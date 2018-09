Mùa hè 'bung lụa' ở khu nghỉ sang trọng của các hotgirl

Rất thích các khu nghỉ ven biển nên năm nay, Jun Vũ check in liên tục nhiều resort có tiếng. Sau khi khoe ảnh ở JW Marriott Phú Quốc, nữ diễn viên tiếp tục check in ở Fusion Resort Phú Quốc. Cả hai nơi này đều trở nên rất hot trong thời gian vừa qua và đón tiếp nhiều celeb trong và ngoài nước. JW Marriott Phú Quốc được mệnh danh là "nơi ngôi sao dừng chân" khi được người nổi tiếng check in rần rần còn Fusion Resort Phú Quốc lại hút khách bởi không gian thoáng đãng, gần gũi tự nhiên.