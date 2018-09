Nhiều tour nước ngoài giá giảm dịp hè

Mùa hè này, để du lịch nước ngoài dễ dàng và tiết kiệm chi phí, bạn có thể chọn các tour đi Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia.

Với chùm tour Đông Nam Á giá giảm mạnh, bạn có thể đi một trong bốn nước Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia với giá tour trọn gói tốt (chưa bao gồm hành lý ký gửi), với chất lượng đảm bảo cùng tiêu chuẩn khách sạn 3-4 sao:

Trải nghiệm mới tại Thái Lan, tour 5 ngày giá từ 4,999 triệu đồng

Hiện Thái Lan trở lại là thiên đường giải trí, nghỉ ngơi và mua sắm an toàn, hấp dẫn dành cho du khách. Vẫn là hành trình đi Bangkok - Pattaya tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như vườn bướm, Mini Thái, trại hổ Siracha, lâu đài tỷ phú Baan Sukhawadee, tượng Phật bốn mặt… nhưng chuyến đi sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm mới tại đất nước Thái Lan. Bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Pattaya từ đồi vọng cảnh, thăm lâu đài Prasat Sajjatham (The Sanctuary of Truth) - nơi khiến du khách choáng ngợp trước tuyệt tác của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc truyền thống Thái Lan.

Làng Voi và nông trại cừu cũng là hai điểm đến hấp dẫn trong chương trình, đặc biệt thích hợp cho gia đình có các em nhỏ. Tại đây bạn có thể tham gia hoạt động thú vị như cưỡi voi, tự tay cho voi, cừu ăn, chụp hình với các loài vật đáng yêu trong khuôn viên trang trí rực rỡ và giải nhiệt mùa hè bằng tiệc buffet với nhiều loại trái cây phong phú.

Mua sắm cuối tuần ở Singapore, tour 3 ngày giá chỉ 6,399 triệu đồng

Chương trình tiết kiệm chi phí và thời gian hợp lý, thích hợp cho du khách muốn kết hợp tham quan mua sắm tại Singapore trong những ngày nghỉ cuối tuần. Ngoài một ngày tự do mua sắm theo sở thích hoặc tại các trung tâm lớn như Orchard, Mustafa, chương trình sẽ đưa bạn khám phá các điểm tham quan tiêu biểu của Đảo quốc Sư tử như Garden by the bay, biểu tượng của Singapore trong tương lai, vườn thực vật Botanic Garden, công viên Sư tử biển, tòa nhà Quốc hội. Ngoài ra bạn có thể đến tham quan nhà hát Esplanade - là niềm tự hào của người dân Singapore…

Đến Malaysia mùa siêu giảm giá, tour 4 ngày, giá 6,299 triệu đồng

Malaysia đang bước vào một trong những thời điểm mua sắm lớn nhất trong năm với rất nhiều mặt hàng giảm giá 10-80%. Chương trình không những mang đến cơ hội săn lùng hàng giá rẻ cho những tín đồ mua sắm, mà còn là dịp để bạn khám phá trọn vẹn vẻ đẹp đa sắc màu của đất nước Malaysia qua ba thành phố nổi tiếng Kuala Lumpur, Putrajaya và cao nguyên Genting.

Khám phá Campuchia chỉ với 2,799 triệu đồng

Tham gia cùng Du Lịch Việt, bạn sẽ có khoảng thời gian thú vị để khám phá Campuchia với quần thể đền Angkor nổi tiếng, ngắm hoàng hôn đẹp trên đỉnh đồi Ba Kheng và đến thăm Phnôm Pênh - thành phố sông bốn mặt nơi hiện hữu Hoàng cung, chùa Vàng chùa Bạc lộng lẫy.

(Nguồn: Viet Media Travel)