Ngày hội trung thu dành cho thiếu nhi tại Pearl Center

Pearl Center là trung tâm thương mại có diện tích hơn 30.000 m2, thuộc khu phức hợp căn hộ cao cấp Thảo Điền Pearl do Công ty cổ phần địa ốc và xây dựng SSG2 làm chủ đầu tư. Với định hướng xây dựng điểm đến hiện đại, thân thiện và đáp ứng nhu cầu vui chơi mua sắm cho người dân trong khu vực quận hai và TP HCM, Pearl Center mang đến không gian sang trọng, đẳng cấp cùng nhiều hoạt động thú vị hàng tháng. Hiện tại, Pearl Center là điểm nổi bật của phường Thảo Điền với các khu dịch vụ, ẩm thực, giải trí đến từ Ngân hàng Vietinbank, siêu thị Big C (Central Group Thái Lan), rạp chiếu phim CGV (CJ Group), hệ thống các thương hiệu CMG.Asia, JM Group (Hàn Quốc), Bodyfriend, Việt Thương Music School, nha khoa Simpline, Little Einsteins Academy, trà sữa Gongcha....