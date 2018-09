Ngựa check-in khách sạn như người ở Mỹ

Blizz vào phòng xem tivi cùng cô chủ trước cuộc đua ngựa diễn ra ngày hôm sau.

Lindsey Partridge, một vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp người Canada đến Kentucky, Mỹ, tham dự cuộc đua ngựa cùng với chú ngựa yêu của mình tên Here Comes Adri (gọi thân mật là Blizz). Cô chọn motel Super 8 ở Georgetown gần công viên ngựa Kentucky để qua đêm. Lúc làm thủ tục check in, Partridge nói đùa: “Ngựa của tôi cũng ở đây, liệu nó có được vào trong không?”. Cô ấy không ngờ rằng nhân viên thông báo cô có thể ở cùng Blizz.

Partridge chỉ phải trả 10 USD (khoảng 220.000 đồng) tiền phụ phí, còn Blizz “check-in” ngay lễ tân khách sạn như một khách hàng thực sự. Sau đó cả hai nhận phòng, cùng xem tivi. Thật ra Blizz không qua đêm ở khách sạn mà ngủ tại công viên ngựa như kế hoạch trước đó, nơi nó cảm thấy thoải mái hơn để chuẩn bị tốt cho cuộc đua ngày hôm sau. Tuy nhiên,đây là một trải nghiệm thú vị đối với cả Partridge và ngựa cưng.

Chú ngựa vào phòng xem tivi cùng chủ.

Theo Super 8, chuỗi motel này không có bất kỳ quy định cụ thể nào về việc cho phép vật nuôi đi cùng với chủ, vì vậy họ khá thoải mái khi khách hàng mang theo thú cưng.

Không hiếm khách sạn cho phép thú cưng ở chung với chủ, nhưng kèm theo nhiều quy định nghiêm ngặt về giống và trọng lượng. Vật nuôi không quá lớn (thường trọng lượng tối đa khoảng 11 kg) và hầu hết khách sạn chỉ chấp nhận chó hoặc mèo đi kèm. Các loại phụ phí đối với dịch vụ này luôn khá cao vì nhân viên dọn phòng phải dọn dẹp rất kỹ mới khử hết mùi động vật sau khi khách trả phòng. Thậm chí, nhiều khi họ không thể tái sử dụng ga giường và gối.

Vi Yến