước nóng bốc lên gặp không khí lạnh tạo nên những làn khói mờ ảo. Chính vì vậy nếu đi thời điểm này các bạn không thể thấy được những hồ nước trong do bị khói bao phủ. Tuy nhiên cái cảm giác đi trên các cây cầu gỗ đi qua các hồ nước nóng khói phủ khắp nơi hết sức thú vị. Như là đi ở chốn tiên cảnh vậy. Nam cho biết, nếu có dịp quay lại chắc sẽ chọn mùa hè để thấy hết được vẻ đẹp của công viên này.

4. Khúc quanh hình móng ngựa Horseshoes Bend, Pages City, Arizona

Horseshoe Bend là một khúc quanh hình móng ngựa của sông Colorado nằm gần thị trấn Page, Arizona, tại Mỹ. Cái cảm các đứng từ trên vách đá nhìn xuống dòng sông có lẽ là cái cảm giác tuyệt vời nhất mà cả nhóm được trải nghiệm trong chuyến đi.

Kinh nghiệm xin visa du lịch Mỹ

Mùa thu ở thủ đô nước Mỹ - Washington D.C.

Visa du lịch vào Mỹ là một trong những loại visa khó xin nhất theo ý kiến của rất nhiều người. Do từng đi châu Âu và từng có kinh nghiệm chuẩn bị các tài liệu xin visa đi nước ngoài nên Nam không gặp quá nhiều khó khăn khi xin visa du lịch Mỹ. Các bước để thực hiện xin visa du lịch Mỹ các bạn có thể tham khảo tại trang web của Đại sứ quán Mỹ ở link sau: http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-appointmentschedule.asp

Khi chuẩn bị và làm hồ sơ xin visa Mỹ, cần có một số điểm lưu ý:

Chỉ nên xin visa du lịch đi trong ngắn hạn (2 đến 3 tuần): Visa Mỹ thường cấp thời hạn một năm và cho phép lưu trú tối đa 6 tháng bất kể bạn có xin bao đi bao nhiêu ngày chăng nữa. Do đó để hợp lý và dễ chuẩn bị hồ sơ xin visa du lịch hơn bạn chỉ nên làm lịch trình cho 2 đến 3 tuần du lịch là hợp lý và dễ thuyết phục người phỏng vấn visa nhất.

Bạn phải chuẩn bị và tìm hiểu về các nơi định đến tại Mỹ và nắm được một số thông tin quan trọng để trả lời được những câu hỏi sau của người phỏng vấn visa: Bạn đến Mỹ làm gì? Bạn đi Mỹ với ai? Những người đi Mỹ cùng bạn đã có visa chưa? Bạn sẽ đi những đâu tại Mỹ? Bạn đi Mỹ trong bao lâu? Bạn làm cho công ty nào? Bạn làm được bao lâu rồi? Lương của bạn là bao nhiêu? Chuyến đi của bạn tốn bao nhiêu tiền? Bạn có giấy xin nghỉ phép của công ty không? Bạn từng đi nước ngoài chưa? Bạn từng đi những nước nào?...

Đấy là những câu hỏi Nam đã được người phỏng vấn tại Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn. Nhìn chung những câu hỏi này khi phỏng vấn họ bám theo tờ khai DS-160 mà bạn đã khai online ở trang web của đại sứ quán. Bạn cứ chuẩn bị thật kỹ và trả lời rõ ràng rành mạch là được. Họ hỏi hoàn toàn bằng tiếng Việt và bạn cũng có thể trả lời bằng tiếng Việt. Các giấy tờ mang theo họ có thể không xem và cũng có thể yêu cầu bạn đưa ra nên tốt nhất là hãy mang tất cả những giấy tờ cần thiết để đưa ra cho họ khi bị yêu cầu xuất trình.

Trong trường hợp của Nam, lịch trình Nam làm ra rất chi tiết nên phía Đại sứ quán Mỹ đã phải hỏi lại ai là người làm. Nam cho biết, lịch trình chi tiết và từng đi nhiều nước châu Âu đã giúp Nam có sự tin tưởng khi xin visa du lịch Mỹ. Và ngay sau khi phỏng vấn, họ nói luôn sẽ được cấp visa và visa sẽ được gửi về theo địa chỉ đăng ký sau 3 ngày làm việc. "Mình vẫn nhớ lúc mình xin visa là ngày 2/6/2014 và 5/6/2014 là ngày visa được chuyến đến công ty mình qua đường bưu điện. Cảm giác nhận visa Mỹ tuy có không hồi hộp bằng Visa châu Âu 2 năm trước, nhưng cũng sung sướng lắm vì có Visa thì gần như là đã đi đươc 70% chặng đường đến Mỹ rồi", Nam kể lại.

