Người Hà Nội gợi ý chỗ ăn chơi ở Sài Gòn

Sau nhiều lần vào Sài Gòn, mình yêu thành phố này. Sài Gòn không chỉ hấp dẫn về khí hậu hay cách sống, mà còn vì đồ ăn và các quán cà phê siêu đẹp.

1. Ở

- Nếu định thuê khách sạn thì khu vực Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện là điểm lý tưởng để chọn khi tới Sài Gòn. Ở đây có những khách sạn loại bình dân, hoặc dorm, nhưng cũng có những khách sạn đầy đủ tiện nghi để bạn lựa chọn.

Mình từng ở khách sạn Ngọc Hân. Một phòng đôi được đặt vào dịp 30/4 là 350.000 đồng. Khách sạn này kiểu gia đình, chỉ có khoảng 8 phòng, nhưng các phòng đều có cửa sổ và rộng. Lúc nào về đây cũng có cảm giác về nhà, vì cô chủ nhiệt tình và dễ chịu, được giặt đồ miễn phí nữa.

Ưu điểm chính ở khu vực này là bạn có thể đi bộ ra trung tâm thành phố được. Quanh đây cũng có nhiều hàng ăn uống khá ổn.

2. Đi

- Ở Sài Gòn, tiện nhất là thuê xe máy hoặc xe đạp. Nhưng nếu thuê xe máy, sẽ phải đặt cọc khá nhiều, thuê một xe đặt khoảng 3-4 triệu tiền mặt và chứng minh thư. Hồi năm 2012, mình còn phải đặt gần 10 triệu kèm hộ chiếu luôn mới được thuê. Giá thuê là trên dưới 100.000 đồng. Tới năm nay, bạn đã có thể thuê xe máy ngay ở khách sạn, đặt cọc ít.

- Ngoài ra có thể đi taxi, ở Sài Gòn nên tìm xe Mai Linh hoặc Vinasun, 2 hãng tuy đắt (nhưng vẫn rẻ hơn Hà Nội) nhưng đảm bảo chất lượng, và chủ yếu là xe 7 chỗ. Ở ngoài đường và tại các trung tâm thương mại, du lịch, các hãng xe cũng có người điều phối, họ sẽ gọi xe trực tiếp cho bạn luôn, rất tiện lợi.

3. Ăn uống

Sài Gòn có vô số các địa điểm ăn uống, người mê món Bắc thì bảo không hợp đồ Nam, nhưng mình thì thích mê đồ ăn Sài Gòn mà thái độ phục vụ cũng quá ổn luôn. Những quán dưới đây mình viết theo ý kiến chủ quan và khẩu vị cá nhân.

Ăn vặt, đồ uống

- Sinh tố ở 122E Bùi Thị Xuân, quận 1, đi bộ từ Phạm Ngũ Lão ra đó chỉ tầm 10 phút. Ở đây có nước hoa quả tươi, ngon và rẻ, một chai sinh tố từ 15.000 đến 20.000 đồng, bán từ 8h sáng đến khoảng 2h đêm, ngoài ra còn có bánh mỳ, bánh bao, bánh giò. Bạn cũng có thể ăn sáng ở đây.

- Gà nướng Phi Long, 41 Nguyễn Trãi, quận 5. Địa chỉ thì xa, nhưng thực tế rất gần quận 1. Quán đối diện Đại học Sài Gòn. Chân gà nướng muối ớt ở đây ngon tuyệt. Đùi gà giá 25.000 đồng, cánh gà 16.000 đồng, nói chung ăn uống no bụng chỉ hết khoảng 60.000 đến 70.000 đồng. Quán bán từ khoảng 3h chiều đến tối. Cũng có một quán gà nướng khác ở góc Bùi Thị Xuân, ngay gần đoạn giao Lương Hữu Khánh - Bùi Thị Xuân (quận 1), gà ăn cũng ngon, nhưng chỉ bán từ chiều tối.

- Bạch tuộc nướng An Dương Vương, đối diện Đại học Sư phạm. Bạch tuộc ở đây rất ngon, bán theo hộp, tầm 50.000 đồng/hộp, 2 người ăn đủ.

Ăn trưa, ăn tối

- Quán Giấy Bạc: 96/1 Lê Thị Riêng, quận 1 có các món nướng và món cuốn khá lạ. Có xôi nướng, hải sản nướng, lẩu kimchi và nhiều món lạ. Ngoài ra buổi trưa có thể đến đây ăn cơm cũng ngon, cơm trưa khoảng 30.000 đồng/suất.

