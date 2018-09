Nghỉ dưỡng xa hoa tại căn hộ dịch vụ The Reverie Saigon Residential Suites

Bạn có cơ hội tận hưởng tiện ích đẳng cấp, thư giãn tại spa hiện đại... và trải nghiệm căn hộ dịch vụ sang trọng.

Khách sạn The Reverie Saigon sở hữu những căn hộ dịch vụ đẳng cấp, được thiết kế sang trọng, tinh tế cùng tầm nhìn thoáng rộng bao quát khu trung tâm thành phố và sông Sài Gòn. Khách sạn đang giới thiệu gói nghỉ dưỡng "Suite Dreams" dành cho những du khách sành điệu hay những người muốn trải nghiệm một kỳ nghỉ dưỡng xa hoa theo phong cách resort ngay trong lòng thành phố. Ngoài ra, gói "Suite Dreams" còn tặng giá trị tiền mặt 5,75 triệu đồng mỗi đêm để chi tiêu cho những dịch vụ tại khách sạn.

Không gian The Reverie Saigon bài trí nội thất đến từ những thương hiệu hàng đầu Italy.

Với số tiền này, du khách có thể chi trả cho những bữa ăn thượng hạng tại các nhà hàng sang trọng của khách sạn, thư giãn và làm đẹp tại The Spa, sử dụng The Reverie Lounge (nơi khách thư thái dùng điểm tâm, thưởng thức tiệc trà chiều, nhâm nhi cocktail tối và các món ăn nhẹ trong ngày giữa không gian trên cao của thành phố). Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ đưa đón sân bay bằng xe sang, người phục vụ riêng chuyên nghiệp...

Tất cả các căn hộ tại đây đều được trang bị sản phẩm nội thất Italy lịch lãm, giường ngủ cao cấp và phòng tắm lát đá cẩm thạch với bồn ngâm sâu, TV màn hình plasma, không gian bếp hiện đại, Wi-Fi tốc độ cao và minibar miễn phí. Bên cạnh đó, khách lưu trú còn được thoải mái sử dụng các tiện nghi đẳng cấp khác của khách sạn như hồ bơi ngoài trời, phòng xông hơi khô và ướt.

Mỗi nơi trong khách sạn đều có thiết kế hiện đại, cầu kỳ.

Ông Kai Speth - Phó tổng giám đốc phụ trách Khối hoạt động và Hiệu quả kinh doanh của WMC Group, tập đoàn quản lý khách sạn The Reverie Saigon, cho biết: "Những căn hộ dịch vụ Residential Suites của The Reverie Saigon là hội tụ tinh hoa của thiết kế tinh tế và dịch vụ chất lượng cao. Du khách sẽ được nghỉ dưỡng trong khung cảnh đẹp, nuông chiều bản thân và thỏa mãn mọi giác quan với tiện nghi xa hoa".

Gói "Suite Dreams" có giá chỉ 12,65 triệu đồng++ mỗi đêm cho căn hộ một phòng đơn hay đôi, áp dụng cho kỳ nghỉ từ nay đến hết ngày 28/2/2019. Số tiền 5,75 triệu đồng tặng hàng ngày có thể được tích lũy trong những đêm nghỉ liên tiếp. Tuy nhiên, giá trị tiền này không thể chuyển nhượng cũng như chia sẻ giữa các phòng và cũng không thể quy đổi thành tiền mặt. Mọi số dư chưa sử dụng sẽ hết hạn khi khách trả phòng.

Hồ bơi rộng, với thiết kế hiện đại.

Khách sạn The Reverie Saigon là thành viên của Tổ chức các khách sạn hàng đầu thế giới (The Leading Hotels of the World), mang đến trải nghiệm trong không gian lộng lẫy theo phong cách châu Âu trên nền tảng văn hóa Á Đông độc đáo. Công trình khách sạn gồm 286 phòng và suite thượng đẳng cùng 89 căn hộ dịch vụ sang trọng, mở ra tầm nhìn thoáng rộng bao quát khu trung tâm TP HCM.

Hệ thống phòng nghỉ của khách sạn và khu căn hộ dịch vụ hội tụ những thiết kế tinh xảo cùng nhiều tuyệt tác độc nhất từ các thương hiệu nội thất hàng đầu Italy. The Reverie Saigon mở ra năm nhà hàng với đa dạng phong cách ẩm thực, khu vực spa và phòng tập thể hình có tổng diện tích 1.200 m2, hồ bơi ngoài trời thoáng rộng cùng 16 phòng hội nghị, yến tiệc được bài trí tinh tế.

Khách sạn và khu căn hộ dịch vụ nằm trong tòa nhà phức hợp Times Square cao 164 mét, với 8 tầng dành riêng cho khu vực văn phòng cho thuê cao cấp và hệ thống cửa hàng trưng bày sản phẩm của các thương hiệu nội thất hàng đầu của Italy.

Khách sạn The Reverie Saigon được quản lý bởi Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor (Tập đoàn WMC). Được thành lập vào năm 2007, Tập đoàn WMC là công ty quản lý nhà hàng, khách sạn và bất động sản đặt trụ sở chính tại TP HCM. Danh mục quản lý của công ty đa dạng, gồm khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp, văn phòng cho thuê, nhà hàng và trung tâm thương mại.

Để đặt phòng, liên hệ: (028) 3823 6688 hoặc gửi email" reservations@thereverieresidence.com, và báo mã khuyến mãi "PROS3CR". Liên hệ The Reverie Saigon Địa chỉ: Toà nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ và 57 - 69F Đồng Khởi, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: (028) 3823 6688.

Website: thereveriesaigon.com.

Facebook: facebook.com/thereveriesaigon.

