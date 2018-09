Ngọn đồi bốc khói bí ẩn ở Canada

Smoking Hills liên tục bốc khói trắng từ nhiều thế kỷ nay dù không có một ngọn lửa nào. Đây cũng là một trong những nơi tham quan nổi tiếng nhất Canada.

Năm 1850, thuyền trưởng người Anh Robert McClure đã được cử lên con tàu Investigator để đi thám hiểm đến Bắc Cực, tìm hiểu sự mất tích kỳ bí của Sir John Franklin, người đã rời nước Anh 5 năm trước đó mà không thấy trở về. Thủy thủ đoàn của Robert McClure gồm 129 người và đã đi thuyền qua Thái Bình Dương, tiến vào Bắc Băng Dương bằng eo biển Bering rồi chèo thuyền về phía đông của Point Barrow, Alaska.

Khi nhóm tìm tiếm của McClure tiếp cận cửa sông Horton trên biển Beaufort gần lãnh thổ phía tây bắc của Canada, ông nhìn thấy khói ở phía xa. Nghi ngờ khói từ lửa trại của Franklin, McClure gửi một đội thủy thủ đến đó điều tra.

Cả nhóm không tìm thấy một ngọn lửa nào ở trên đồi núi này nhưng các cột khói dày vẫn không ngừng bốc lên. Các thủy thủ đã mang trở lại thuyền một mẫu đá vẫn đang cháy âm ỉ và khi họ đặt chúng xuống bàn của McClure thì tập tức nó tạo thành một lỗ cháy trên mặt gỗ.

Vào thời đó, McClure chỉ giả định rằng đây là loại đá của núi lửa nhưng sự thật ngày nay chứng minh hoàn toàn khác. Smoking Hills chứa một lượng lớn khoáng lưu huỳnh giàu than non (than nâu) bị đốt cháy một cách tự nhiên khi ngọn đồi bị xói mòn và các tĩnh mạch khoáng tiếp xúc với không khí. Làn khói tỏa ra này chứa sulfur dioxide acid sulfuric và hơi nước làm cạn dần các hồ nước xung quanh.

Để ngắm được toàn cảnh ngọn đồi đặc biệt này chỉ có cách đi trực thăng hoặc tàu thuyền lớn. Và đây chính là một trong những địa điểm hút đông du khách ở phía bắc của Canada.

Hà Đan (theo Amusingplanet)