- Quán Đo Đo: 10/14 Lương Hữu Khánh, quận 1, ngay gần quán sinh tố Bùi Thị Xuân. Đến phố Lương Hữu Khánh nên hỏi người dân để họ chỉ đường cho vì quán hơi khó tìm. Đồ ăn kiểu miền Trung nhưng nấu vừa phải, phù hợp khẩu vị lắm, có món bánh đập cuốn thịt nướng ngon, đặc biệt ở đây món nào cũng ăn thành cuốn được, giống như người Hà Nội ăn cuốn với bún, tôm, thịt... Mình thích quán này, vì đây là quán của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

- Bánh mỳ Huynh Hoa - 26 Lê Thị Riêng. Bánh mỳ kiểu Sài Gòn, thơm ngon, bán từ chiều tới đêm. Giá một ổ bánh mỳ đâu đó tầm 30.000 đồng. Nhiều người bảo đắt, nhưng ngon như vậy thì không đắt tẹo nào.

- Bistro 48: ở 48 Lê Thị Riêng, các món ăn kiểu Pháp. Đồ ăn ngon, giá đủ loại, từ 85.000 đồng tới hơn 400.000 đồng/suất beefsteak.

- Beefsteak El Gaucho ở quận 1, quận 7. Quán Beefsteak kiểu Argentina, thịt bò ngon. Tuy nhiên quán này hơi đắt, tầm 800.000 đến 1 triệu đồng/người.

- Quán Alibi ở 5A Nguyễn Siêu (quận 1) tương tự El Gaucho.

- Bánh tráng Hoàng Ty: 106 Cao Thắng, quận 3 chuyên món về bánh tráng. Quán này có nhiều cơ sở khác trong trung tâm thành phố.

- Ở Cao Thắng cũng có quán Cô Ba Vũng Tàu bán bánh khọt, nhìn có vẻ đông đúc tấp nập.

- Lẩu cá kèo trên đường Bà Huyện Thanh Quan và Sư Thiện Chiếu. Những chỗ này chuyên lẩu cá kèo. Bạn có thể chọn bất kỳ hàng nào, cứ quán đông nhất là ổn.

The Deck bên sông Sài Gòn với view đẹp tuyệt vời, nhất là hoàng hôn.

- The Deck (nằm trên đường Nguyễn Ư Dĩ, quận 2). Khá xa trung tâm quận 1, nhưng quán thu hút bởi không gian nằm ngay bên sông Sài Gòn nên chiều ngắm hoàng hôn trên sông khá đẹp. Lúc nào cũng cần đặt trước, vì quán không có nhiều bàn, mà khách thì luôn đông. Quán này đắt, khoảng 1 triệu/người. Đồ ăn cũng được, nhưng các món bò có vẻ không được xuất sắc lắm nhưng trải nghiệm bữa ăn ở gần sông thì khá thú vị và đẹp.

- Quán Ruốc: 38/26 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận. Quán này hơi xa trung tâm nhưng có các món Huế ngon. Mình đi ăn buổi tối, quán vắng, dễ chịu, không gian như một biệt thự cổ ấy. Có món hến xúc bánh tráng tuyệt ngon nhé, không thể không thử.

- Quán Hoa Ban, 101/45 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu C Làng Đại Học, Phước Kiển, Nhà Bè, chuyên đồ Tây Bắc, món dân tộc. Bạn được ngồi ăn trên nhà sàn, không gian thoáng đãng, món ăn rất ổn. Tuy nhiên đường đi khá khó tìm. Nhiều người bảo dở hơi khi đến Sài Gòn để ăn món Tây Bắc, nhưng ở Hà Nội không có nhà hàng nào có quán Tây Bắc ngon như ở Hoa ban.

- Pizza bạn có thể ăn ở Saprino’s Pizza khúc giao Tôn Thất Thiệp - Hồ Tùng Mậu hay Pizza 4P's ở 8/15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, pizza kiểu Nhật, lạ và ngon nhưng phải đặt chỗ trước.

- Quán mỳ kiểu Hoa thì có mỳ chú Tắc, 20 Kỳ Đồng. Ở đây có há cảo ngon gần bằng Hong Kong còn bát mỳ rất to và nhiều, giá tầm 40.000 đồng đến 50.000 đồng/bát.

- Quán Cục Gạch: 79 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1. Cục Gạch có 3 địa điểm, một là quán cao cấp mà gia đình Angelina Jolie từng đến, một quán hạng trung ở Phan Kế Bính và một quán bình dân nữa. Quán này thú vị, kiến trúc đẹp, đồ ăn được. Nếu chọn kiểu mâm cơm gia đình, thì nhà bếp dọn gì ra thì ăn nấy, các món toàn là món truyền thống người Việt, nấu hài hòa, ngon. Giá cả khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng/người. Đồ uống ở đây cũng ngon, nhiều loại nước gạo rang, nước hoa quả nguyên chất và uống bằng ống hút là thân rau muống.

