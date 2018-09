Mua sắm mệt nghỉ ở chợ ngoài trời Bangkok

Mua sắm ở Bangkok có thể mọi lúc mọi nơi, không chỉ trong các trung tâm thương mại sầm uất, mà ngay cả ở các khu chợ ngoài trời.

Chợ cuối tuần Chatuchak

Ở Chatuchak có mọi thứ mà bạn cần.

Chợ cuối tuần Chatuchak (Jatujak) còn được gọi là chợ JJ, là thiên đường cho những ai yêu thích trả giá. "Mua sắm cho đến khi bạn hết tiền" là câu hay nhất để mô tả bạn đã chi tiêu thế nào trong một ngày mua sắm tại đây. Một cuộc hành trình trong mê cung của các ngõ hẻm sẽ đem đến tất cả mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng ra, bao gồm cả quần áo hợp thời trang, phụ kiện, sách, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, tơ tằm, đồ nội thất, và thậm chí cả vật nuôi với giá rẻ. Chợ hoa và cây trồng Chatuchak nằm trong cùng một khu vực tại chợ cuối tuần này. Đây là một nơi được ưa thích vào các ngày thứ tư và thứ năm, khi những loại hoa đẹp, thực vật đủ loại được mang đến từ mọi miền đất nước để bán với giá rẻ.

- Biểu tượng của chợ là tháp đồng hồ, nằm ở ngay trung tâm. Nơi đây thường được dùng làm điểm hẹn vì rất dễ nhìn thấy.

- Ngoài hàng hóa, Chatuchak còn có vô số nhà hàng, quán ăn cung cấp mọi đồ ăn ngon với giá hợp lý.

- Bạn sẽ được nếm thử trái cây của Thái tại đây, có những loại trái cây mà bạn chưa từng thấy bao giờ.

- Chợ Chatuchak mở cửa các ngày cuối tuần từ 9h sáng đến 6h chiều (thứ 7 và chủ nhật), chợ hoa và cây cảnh từ 7h sáng đến 6h chiều (thứ tư và thứ năm).

- Địa điểm: đường Kamphaeng Phet

- Cách đi: tàu điện trên không (BTS) là cách thuận tiện nhất, đến ga Mo Chit sẽ gặp ngay chợ. Đi tàu điện ngầm (MRT) đến ga Kamphaeng Phet.

- Hãy trả giá mọi mặt hàng bạn định mua. Nhớ mang theo tiền mặt vì ở đó không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

- Dễ bị lạc đường và móc túi vì quá rộng và khá đông.

Đường Khaosan và Bang Lamphu

Nếu đã đến Bangkok, đừng bỏ qua Khaosan nhé.

Đường Khaosan có nhiều hoạt động vui chơi và chỗ ở giá cả phù hợp cho khách du lịch đến Thái Lan. Đây là một dãy phố dành cho du khách ba lô và khách du lịch tiết kiệm tiền, nó mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm mua sắm đường phố tuyệt vời với các mặt hàng quà tặng, đồ lưu niệm, áo phông, đồng hồ... cũng như các loại đồ ăn, uống. Cách đường Khaosan không xa là đường Bang Lamphu, nơi dân địa phương thường đến để mua sắm quần jeans, giày dép, phụ kiện giá rẻ và để thưởng thức các món ăn ngon được bán quanh khu vực.

- Khi bạn đến đường Khaosan, hãy thử các món ăn nổi tiếng, chẳng hạn như Mỳ xào kiểu Thái, chả giò và Khai Chiao (chứng chiên kiểu Thái).

- Đường Khaosan nổi tiếng là một nơi có đủ mọi loại hình vui chơi vào những dịp đặc biệt, trong đó lễ hội té nước (Tết Songkran) từ 13 đến 15/4, nơi rất đông vui và bạn có thể xem và tham gia trò té nước nổi tiếng khắp thế giới.

- Đi xe taxi, tuk tuk, xe buýt hoặc đi thuyền đến cầu cảng Tha Bang Lamphu

- Mang theo tiền mặt vì nơi đây hầu hết không thanh toán bằng thẻ.

Nana

Bạn sẽ có được những bộ quần áo ưng ý ở các tiệm may tại khu vực Nana ở Bangkok.

Có hàng trăm cửa hàng may mặc tại Bangkok, nhiều cửa hàng nằm ở Soi Nana hoặc Soi Sukhumvit 3. Những cửa hàng này nhận may đủ các loại trang phục, chẳng hạn như quần áo vest, áo tuxedo, sơ mi, quần tay và váy. Các cửa hàng may đo ở Bangkok nổi tiếng là nơi may quần áo với chất lượng tốt và giá rẻ trong thời gian rất nhanh.

Dịch vụ may nhanh nhất trong khoảng 48 tiếng, nhưng nếu bạn đang gấp, có nhiều nhà may sẽ trả hàng trong 24 tiếng hoặc 12 tiếng theo yêu cầu.

Ngoài những nhà may này, Nana cũng được biết đến như khu Tiểu Ả rập và là nơi bạn có thể thỏa sức mua sắm trên các đường phố với những mặt hàng như áo phông, đồng hồ và món ăn Ả rập.

- Khu mua sắm này mở cửa từ 10 sáng đến 8h tối, dọc theo đường Sukhumvit Soi 3

- Taxi hoặc tàu điện trên không BTS tới ga Nana.

