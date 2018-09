Michael Learns To Rock khuấy động sân khấu Sky Connection

25.000 khán giả được hòa mình vào lễ hội âm nhạc cuồng nhiệt với những ca khúc đã làm nên tên tuổi của ban nhạc nổi tiếng đến từ Đan Mạch này.

Thành lập năm 1988, Michael Learns To Rock nổi tiếng với hơn 10 triệu đĩa được bán ra cùng một loạt bài hát hit. Qua bao nhiêu năm với sự thay đổi của dòng chảy âm nhạc nhưng những bài hát bất hủ một thời của nhóm đã được hâm nóng cùng hàng chục nghìn khán giả tại sân khấu Sky Connection.

Đây được xem là đêm nhạc của ký ức, của cảm xúc được tái hiện một cách trẻ trung và thời thượng. Chương trình thu hút người hâm mộ nhiều thế hệ. Khán giả được sống lại cùng những bản nhạc bất hủ của Michael Learns To Rock ngay khi những giai điệu của bài hát Sleeping Child vang lên. Trong không khí tràn đầy hứng khởi, các thành viên của nhóm nhạc không ngần ngại mời khán giả hòa nhịp cùng giai điệu bài hát.

Michael Learns To Rock hội ngộ khán giả Việt trong bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc.

Sau Sleeping Child, Love will never lie, The actor, I'm gonna be around, Out of the blue, 25 minutes, Paint my love, Complicated heart, Breaking my heart… lần lượt vang lên. Ca khúc nào cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả, đặc biệt là Take me to your heart. Phần trình diễn của nhóm nhạc kết thúc đầy hoài niệm với That’s why.

Tham dự đêm nhạc còn có các cô gái của Wonder Girls với những ca khúc quen thuộc như Nobody, Tell Me… trẻ trung, cá tính.

Góp mặt trong chương trình, ca sĩ Thu Minh khoe quãng giọng hiếm thấy với All By Myself. Bên cạnh đó, khán giả còn được nghe các ca khúc đang được giới trẻ yêu thích như Hello Vietnam, Sau tất cả, Destiny, Vũ điệu cồng chiêng, Just love…

Là điểm nhấn thú vị của đêm nhạc, Sơn Tùng M-TP giữ vững phong độ với Chúng ta không thuộc về nhau, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về… Bên cạnh những màn solo ấn tượng, ca sĩ Thu Minh và Sơn Tùng M-TP còn kết hợp với nhau, mang đến bất ngờ thú vị cho khán giả.

Ban lãnh đạo Vietjet chia sẻ hành trình 5 năm cất cánh và câu chuyện về "Sky Connection".

Sky Connection còn diễn ra màn "đối đầu" thú vị của Lan Khuê và siêu mẫu Thanh Hằng qua 2 bộ sưu tập của nhà thiết kế Quỳnh Paris và Lý Giám Tiền. Trước giờ diễn, khán giả còn được trải nghiệm cảm giác trên không cùng khinh khí cầu Vietjet.

Với sân khấu được đầu tư lớn về âm thanh ánh sáng, hơn 25.000 khán giả tại sân vận động Quân khu 7 đã có một đêm nhạc khó quên. "Sky Connection" cũng là sự kiện kỷ niệm dấu mốc 5 năm cất cánh của Hãng hàng không Vietjet.

Thu Ngân