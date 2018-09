Một ngày lang thang ở làng nổi Tân Lập

Làng nổi Tân Lập hay còn gọi là rừng tràm Tân Lập, thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, cách trung tâm TP HCM chừng 100 km, đường đi khá dễ dàng.

Bạn có thể đến Tân Lập trong một hoặc hai ngày nghỉ cuối tuần. Đây là một địa chỉ khá mới trên bản đồ du lịch, nhưng lại khá lôi cuốn du khách bởi họ đến đây để tìm cảm giác thư thái, đắm mình giữa thiên nhiên rừng tràm xanh ngắt cũng như trút bỏ những gánh nặng của cuộc sống nơi thành thị xô bồ.

Những mảng màu xanh ngắt nơi rừng tràm. Ảnh: Trần Minh Sướng.

Di chuyển

Có hai cách để tiếp cận khu rừng nguyên sơ này. Thứ nhất, từ TPHCM bạn đi theo quốc lộ 1A hướng về thành phố Tân An (Long An) khoảng 40 km, sau đó đi tiếp theo quốc lộ 62 về huyện Mộc Hóa khoảng 62 km nữa là đến làng nổi. Thứ hai, bạn có thể xuất phát từ trung tâm thị trấn Củ Chi chạy theo hướng Huyện Bến Lức (Long An) chừng 70 km cho tới khi gặp ngã ba cuối đường quẹo phải thêm 35 km nữa là đến nơi.

Nếu bạn chưa biết đường đi, có thể hỏi người dân, họ sẽ chỉ tận tình cho bạn.

Lưu trú

Dịch vụ lưu trú chưa được khai thác tại Tân Lập, nên bạn có thể thuê nhà nghỉ, khách sạn tại thị xã Kiến Tường cách đó 5 km nếu hành trình của bạn đi thêm nhiều điểm khác. Giá cả phòng nơi đây rất bình dân, khoảng 50.000 - 70.000 đồng/đêm. Bạn có thể chỉ đi và về trong ngày thì không cần thuê phòng.

Ngoài ra, nếu bạn đi theo nhóm, có thể cắm trại, ngủ qua đêm giữa rừng tràm, thưởng thức tiệc nướng, giao lưu dã ngoại, lửa trại, team-building… Lều trại có thể liên hệ trung tâm khu du lịch để thuê.

Hoạt động vui chơi

Điểm đặc biệt nhất ở Tân Lập là thích hợp với những người thích chụp ảnh và tận hưởng không khí tĩnh lặng. Nếu ai có kế hoạch tham quan một số điểm khác thì có thể kết hợp chùa Nổi, Vườn dược liệu hoặc tới cửa khẩu Tân Hiệp mua sắm… cách đó không xa.

Sau khi mua vé 40.000 đồng (bao gồm đi thuyền chèo) hoặc 120.000 đồng (gồm thuyền máy hay võ lái), người lái thuyền kiêm luôn hướng dẫn viên sẽ đưa bạn di chuyển len lỏi để khám phá và tìm hiểu về vùng đầm lầy khổng lồ này, những thảm thực vật xanh mướt hay có thể dạo thuyền ngắm đầm sen khoe sắc, dù không nhiều như ở Tràm Chim (Đồng Tháp)…

Qua những vùng đầm lầy ấy, trước mắt bạn là không gian rộng lớn của rừng tràm - một khung cảnh khá quen thuộc của người dân miền Tây sông nước. Điểm nhấn của rừng tràm là ngọn tháp canh cao 38 m nơi bạn phóng tầm mắt chiêm ngưỡng hết sự hùng vĩ, mênh mông của rừng và con đường xi măng xuyên rừng tràm dài nhất Việt Nam khoảng 5 km.

Tòa tháp canh cao 38m – nơi ngắm toàn cảnh rừng tràm. Ảnh: Nguyễn Tuấn Quyền.

Trên đường đi, bạn sẽ cảm nhận được không gian mát rười rượi của rừng xanh, sự trong lành của thiên nhiên hòa trong mùi vị đất trời của bùn đất, bèo, cỏ cây, rong rêu…Trong sự vắng vẻ và thanh bình, dang tay rộng hít thở thật sâu để tinh thần bạn thêm sảng khoái, tiếp tục cho chuyến hành trình tiếp theo.

Tại các ngã rẽ của con đường xuyên rừng sẽ có thuyền đón bạn đến tham quan các điểm tiếp theo, đó là khu vực đầm sen. Bạn nên đến Tân Lập vào tháng 10 và 11 để có thể ngắm được hoa sen khoe sắc, hít thở hương thơm ngào ngạt của loài hoa tinh khiết này.

Giữa đất trời bát ngát một mảng màu xanh ngắt của rừng tràm, khu đầm sen đang vào mùa nở rộ, lác đác vài bông súng, bèo dạt… đâu đó những cánh chim trời xà xuống rồi lại bay vút lên, tất cả tạo nên một bức tranh quá đỗi thân thương, hữu tình.

Ẩm thực và quà mua về

Khu vực Tân lập hiện chưa có dịch vụ ăn uống, để đảm bảo chuyến đi thêm phần thú vị, bạn nên tự chuẩn bị đồ ăn và mang theo lót dạ ở những đoạn dừng chân trong khu vực du lịch. Một vài cửa hàng bán quà lưu niệm để du khách tham quan và chọn cho mình những món quà ưng ý nhất.

Lưu ý thêm

Con đường xuyên rừng có nhiều ngã rẽ, tuyệt đối tuân thủ và đi theo hướng dẫn viên để không bị lạc. Ảnh: Trần Minh Sướng.

- Không nên đến Làng nổi Tân Lập vào mùa nước nổi, khi đó nước sẽ ngập con đường xuyên rừng. Tuy nhiên nếu bạn muốn tham quan vào mùa này để ngắm thêm sen nở thì nên liên hệ hỏi trước trung tâm vườn xem mùa này nước lớn hay nhỏ, có thích hợp tham quan hay không.

- Tự chuẩn bị đồ ăn trước khi đi.

- Nhớ mang theo thuốc chống muỗi, màn ngủ… nếu ở qua đêm để đề phòng muỗi và côn trùng.

- Nếu chỉ đi và về trong ngày, chi phí chưa đến 200.000 đồng/người.

Xuân Lộc