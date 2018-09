Nghỉ dưỡng tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Chủ nhân được tận hưởng miễn phí 135 đêm nghỉ trong 9 năm ngay tại căn hộ nghỉ dưỡng do mình sở hữu hoặc có thể quy đổi thành số phòng có giá trị tương đương tại hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Đà Nẵng, Sa Pa, Quảng Ninh hoặc Phú Quốc. Ngay tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, khách hàng được tặng một bộ phiếu quà tặng "Trải nghiệm dấu ấn Việt Nam" bao gồm các dịch vụ miễn phí: 2 đêm tại khách sạn 5 sao J.W Marriott Phu Quoc dự kiến khai trương vào 4/2016, 10 vé cáp treo Bà Nà Hills, 10 vé vui chơi giải trí Asia Park và 10 vé cáp treo Fansipan. Bên cạnh đó, chủ nhân còn được gia nhập Câu lạc bộ Sol Club dành cho các khách hàng đặc biệt của Tập đoàn Sun Group với đặc quyền ưu đãi tại các khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng do tập đoàn làm chủ đầu tư.