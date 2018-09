Nghỉ 2/9 ở Hà Nội, đến The Yard 'giải ngố'

Nằm trong khu biệt lập, xung quanh là dãy nhà cổ cùng hàng cây xanh mát, The Yard là địa điểm vui chơi, mua sắm phù hợp cho dịp nghỉ lễ.

Khai trương cách đây một tháng, The Yard tọa lạc tại số 67 Phó Đức Chính, Hà Nội được kỳ vọng là thay thế khu Zone 9 huyền thoại, trở thành tụ điểm ăn chơi bậc nhất ở Hà Nội. Tuy nhiên, do các hạng mục được thi công và khai trương dần dần nên nhiều người tới đây từ những ngày đầu tiên không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Khu The Yard được thiết kế gần như một khu chợ trong nhà với các gian hàng bố trí dọc theo lối đi. Hiện nay, với 20 cửa hàng mở cửa đón khách, The Yard đã trở nên đông vui nhộn nhịp hơn trước, kéo lượng khách là giới trẻ tới đây. Đặc biệt vào dịp cuối tuần nếu có khu chợ ngoài trời hoạt động, số lượng người đến đây sẽ lên tới cả nghìn người. Dù vậy nhìn chung The Yard chưa quá xô bồ, ồn ào, rất đáng để bạn dành một ngày nghỉ lễ ngắn ngủi để thưởng thức cà phê, ăn nhẹ, nghe nhạc, mua sắm trong không gian rộng rãi, cổ kính và xanh mát dưới những tán cây cổ thụ, đậm phong cách Hà Nội.

Ăn uống

Đến với khu vui chơi này, bạn sẽ được "no cái bụng" đầu tiên với kha khá các gian hàng phục vụ nhu cầu ăn uống. Tuy chưa nhiều những các hàng quán ở đây sẽ tấp nập nhộn nhịp lên khi cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc nằm trong chuỗi nhà hàng Gogi House và nhà hàng đồ Âu Cowboy Jack’s sẽ khai trương đúng dịp 2/9. Bạn cũng có thể ăn nhẹ tại các cửa tiệm Bánh mỳ Ngố, hay nếm thử món đá bào như trong phim Hàn ở Patbingsu House, ăn kem Gelato Italy, kem Fuji Snow... hay thư giãn bằng ly bia tại ABV.

Cà phê

Có thể nói "linh hồn" của The Yard nằm ở The KAfe - chuỗi quán cà phê đình đám ở Hà Nội. Tọa lạc ở vị trí ngay phía ngoài mặt tiền, quán luôn có lượng khách đông đảo nhất trong khu vực. Ngoài dãy bàn kê trong quán, khách đến The KAfe có thể ngồi ngoài hiên phía trước tận hưởng khoảng không gian xanh mát của những dãy nhà cổ kính và tán cây xanh bên ngoài; hoặc ngồi ở khoảng sân phía bên hông khá thoáng mát.

The Kafe có cả không gian ngoài sân, trong nhà và ngoài hiên.

Đối diện The KAfe là Plan B với thiết kế thô mộc, hiện đại và trẻ trung, phục vụ các loại cocktail có giá khoảng 90.000 đồng và các loại nước ép hoa quả khoảng 30.000 - 35.000 đồng. Quán cũng có bàn ngồi phía ngoài hiên.

Nghe nhạc

Khai trương cách đây hơn một tuần, La Nuit trở thành tâm điểm của The Yard vào mỗi buổi tối khi lên nhạc, đúng như cái tên của nó, trong tiếng Pháp có nghĩa là "màn đêm". Không chỉ là quán cà phê giải khát thông thường, quán được bố trí trở thành cà phê nhạc sống với mic và ban nhạc biểu diễn ở sân khấu nho nhỏ ngoài trời.

Các đêm nhạc ngẫu hứng được tổ chức hàng tối ở La Nuit.

La Nuit không mời ca sĩ chuyên nghiệp mà nhường đất diễn cho khán giả. Trong không gian cởi mở nhưng cũng rất gần gũi, nhóm bạn bè có thể giao lưu, thưởng thức âm nhạc hoặc gửi tặng bài hát cho những người bạn của mình. Các đêm nhạc cũng được chủ quán tổ chức rất ngẫu hứng và giàu cảm xúc.

Ban ngày, quán cũng mở cửa từ sớm nhưng thưa vắng khách hơn buổi tối, do đó trở thành không gian thích hợp cho những ai không ưa sự ồn ào. Điểm đặc biệt là đồ uống của quán khá ngon và bắt mắt, bạn nên thử các loại đồ uống cocktail hoa quả.

Đồ uống từ trái cây tươi ở La Nuit khá ngon.

Mua sắm

Chưa nhiều cửa tiệm mua sắm có thể hút khách trong The Yard, tuy nhiên nó cũng có thể giúp bạn giết thời gian trong thời gian chờ đợi bạn bè. Ngó nghiêng ngang dọc, biết đâu bạn lại tìm được một món trang phục hay phụ kiện ưng ý. Các cửa hàng quần áo có trong khu vực này là Charm boutique, Hibou, Salad, nước hoa có Paris's Secret, tinh dầu thiên nhiên Aroma.

Đặc biệt, The Yard có một cửa tiệm hoa rất dễ thương là Bông Handy có diện tích khá khiêm tốn nhưng luôn tràn ngập những bó hoa tươi sặc sỡ, mang lại màu sắc tươi trẻ cho cả khu chợ.

Cửa tiệm hoa dễ thương trong khu chợ.

Lưu ý

Để phục vụ lễ diễu binh diễu hành, sáng 2/9, nhiều tuyến phố trong khu trung tâm, trong đó có các con phố xung quanh khu The Yard, sẽ thực hiện cấm đường, bạn nên ghé qua đây từ buổi trưa, sau 12h.

Khu chợ có bãi để xe rất rộng rãi, an toàn. Khu vệ sinh công cộng cũng khá sạch sẽ.

Bài và ảnh: Nguyên Chi