- Để hoàn toàn thỏa mãn với nhu cầu may đo của bạn, hãy ghé các tiệm may vào buổi sáng rồi đi mua sắm gần đó trong khi chờ đợi họ may quần áo cho bạn rồi quay lại thử đồ ngay trong ngày.

Chợ Pratunam

Bạn sẽ mua được nhiều quần áo 'Made in Thailand' với giá rẻ ở chợ Pratunam.

Pratunam được coi là chợ quần áo lớn nhất Thái Lan, nơi khách hàng có thể mua sắm thoải mái với giá vừa túi tiền. Là khu chợ trời, Pratunam bao gồm các con hẻm đi bộ chật hẹp, bán nhiều mặt hàng thời trang, chẳng hạn như quần áo, phụ kiện, đồng hồ, giầy dép... Nằm ở trung tâm Bangkok, Pratunam luôn nhộn nhịp với những người mua sắm hàng thời trang và những người bán lẻ đến mua hàng với số lượng lớn với giá sỉ về bán lại ở các hàng thời trang của mình.

- Chợ mở cửa hàng ngày từ 10h sáng đến 7h tối

- Chợ nằm ở giao lộ đường Ratchaprarop và đường Phetchaburi.

- Bạn có thể đi taxi, xe buýt hoặc tàu điện trên không BTS tới ga Ratchathewi rồi đi bộ một đoạn ngắn.

- Mang theo đủ tiền mặt vì hầu hết các cửa hàng ở đây đều không thanh toán được bằng thẻ. Để mua hàng với giá sỉ, bạn cần mua từ 3 món trở lên của cùng loại ở cùng cửa hàng.

Silom

Bạn có thể tìm thấy nhiều cửa hàng trang sức tại khu vực Silom ở Bangkok.

Silom là một khu kinh doanh chính ở Bangkok và cũng nổi tiếng là trung tâm kinh doanh vàng bạc đá quý. Thái Lan nổi tiếng về độ tinh xảo trong các thiết kế cũng như chất lượng của mặt hàng trang sức. Bạn có thể thấy nhiều hàng nữ trang tốt quanh khu vực này, đặc biệt là ở đường Charoen Krung, Surawong và Mahesak. Khi màn đêm buông xuống, Silom biến thành một khu phố mua sắm nhộn nhịp và đây cũng là tụ điểm vui chơi giải trí.

Trung tâm Thương mại Nữ trang và Phòng trưng bày Silom, cả hai nơi này đều nằm trên đường Silom, là tòa nhà cao tầng với nhiều cửa hàng nên bạn có thể tham khảo mẫu mã và giá cả ở nhiều cửa hàng khác nhau. Silom cũng là nơi bạn có thể thỏa sức mua sắm các loại sản phẩm khác nhau, như quần áo, phụ kiện và quà tặng.

- Địa chỉ: đường Silom, đường Charoen Krung, đường Mahesak.

- Đi bằng taxi, tuk tuk hoặc xe buýt, nhưng cách thuận tiện nhất là tàu điện trên cao BTS đến ga Sala Daeng hoặc đi tàu điện ngầm MRT để đến ga Silom

- Khi mua đồ trang sức, nên tìm đến cửa hàng có biểu tượng JFC (Jewel Fest Club) để đảm bảo bạn mua được sản phẩm đúng chất lượng với giá cả hợp lý, đảm bảo được hoàn tiền nếu bạn không hài lòng với sản phẩm vừa mua.

Chợ Pak Khlong

Chợ hoa Pak Khlong tương tự như chợ hoa Quảng Bá ở Hà Nội.

Pak Khlong là chợ hoa và trung tâm phân phối hoa sỉ lớn nhất với tất cả các loại hoa đẹp như mơ. Chợ chào đón bạn với mùi thơm của các loại hoa khác nhau được mang đến từ khắp miền đất nước. Hoa hồng, lan, nhài, lys, cẩm chướng và cúc là những loại hoa nhiều nhất ở đây. Mặc dù đây là một chợ bán sỉ, nhưng chợ cũng mở rộng rãi cho mọi người nhìn ngắm và mua hoa lẻ với giá hợp lý.

Người bán hàng ở chợ Pak Khlong không chỉ bán hoa tươi mà còn bán những vòng hoa cầu nguyện được kết rất đẹp hoặc những vòng hoa nhài, hoa hồng hay cúc vạn thọ cho các nhu cầu về tín ngưỡng hay các nghi lễ. Một cảnh tượng thú vị đáng để xem là cảnh nhộn nhịp của người dân vào lúc đêm khuya và sáng sớm khi họ thực hiện công việc giao hàng và các cửa hàng hoa đến đặt hàng.

- Chợ mở cửa 24 tiếng mỗi ngày, nằm ở dường Maharat, gần cầu Memorial

- Phương tiện đi lại chủ yếu: taxi, xe buýt, tuk tuk, hoặc đi thuyền đến bến tàu Saphan Phut

- Du khách nhớ mang theo tiền mặt vì hầu hết những người bán hàng không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Mặc dù chợ hoạt động 24/24 giờ, nhưng thời điểm tốt nhất để ghé thăm là ban đêm khi chợ mới nhập về các loại cây trái, rau quả mới.

Tâm Anh

(Nguồn: Tổng cục Du lịch Thái Lan)