- Secret Garden nằm trong hẻm 158 Pasteur, ở đây cũng có rất nhiều hàng quán khác. Quán nằm ở tầng thượng một tập thể cũ, không gian đúng là một khu vườn kiểu Bắc Bộ. Đồ ăn ngon, giá cả trung bình. Lên đây tầm chiều tối uống cafe cũng được.

- Lẩu cua Khôi - 18 Trần Hưng Đạo - Quận 1. Giá ở đây tầm 500.000 đồng/con. Hai người chỉ ăn một con là đủ.

- Quán vỉa hè có tên là Lẩu cua số 2, nằm ở số 2 Nguyễn Thị Nghĩa (Quận 1), cạnh KFC, ngay gần phở Hùng, chỉ bán chiều tối, một nồi lẩu 2 người có một con cua, giá khoảng 300.000 - 400.000 tùy con cua to hay nhỏ, ăn tẹt ga. Một đĩa càng ghẹ rang muối ớt khoảng 100.000 - 120.000 đồng nữa. Ưu điểm là cua tươi, mình chọn cua rồi họ mới làm trước mặt mình luôn. Trước khi ăn nhớ hỏi giá và chọn cua nhé vì giá sẽ tùy thuộc vào độ lớn của cua.

Đồ uống

Không gian nghệ thuật của Fly Cupcake Garden.

- L'usine: Có 2 địa chỉ: 151 Đồng Khởi, hoặc 70B Lê Lợi.

- Fly Cupcake Garden ở 25A Tú Xương: Quán kiểu vintage, có một khu vườn ngoài trời ngồi rất thích.

- Floramisu: 8/11 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, quận 1

- Vừng ơi mở ra: 17 Ngô Thời Nhiệm, quận 3: Quán nằm trên tầng 3 nhé, tầng 1 là chỗ rửa xe, sửa xe. Quán này có nhạc hay, vì có ca nhạc nên đồ uống buổi tối sẽ đắt hơn ban ngày khoảng 20%.

- NYDC: Quán này khá giống phong cách The Coffee Bean and Tea Leaf ở Hồ Tây (Hà Nội), giá cũng tương tự, nhưng đồ uống rất to và bánh ngon. NYDC có một quán ở cao ốc Metropolitan Nguyễn Du, quận 1, đối diện nhà thờ Đức Bà, hoặc ngay hồ Bán Nguyệt, quận 7, gần hồ Ánh Sao, ngồi cũng thích không kém.

- La Fenêtre de Soleil (Cửa Sổ Mặt Trời) - 44 Lý Tự Trọng, quận 1. Quán ở tầng 2 của một tập thể cũ, nội thất đẹp, ban đêm mờ ảo như kiểu nghìn lẻ một đêm.

- Cafe bệt bên hông nhà thờ Đức Bà

- Cafe chim bồ câu trước cửa trường tiểu học Hòa Bình, cũng bên hông nhà thờ Đức Bà, đối diện với cafe bệt. Ngồi ở đây bạn sẽ thấy cả đám bồ câu sà xuống ăn thóc. Nếu thích bạn có thể xin chủ quán đỗ xanh để cho chim ăn ngay trên tay, rất hay. Chỗ này ngồi buổi trưa rất thích vì vắng và mát.

- La Rotonde ở 77B Hàm Nghi. Quán rộng, treo nhiều bức tranh Sài Gòn cũ, đẹp, nhạc dễ chịu.

- Miền Đồng Thảo - quán kiểu sân vườn, ngồi từ sáng đến chiều được.

- Bar trên cao kiểu như Chill Sky Bar hay bar trên tầng 52 Bitexco, 1960 cafe & restaurant ở tầng thượng tòa nhà Sailing Tower là những địa chỉ đẹp. Đồ uống ở các bar Sài Gòn khoảng 200.000 đồng, không khí dễ chịu, phục vụ cũng dễ chịu hơn bar Hà Nội.

- The Coffee Bean and Tea Leaf ở Sài Gòn uống được, không chán như quán ở Hà Nội. Quán có nhiều địa chỉ, nhưng mình hay uống ở quận 7.

- Hệ thống cà phê Phúc Long, đều nằm ở trung tâm thành phố, hiện cũng được nhiều người yêu thích.

Một số lưu ý:

- Bạn nên mua một tấm bản đồ thành phố hoặc dùng Google maps, trước khi đi đâu thì Google tìm đường. Sài Gòn rộng thật nhưng đường đi không khó và nhất là ôtô, xe máy đi khá trật tự.

- Thêm nữa, khi muốn ăn uống gì, nên lên Tripadvisor xem các bạn đánh giá ra sao. Tripadvisor bao giờ cũng hữu ích và khá công bằng, trung thực.

- Không cầm ví, không đeo túi lủng lẳng, đồ trang sức đắt tiền, không nghe điện thoại hay cầm điện thoại khi đi trên đường.

Bài và ảnh: Linh Linh