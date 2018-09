Ngày nắng cháy giữa thung lũng lửa Nevada, Mỹ

Ngoài nhịp sống sôi động ngày đêm của Las Vegas, tiểu bang Nevada (Mỹ) còn rất nhiều cảnh thiên nhiên đẹp và hoang dã, một trong số đó là Thung lũng lửa - Valley of Fire.

Tham quan Valley of Fire phải mất một ngày và càng đi, bạn sẽ càng thấy nhiều điều tuyệt vời.

Nevada là một tiểu bang nằm ở miền tây nước Mỹ, nổi tiếng với thành phố Las Vegas. Las Vegas được mệnh danh là "Thủ đô giải trí của thế giới", nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng, các show ca nhạc tạp kỹ được đầu tư công phu và hoành tráng, các sòng bạc suốt đêm không ngủ và rất nhiều các loại hình giải trí khác. Tuy nhiên, ngoài nhịp sống sôi động, nhộn nhịp ngày đêm của Las Vegas, tiểu bang Nevada còn có rất nhiều cảnh thiên nhiên đẹp và hoang dã. Một trong số đó là Thung lũng lửa - Valley of Fire.

Chỉ cách thành phố Las Vegas hơn một giờ lái xe, Valley of Fire là công viên nổi tiếng của tiểu bang Nevada và được xếp vào hạng National Natural Landmark của toàn nước Mỹ. Mới bắt đầu đi, bạn sẽ thấy một màu xam xám của những cành cây khô sắp héo vì cái nắng nóng của sa mạc. Tuy nhiên chỉ cần đi thêm khoảng gần 20 km nữa, bạn sẽ thấy một rặng núi đỏ rực hiện ra trước mắt. Màu đỏ của những dãy núi trên nền trời xanh thẳm và nắng vàng càng khiến cho Valley of fire như một dải lụa đỏ vắt ngang qua nền trời.

Vào mùa hè nhiệt độ Valley of Fire có thể lên đến hơn 40 độ.

Theo kể lại, hơn 500 triệu năm trước, Valley of Fire nằm dưới biển. Trong thời gian 500 triệu năm này, gió, cát, nước, không khí, chuyển động của đất, khí hậu, thời tiết khiến núi bị xói mòn, biển bị cạn và đất trồi lên. Qua khảo cổ địa chất, người ta biết các tảng đá sa thạch (sandstone), đá vôi (limestone), đá phiến sét (shale), đá sỏi kết nối lại khoảng 200 triệu năm nay. Ngoài ra, người ta còn biết bộ tộc Gypsum được cho là người đầu tiên đến Valley of Fire sinh sống cũng chỉ mới vào khoảng 4.000 năm trước, họ đã mất đi và di sản văn hóa của họ còn sót lại là những nét vẽ trên vách đá đỏ.

Có hai cổng chính để vào Valley of Fire, một cổng West Entrance và một cổng East Entrance. Nếu đi từ Las Vegas tới thì sẽ đi theo cổng West, vé vào cửa là 10 USD. Bên trong trong Valley of Fire chỉ có hai con đường chính, cứ đi theo con đường đó, tới điểm nào đánh dấu trên bản đồ thì dừng xe và xuống nhảy đi bộ, leo lên những tảng đá đỏ, phóng tầm mắt ra xa bạn sẽ thẩy cảnh vật rất hùng vĩ. Vào mùa hè nhiệt độ Valley of Fire có thể lên đến hơn 40 độ, chính vì vậy bạn hãy chuẩn bị khăn quàng, mũ rộng vành, kem chống nắng đầy đủ khi đi thăm nơi này nhé.

Trước khi tham quan nơi này, bạn hãy ghé vào Visitor Center để tham quan, đọc về lịch sử hình thành, hệ sinh thái, các loại động thực vật vẫn đang sống trong thung lũng nhé. Sau đó bạn hãy lấy bản đồ để đánh dấu những điểm tham quan chính như Beehive Point, Atlatl Rock, Arch Rock, Grand Piano, Face in the Wind, Seven Sisters, Elephant Rock để sắp xếp đi cái nào trước, dừng lại chỗ nào lâu nhất.

Valley of Fire cách thành phố Las Vegas khoảng một giờ lái xe. Vé tham quan là 10 USD.

Tham quan Valley of Fire cũng phải mất một ngày vì khi bạn đi bộ dưới trời nắng nóng, leo núi, nghỉ ngơi sẽ mất khá nhiều thời gian. Càng đi sâu vào trong thì càng nhiều màu sắc, ko chỉ riêng màu đỏ chói lóa nữa mà thêm cả vàng, trắng, hồng nhạt, màu nâu của con đường chính tạo nên một khung cảnh kỳ lạ và nhiều màu sắc. Và đón hoàng hôn ở đây là một điều tuyệt diệu không nên bỏ lỡ.

