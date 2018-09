Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng của siêu mẫu Lê Trung Cương

Lê Trung Cương đã trải qua 7 ngày với chi phí 3.500 USD cho chuyến khám phá hang Sơn Đoòng và thu được vô vàn trải nghiệm mạo hiểm nhưng đáng giá.

Đây là lần đầu tiên siêu mẫu sinh năm 1982 thử viết nhật ký và mỗi dòng của anh đã thu hút đến không ngờ, từ những trải cảm xúc thực của bản thân đến những mô tả sống động, chi tiết nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, hài hước.

Lê Trung Cương đứng ở lối vào Hang Én.

Ngoisao.net đăng lại toàn bộ nhật ký của Lê Trung Cương cuối tháng 5 vừa qua, cũng như những lưu ý mà siêu mẫu này muốn dành cho độc giả, những người mơ ước và khao khát chinh phục Sơn Đoòng:

Mình đã may mắn có cơ hội tiến vào hang truớc nhiều bạn trẻ Việt Nam khác, nên mình muốn chia sẻ phần nhật ký này tới tất cả các bạn trẻ, trong đó có rất nhiều bạn sinh viên chưa có cơ hội vào hang, hay chưa đủ tài chính chi trả cho chi phí tham gia hành trình. Thông qua nhật ký và hình ảnh, thay vì cố bắt lại những cảnh đẹp và dữ liệu chính xác của hang (điều mà mình chắc chắn những tay máy chuyên nghiệp và Google sẽ cung cấp hiệu quả hơn mình) mình nghiêng về việc diễn tả niềm vui và cảm xúc của một anh chàng thành thị lần đầu đuợc tham gia trekking, chia sẻ những thứ mình lần đầu mình bắt gặp trong đời, những trải nghiệm và kinh nghiệm, những nguời bạn mình có được từ chuyến đi, và qua đó các bạn trẻ cũng có thể tưởng tượng ra cảm xúc của chính họ qua từng bước đi của mình.

Mình hy vọng những điều này sẽ phần nào giải tỏa cơn khát tìm hiều về Sơn Đoòng của các bạn không vào hang hay sẽ có ích cho các bạn sắp được vào hang, để các bạn có sự chuẩn bị chu đáo và cẩn thận hơn cho hành trình độc nhất này. Chúc các bạn rồi sẽ có một Sơn Đoòng của riêng mình để kể lại!

Trước khi bắt đầu nhật ký của ngày đầu tiên, mình xin nói đôi chút về việc may mắn giành được một chỗ đi Sơn Đoòng từ công ty tổ chức Oxalis: Có rất nhiều luồng thông tin khác nhau về việc đã kín chỗ cho đến hết năm 2017, thậm chí là 2018, 2019... điều này mình chưa kiểm chứng nổi. Cá nhân mình cũng check liên tục site của Oxalis và nhận thấy tour đã kín chỗ đến 2018, thời điểm mình check là 14/5. Có một khách huỷ vé vào giờ chót, và mình ngay lập tức đăng ký vào chỗ trống ấy (điều này rất hay xảy ra).

Sau 2 ngày gửi các thông tin về sức khoẻ, cũng như email chứng minh mình đủ sức khoẻ và hiểu rõ về các điều kiện tour, mình được Deb Limbert - chuyên gia kỹ thuật (vợ của Howard Limber, người đồng khám phá hang Sơn Đoòng cùng với Hồ Khanh) chấp nhận cho mình tham gia tour. Vì vậy, với các bạn muốn đặt chân vào Sơn Đoòng, cơ hội không phải là không có.

Với con số chưa tới 700 người vào hang cho tới thời điểm này (trong đó có 72 người Việt), thì việc chờ vài năm để vào hang - một khám phá mà theo 12 khách vào hang đã từng chinh phục Everest thì còn có phần "đã" hơn Everest - theo đúng thứ tự, hãy canh chừng site Oxalis để tìm một chỗ thay thế tức thì như mình, là hoàn toàn xứng đáng.

Và ngay sau chương trình G'Morning America, thì Sơn Đoòng đã trở thành điểm phải đến của rất nhiều người Mỹ. Nên nếu bạn nào có ý định đăng ký, thì hãy làm ngay. Cứ thử hy vọng thôi.

Chi phí dự kiến:

- Giá tour: 64,5 triệu đồng (7 ngày 6 đêm)

- Vé máy bay khứ hồi từ Sài Gòn, Hà Nội: khoảng 3 triệu đồng

- Mua các trang bị leo núi: 3 triệu đồng

- Chuẩn bị một camera chuyên dụng chụp thiếu sáng và chịu được nước lẫn va đập.

Những lưu ý của Lê Trung Cương

- Bài viết mang nhiều đánh giá chủ quan, dưới góc nhìn của bản thân mình, dựa trên những kinh nghiệm của chính mình. Vì vậy nó chắc chắn sẽ không đúng với mọi người với những mức độ trải nghiệm khác nhau

- Sẽ có khá nhiều chi tiết về mức độ nguy hiểm trong hành trình lần đầu tiên các bạn được nghe tới trong bài viết này. Nguyên tắc cơ bản của mình khi viết về điều này vẫn là cố gắng mô tả trung thực nhất những trải nghiệm mà mình trải qua. Còn việc đánh giá mức độ đó áp dụng cho bản thân các bạn, để rút ra kết luận cuối cùng là "Yes or No", là việc các bạn phải tự làm và tự chịu trách nhiệm.

Mình sẽ không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào về việc các bạn có nên đăng ký vào hang hay không.

N hật ký ngày thứ nhất khám phá Sơn Đoòng của Lê Trung Cương

Ảnh, video: FBNV