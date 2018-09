­­Ngày hội 'Nắm tay mẹ' tại Bright School

Ngày hội sẽ có những hoạt động thú vị như cả nhà cùng chơi, cùng làm bánh, bé tự làm thiệp và giỏ hoa tặng mẹ, chia sẻ khoảnh khắc nắm tay mẹ trên Facebook...

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hệ thống Mầm non Thần Đồng Thần Đồng Bright School tổ chức ngày hội "Nắm tay mẹ". Đây sẽ là một sự kiện đậm chất nhân văn, dành cho những ông bố muốn thoát khỏi những suy nghĩ về hoa và quà, cân nhắc đi đâu - ăn gì, chỉ để có một ngày được nắm tay vợ chặt và chặt hơn nữa. Ngày hội còn dành cho những người mẹ trẻ muốn có một ngày bên con, dạy cho con sức mạnh của cái nắm tay và được tự hào nắm tay thiên thần của mình.

Cơ sở 1 - Bright School Văn Quán như một “khu rừng nhỏ” nhìn từ flycam.

Với thông điệp “Hãy nắm tay mẹ chặt hơn ngày thường”, ngày hội có điểm nhấn thú vị như cả nhà cùng chơi. Bé sẽ nắm tay mẹ vượt qua 10 thử thách vận động. Ở tuổi mẫu giáo, bé sẽ được vượt chướng ngại vật, đi cà kheo, ném bóng, đi trên ván dốc đầu đội giỏ hoa, bật sâu, ném vòng con voi. Ở tuổi nhà trẻ, bé sẽ được thử tài bé yêu, bò trong đường hẹp, tìm đồ vật được cất dấu và gọi tên, nhảy bật qua suối nhỏ, chuyển bóng.

Cơ sở 2 - Bright School Hoàn Kiếm, phòng tập vận động rộng 150 m2 với những bài tập vận động trong nhà bài bản. Từ mọi lớp học, các con sẽ nhìn thấy hàng sấu xanh ngắt đường Trần Hưng Đạo.

Ngoài ra, bé còn được tham gia vào các hoạt động như Montessori with Mum (làm bánh pizza, bánh quy), bé tự làm thiệp và giỏ hoa tặng mẹ, dấu ấn gia đình (lưu giấu bàn tay cả nhà, tạo nên cây gia đình thương yêu và chia sẻ ảnh “Khoảnh khoắc nắm tay Mẹ” trên Facebook.

Ngày hội sẽ được diễn ra lúc 9h-11h30 ngày 19/10 tại Trường Mầm nonBright School Hoàn Kiếm, số 2 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đăng ký trước 17h30 ngày thứ sáu, 17/10.

Phòng múa có một mặt hướng ra ban công để lấy ánh sáng tự nhiên. Các mẹ và bé sẽ được vui chơi thỏa thích tại những không gian rộng lớn này ngày 19/10 sắp tới đây.

Hệ thống Mầm non Thần Đồng Bright School gồm 2 cơ sở: Bright School Văn Quán (2011) và Bright School Hoàn Kiếm, số 2 Trần Hưng Đạo (2014). Bright School Văn Quán được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia, là trường mầm non tư thục thứ 13 được công nhận danh hiệu này trong số hàng trăm trường tại Hà Nội. Bright School Văn Quán được xây dựng trên khuôn viên xanh 5.000m2, còn Bright School Hoàn Kiếm là một mô hình mầm non phố vượt trội với 2.400m2 cho trẻ ngay tại trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

